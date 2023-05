Chcete říct, že možná zničíme Zemi? Thriller o vzniku atomové bomby Oppenheimer dostal nový trailer

Jméno režiséra Christophera Nolana je už dlouho synonymem pro jedny z nejambicióznějších filmů v Hollywoodu. Jejich rozpočty se skoro dvacet let pohybují výhradně v devíticiferných částkách, jejich příběhy se noří hluboko do lidské mysli i daleko za hranice naší galaxie, jejich složité vyprávění testuje schopnost diváků jim porozumět. Oppenheimer, Nolanova novinka, má přesto v několika ohledech zajít dosud nejdále v jeho dosavadní filmografii.

Prvním bodem je samotné téma. Jak naznačuje název, Oppenheimer pojednává o J. Robertu Oppenheimerovi, který je často označován za otce atomové bomby. Ve čtyřicátých letech totiž vedl tajnou laboratoř v americkém Los Alamos, která byla zaměřená na vývoj zbraní na bázi štěpení vysoce radioaktivních prvků. Výsledkem byly nukleární zbraně, které Spojené státy použily v japonských městech Hirošima a Nagasaki.

Sám Nolan Oppenheimera na nedávné konferenci CinemaCon, kde představil bližší pohled na svůj film, označil za nejdůležitějšího člověka, co kdy žil. „Ať už v dobrém, nebo špatném, vytvořil svět, ve kterém žijeme. Jeho příběh musíte vidět, abyste mu uvěřili,“ řekl. Vývoj atomové bomby do velké míry poháněla snaha předstihnout nacisty, v jejichž rukou by nejmocnější zbraň, co kdy lidstvo vidělo, měla katastrofální důsledky. Zároveň ale nesl náročné morální otázky, které Oppenheimer řešil celý zbytek svého života – a jsou zásadní dodnes.

„Chcete mi říct, že existuje šance, že po stisknutí toho tlačítka zničíme svět?“ ptá se Matt Damon jako generál Leslie Groves v novém, tříminutovém traileru. Při prvních testech nukleární zbraně skutečně nešlo stoprocentně vyloučit, že její detonace nespustí nekontrolovatelnou řetězovou reakci, jejíž důsledkem by byla naprostá devastace planety. Vědci nicméně tuto možnost považovali za extrémně nepravděpodobnou, proto se rozhodli v testech atomové bomby pokračovat.

Ačkoliv je dobře známé, jak se celá situace vyvinula, film natočený podle Oppenheimerovy biografie American Prometheus chce jeden z formativních momentů dějin civilizace ukázat více bezprostředně. „Mým záměrem bylo pokusit se publikum zavést do nitra mysli a zkušenosti člověka, který stál v absolutním centru všech nejvýznamnějších historických linií v jeho životě,“ řekl Nolan.

Pro jednoho z nejznámějších žijících režisérů novinka představuje po Dunkerku druhý film, který vychází ze skutečných událostí, a první, který spadá do žánru životopisného dramatu, respektive thrilleru. Podobně jako v případě snímku o záchraně britských vojsk z pobřeží Francie, který experimentoval se třemi různě rychle vyprávěnými liniemi, ani tentokrát nepůjde o konvenční žánrové dílo.

Filmaři se například rozhodli atomový výbuch natočit bez použití digitálních triků. Samozřejmě to (nejspíš) neznamená, že detonovali skutečnou bombu, a právě proto zobrazit ji pomocí praktických efektů představovalo velkou výzvu. Nolan celé dílo kvůli tomu, ale také kvůli náročnému počasí v Novém Mexiku či rozsahu příběhu označil za jeden z nejnáročnějších projektů, na jakém kdy pracoval.

O intenzitě, kterou každý den pociťovala na place, nedávno mluvila také herečka Florence Pugh, která ve filmu ztvárnila psychiatričku, novinářku a Oppenheimerovu přítelkyni Jean Frances Tatlock. „Všichni ví, pro koho pracují, a jsou tak hrdí na to, co dělají. Takže každý se neustále snaží být další den ještě lepší. Nikdy jsem takový pocit na place nezažila,“ řekla Pugh v rozhovoru pro BBC Radio 1.

Reprofoto: Universal Pictures/YouTube Emily Blunt ve filmu Oppenheimer

Vedle ní, zmíněného Damona a Cilliana Murphyho, jenž ztvárnil titulní postavu, se ve snímku objeví i řada dalších známých jmen. Emily Blunt hraje bioložku a Oppenheimerovu manželku Katherine, Robert Downey Jr. se pak po třech letech vrací v roli byznysmena Lewise Strausse. Obsazení dále zahrnuje jména jako Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Casey Affleck nebo Gary Oldman. V novém traileru lze zahlédnout i Alberta Einsteina, jemuž propůjčil tvář Tom Conti.

Oppenheimer má být Nolanovým dosud nejdelším snímkem se stopáží atakující tři hodiny. Výčet ambiciózních prvků pak rozšiřuje ještě vůbec první použití černobílého filmového materiálu pro kamery IMAX. Jedna z nejočekávanějších letošních filmových událostí do kin dorazí 20. července.