CineStar vypíná svou aplikaci a novou teprve chystá. Kupovat lístky do kina půjde jen na webu

Od roku 2018 bylo možné pořídit si vstupenky do kin sítě CineStar přes mobilní aplikaci, díky které jste nemuseli navštěvovat web. Vše bylo k dispozici v mobilu, včetně lístků a jejich následného ukázání u vstupu. Jeden ze dvou největších řetězců multikin v Česku však nechal svou aplikaci technologicky zastarat a teď svým zákazníkům oznámil, že ji vypíná. Náhrada přitom přijde nejdříve za několik měsíců. Do té doby budou muset návštěvníci pro nákup vstupenek využívat webové rozhraní. To funguje i na mobilních zařízení, ale optimalizované tak, aby byl nákup stejně pohodlný jako v aplikaci, není.

„Vážení uživatelé naší aplikace, jak jste si nejspíš všimli, naše aplikace již delší dobu zaostává a mohla vám způsobovat problémy s nákupem či rezervací. Bohužel se nám ji nepovedlo technicky resuscitovat, a proto jsme se rozhodli k jejímu odpojení. Od 27. března tedy naší aplikaci vypínáme,“ oznámil dnes v e-mailu zákazníkům CineStar. V aplikaci zůstávají uložené již zakoupené vstupenky, ale k dispozici už není nákup nových ani další informace o vysílaných filmech. V aplikaci jen svítí, že se chystá nová verze, a stažena byla také z App Storu a Google Play.

Nákup vstupenek lze nadále provádět i na mobilu přes web, nově i včetně uhrazení rezervací, což dosud byla výsada mobilní aplikace. Zároveň CineStar potvrdil, že chystá novou verzi, ta však nebude hned. „Jako prvním vám také můžeme sdělit skvělou novinku, že bez aplikace vás nenecháme dlouho. Už na podzim se můžete těšit na fungl novou, která vám zpříjemní nákup vstupenek do kina a navíc bude obsahovat spoustu bonusového obsahu navíc,“ uvedli zástupci sítě multikin v e-mailu.

V Česku funguje CineStar od roku 2001. Se svými třinácti multikiny patří mezi největší hráče u nás. Aktuálně má pobočky v Praze na Andělu a na Černém Mostě, v Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Ostravě, Jihlavě, Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech a IGY Centru, Plzni, Liberci, Mladé Boleslavi a Pardubicích. Ve výroční zprávě za rok 2021 společnost CineStar uvedla, že její tržby v Česku činily 472 milionů korun při čistém zisku 58 milionů korun. Největším konkurentem je síť Cinema City, která u nás provozuje taktéž třináct multikin. Hned šest jich má v Praze, další dvě v Brně a po jednom v Liberci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem.