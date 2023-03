Chcete uvěřit? Můžete. Legendární Akta X se vrátí na obrazovky pod vedením režiséra Black Panthera

Akta X letos slaví 30 let a jako dárek možná dostanou pokračování. Mnozí si je jistě pamatují jako ten tajemstvím opředený seriál, na který se jako malí nesměli večer dívat. A když později dostali svolení nebo sami nabrali odvahu, objevili mnohdy děsivý, ale brilantní mysteriózní sci-fi thriller. Teď to vypadá, že se legendární agenti FBI vyšetřující bizarní případy na obrazovky vrátí v nové, aktualizované podobě.

Prozradil to sám tvůrce původního seriálu Chris Carter v pořadu On the Coast with Gloria Macarenko rádia CBC Listen. „Zrovna jsem mluvil s mladým mužem, Ryanem Cooglerem, který znovu rozjede Akta X s různorodým obsazením. Má co dělat, jelikož jsme pokryli hodně velkou plochu,“ řekl.

Ryan Coogler je známý především jako scenárista a režisér obou filmů Black Panther z univerza Marvelu. A také boxerského dramatu Creed, které navazuje na kultovní sérii Rocky. Jak uvádí server Variety, má také pětiletou smlouvu s Walt Disney Television, která by nová Akta X nejspíš vyprodukovala. Z Carterova kryptického vyjádření nicméně není jasné, jestli by se měl na projektu podílet jako režisér, scenárista, showrunner nebo v ještě jiné roli.

Reprofoto: HD Retro Trailers Akta X patří k nejoceňovanějším seriálům 90. let

Stejně tak se neví, zda by mělo jít o přímé pokračování, které by zachovalo velice komplikovaný kánon franšízy s jedenácti řadami seriálu a dvěma filmy, nebo o reboot, jenž by představil zcela nový svět. Disney zatím projekt oficiálně nepotvrdilo a zůstává otázkou, kdy by mohl dorazit na obrazovky. Lze ale nejspíš očekávat, že na letošní 30. narozeniny kultovního thrilleru se to nestihne. Jakmile ovšem přijde, jistě si najde natěšené publikum.

Jeden z nejvýznamnějších televizních počinů 90. let představil Davida Duchovnyho jako Foxe Muldera, vynikajícího agenta FBI, který si myslí, že jeho sestru v dětství unesli mimozemšťané. Ve snaze zjistit, co se stalo, začne pracovat na projektu Akta X obsahujícím nevyřešené případy FBI. Na pomoc k tomu dostane lékařku a soudní patoložku Danu Scullyovou (Gillian Anderson), jež má na svého kolegu donášet. Ta se ale k Mulderovi místo toho připojí po tom, co se jeho podezření ukážou jako pravděpodobná.

Akta X navazovala na tradici mysteriózní televize, jíž dominují tituly jako The Twilight Zone (Zóna soumraku), Alfred Hitchcock uvádí nebo Twin Peaks, přišla ale s tehdy novátorským konceptem. Na jedné straně seriál nabídl epizody s uzavřeným dějem, jejichž závěr vždy nějak vyřešil záhadu představenou na začátku – podobně jako klasické kriminálky. Paralelně s tím se ale napříč epizodami a řadami rozvíjelo rozmáchlejší vyprávění s komplexní mytologií zahrnující řadu konspirací o tom, co americká vláda tají před veřejností.

Seriál byl navíc postavený na dvou sympatických postavách, jejichž charaktery se skvěle doplňovaly a bylo zajímavé sledovat, jak se postupně sbližují. Celý mix si v průběhu let získal silnou základnu oddaných fanoušků, kteří ochotně diskutovali o souvislostech příběhů a zkoušeli odhadnout či sami kreativně rozšířit jejich budoucí vývoj.

Původně Akta X dostala devět sérií odvysílaných mezi lety 1993 a 2001 a film z roku 1998. Na to pak v roce 2008 navázal nepříliš dobře přijatý snímek Akta X: Chci uvěřit a dvě další, spíše vlažně přijaté řady seriálu v letech 2016 a 2018. U nich byl přítomen jak Chris Carter, tak Duchovny s Anderson. Pro tvůrce teď bude velkou výzvou rozhodnout, zda co nejvíce pracovat s nostalgií, nebo naopak nechat jen stejný základní koncept a vydat se zcela novým směrem.