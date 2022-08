Není to tak jednoduché. Zajistit, aby za odvedenou práci firmy vyplácely lidi nikoliv v klasických penězích, ale v kryptoměnách, znamená poměrně dost papírování. Účetní oddělení v klasických podnicích něco takového běžně neumějí. Daně jsou specifické a je třeba jim dobře rozumět. Společnost by do zařizování musela směřovat poměrně velké množství energie. Dominik Bránka se nevzdal. Projekt, který se ve firmě zdál složitý, založil bokem. Po pár měsících jeho projekt Coinwage bitcoiny proplácí už stovce lidí.

Nepředstavujte si je jako nějaké kryptonadšence. Ve skutečnosti zdaleka nemusejí mít ani nic společného se světem IT. Jsou to zaměstnanci mnoha profesí – od programátorů přes zmíněné účetní až třeba po zahradníka.

A také jim neplatí jen v kryptoměnách. Z celkové mzdy dostanou v bitcoinech obvykle jednotky procent, zbytek pobírají v klasických korunách. Takže může jít o docela malé částky. Bránka ostatně ani nedoporučuje dávat si do digitálních platidel víc než pár tisíc korun.

„Průměrně je u nás platba kolem 1500 korun jednou měsíčně. V bitcoinech se přes nás dá i spořit – jsou i ti, kteří si posílají nějakou malou částku každý den. Nebo na týdenní bázi či dokonce častěji jednorázově nakupují. Když teď krypto hodně padalo, dokupovali i mimo výplatu,“ vysvětluje hlava projektu. Coinwage založil spolu s Gabrielem Ečegim, aktuálním technickým ředitelem.

Foto: Coinwage Dominik Bránka, šéf Coinwage, a technický ředitel Gabriel Ečegi

Přesto, pokud se oněch sto klientů a jejich dosavadní transakce nasčítají, dokázal už Coinwage proměnit v bitcoiny víc než dva miliony korun. Pilotní projekt, do nějž se začaly zapojovat jednotky lidí, spustil v první čtvrtině letoška. A veřejně službu nabízet na začátku června.

Jeho klienti nejsou firmy, ale lidé, tedy zaměstnanci jiných společností. Ty jsou pro Coinwage spíš partnery, vysvětluje Bránka. Ale může se pochlubit zajímavými oblastmi, ve kterých podnikají. Zdaleka totiž nejde jen o softwarově zaměřené firmy. V bitcoinech část mzdy lidem posílá třeba i výrobna bot.

Tak trochu jiný benefit

Bránka je vystudovaný programátor. Pracoval a dosud pracuje ve společnosti vyvíjející software. Připravoval tu různé projekty na klíč z finančnictví a finančního poradenství. S myšlenkou, jak vyplácet mzdy v bitcoinech, se setkal, když vymýšleli, jak natáhnout do firmy víc IT pracovníků.

„V posledních letech byl docela problém najít nové zaměstnance. Přemýšleli jsme, co by se dalo vymyslet, abychom jako společnost na vývoj softwaru byly pro ty programátory zajímavější, víc sexy. Krypto už tu nějakou dobu je. V poslední době zažívá velký zájem. Říkali jsme si, že oni ho řeší a může být fajn jim nabídnout možnost poslat mzdu právě v něm,“ popisuje Bránka.

Jenže když chtěli plán realizovat, setkali se s tím, že administrativa takového nápadu je značně náročnější, než kam sahaly jejich představy. Bylo potřeba nabýt a realizovat znalosti z daňařiny. Účetní by se museli naučit nové postupy a každý měsíc řešit novou agendu. Nikomu se do toho příliš nechtělo.

Podíl, který si zaměstnanec určí, přijde na účet Coinwage. Ten za částku nakoupí bitcoiny.

„Tak jsme přišli s nápadem to celé outsourcovat. A vzali to na sebe. Firmě to záležitost značně zjednodušuje, nic navíc neřeší. Jen místo jedné částky v korunách posílá dvě,“ vysvětluje Bránka.

Podíl, který si zaměstnanec určí, přijde na účet Coinwage. Ten za částku nakoupí bitcoiny a podle aktuálního kurzu je převede zase zaměstnanci. A to buď do jeho bitcoinové peněženky, nebo je ponechá v jeho Coinwage účtu. Hotovo je do pár minut a Coinwage si z každé částky ke směně bere 0,99 procenta.

Bitcoin padá, nakupujme

Protože jsou kryptoměny zatím nebankovní sektor, nespadá služba aktuálně pod přísná regulační nařízení ČNB. Určitá pravidla ale dodržovat musí, proto se lidé při zřizování účtu potřebují nějak identifikovat, třeba bankovní identitou. Díky tomu si jej můžou zařídit i online přes mobil. Další pravidla vyžaduje například skutečnost, že projekt s bankami spolupracuje. Tedy že peníze přes klasické bankovní účty proudí.

Prvním odbytištěm byla zlínská IT společnost Business Logic. Právě ta, ve které původní myšlenka vznikla. O část vlastní mzdy v bitcoinech měli zájem třeba i zdejší účetní nebo lidé, kteří se starali o chod kanceláří. Ale velmi brzy se začali ozývat lidi mimo společnost – a někdy hodně daleko od IT oblasti. Příbuzní zdejších zaměstnanců. Pracovníci společnosti, která vyrábí boty a pracovní oděvy. Nebo veterinární kliniky.

Původní záměr nabídnout zajímavou službu programátorům zůstal, ale ukázalo se, že jiní pracovníci jej ocení víc. „Programátoři si jsou schopni něco takového pro sebe sami vyřešit. Ostatní lidé o bitcoinu často slyší, ale myslí si, že jsou operace s ním velmi složité,” vysvětluje Bránka. Podle něj Coinwage takovou bariéru odbourává. „A ještě jim to nabídne zaměstnavatel. Mají důvěryhodnou osobu nebo instituci, která jim posvětí dojem, že bitcoiny jsou v pohodě,“ říká.

Pro některé víc než v pohodě. Mnozí klienti tu mají už nějaké zkušenosti z dluhopisů nebo akcií, ale občas pohyby kurzu bitcoinu s Coinwage potřebují řešit. Když nedávno chtěla jedna z uživatelek upravit částku, Bránka počítal s tím, že chce příkaz zrušit, protože krypto padá. „Ona ale chtěla množství posílaných peněz navýšit. S tím, že si ještě přeci musí naspořit, než bitcoin vystřelí nahoru. Lidé tuší, že je ve výprodeji,“ říká zakladatel projektu.

Ve zlínském „ Zilicon Valley “

Projekt se zatím soustředí výhradně na bitcoin. Už proto, že z toho „nechce dělat gambling“, jak říká Bránka. Nejznámější kryptoměna má podle něj takovou historii jako žádná jiná. „Pro mě jsou bitcoin peníze. Ostatní kryptoměny beru jako technologie, na kterých jdou stavět další projekty,“ vysvětluje.

O službu mají zatím zájem především mladší lidé do 30 let, najdou se ale i klienti nad 50. A i když počet uživatelů roste – každý měsíc poskočí až o 20 nových lidí – zatím si na sebe nevydělá.

Dosud dávali na rozjezd a provoz zakladatelé peníze z vlastních úspor, část do Coinwage poslalo uskupení Zilicon Investment. Je to fond, který vznikl ve společnosti Business Logic, odkud nápad pochází. A který se svým jménem odkazuje na oblast Zlína. Podobně jako se ve Spojených státech proslavilo Silicon Valley, ve Zlíně máme Zilicon, usmívá se s lehkou nadsázkou Bránka.

Do černých čísel by se firma dostala ve chvíli, kdy by měla alespoň nižší jednotky tisíc uživatelů. V takových cifrách se Bránka vidí do dvou let. Věří totiž, že spokojení klienti na sebe budou nabalovat další.

„Naší cílovkou nejsou žádní specialisté, ale běžní lidé, kteří by rádi nějaký bitcoin vlastnili, avšak bojí se složitostí. Je to o dobrém procesu a uživatelské zkušenosti. Kdyby člověk narazil na spoustu zařizování a problémů, radši od nákupu kryptoměn upustí,“ myslí si.