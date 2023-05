Chcete vydat vlastní LEGO? Máte šanci. Soutěž pro veřejnost ukazuje první finalisty a otevírá další přihlášky

Práce designéra stavebnic LEGO zní jako splněný sen všech hračičků. Přiblížit se mu můžete v nové podobě projektu BrickLink Designer Program, který šanci na vydání vlastní stavebnice dává i stavitelům z řad veřejnosti. Stačí se přihlásit. Ale pozor, konkurence bude obrovská. Můžete ji posoudit na tvorbě pětice prvních finalistů, kteří za své LEGO sety navíc získají procenta z prodeje.

I vy se můžete stát šťastlivcem, jehož stavebnici z kostek LEGO si koupí tisíce lidí. To není motivační výkřik z pracovního portálu, to je jednoduchá premisa BrickLink Designer Programu, soutěže pořádané portálem BrickLink a otevřené široké veřejnosti. Ta právě spouští další kolo přihlášek, ale nejprve připomeňme, že za tuto jedinečnou šanci vděčí nadšenci do plastového stavitelství do jisté míry také mladíkovi z Česka.

BrickLink je totiž projekt, který v roce 2000 ve svých třiadvaceti letech založil programátor Dan Ježek. Stalo se z něj největší online tržiště LEGO, zastřešuje obrovskou komunitu fanoušků a také vývoj digitálního nástroje pro tvorbu stavebnic. Ježek v roce 2010 tragicky zemřel, věhlas BrickLinku mezi kreativními nadšenci však rostl dál. V roce 2019 ho dokonce koupilo samotné LEGO.

Foto: BrickLink Zasněžený hrad, jeden z pěti úspěšných finalistů soutěže o vydání vlastní LEGO stavebnice

Designérský program BrickLinku funguje už několik let, až letos se ale proměnil na soutěž, do níž se může přihlásit prakticky kdokoliv. Dosavadní ročníky totiž jen dávaly druhou šanci stavebnicím z podobné a známější iniciativy LEGO Ideas. To je projekt přímo mateřské společnosti, který je také otevřený nadšeným konstruktérům z řad zákazníků toužících po oficiální realizaci vlastních designů.

Jenže v LEGO Ideas je nutné získat hlasy tisícovek podporovatelů napříč několika koly i přesvědčit samotné LEGO v procesu, který může trvat klidně i pár let. A na jehož konci navíc po zpětné vazbě zástupců firmy bude nejspíš o dost jinačí kostičkový výsledek, než jaký jste původně měli v hlavě. Právě na takové nápady, které přísnými síty těsně neprošly, se BrickLink zaměřoval. Nově se však otevřel třeba i vám.

Právě teď se totiž rozjely veřejné přihlášky do druhé série designérského programu. Stačí zavítat na stránky BrickLinku a do druhého června zapsat vaše dílo. Samozřejmě je nutné splnit základní podmínky, například návrh zhotovit ve zmiňovaném digitálním nástroji BrickLinku a využít jen danou sadu 8 500 kostek. Ale třeba i dodržet správnou statiku, aby se konstrukce nebortila.

První řadu soutěže opanoval zasněžený horský hrad plný rytířů, pařížská ulice s bistrem, pekárnou i podkrovními byty, dále roztomilý stánek rychlého občerstvení, obchod z Divokého západu (kovbojské klobouky nechybí) a staré lokomotivní depo s pohyblivým soustruhem a drezínou. A stačí pár pohledů na propracované stavebnice pro zhodnocení, že laťka pro další zájemce je nastavena proklatě vysoko.

Foto: BrickLink Divoký západ v LEGO podání míří do exkluzivní edice realizovaných fanouškovských projektů

Do úvodní série inovovaného programu se designéři mohli hlásit už v lednu. Následně získávali hlasy od fanoušků, ale jen během pár týdnů a coby pomocné kritérium pro tým BrickLinku. Ten minulý týden z 375 projektů zvolil pětici, která postupuje do únorového crowdfundingu. Tedy do fáze, v níž si některou (nebo všechny!) z pětice stavebnic můžete předobjednat. Každá, která přiláká aspoň tři tisíce zájemců, půjde koncem léta příštího roku do produkce.

Autoři získají pětiprocentní podíl z prodejů svých setů, každý bude dostupný v limitované edici maximálně dvaceti tisíc kusů. I v tom je rozdíl oproti Ideas, výsledkem programu BrickLink totiž není zařazení do běžného katalogu LEGO v klasické krabici a na pultech obchodů. Vítězné návrhy budou dostupné jen online a mají vlastní balení kombinující značky LEGO a BrickLink.

Podobné podmínky platí i pro řadu druhou. Její vítězové budou známí letos v srpnu, předobjednávky začnou v červnu příštího roku, dodání je v plánu na listopad. A pokud snad po zhlédnutí aktuální konkurence váháte, jestli váš kostičkově-architektonický nápad náhodou nepotřebuje ještě čas na uzrání, potěší vás skutečnost, že BrickLink Designer Program bude pokračovat dalšími sériemi. Přihlásit se budete moci přinejmenším ještě v září a na začátku příštího roku.