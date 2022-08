Čínská záhada na Wall Street. Akcie obskurní firmy vyrostly o 24 tisíc procent, cena překonala i Disney

Největší světová automobilka Volkswagen, přední výrobce sportovního vybavení Adidas, obří stavební firma Skanska. Co mají společného kromě toho, že jsou z Evropy? Třeba to, že jejich hodnota je menší než 100 miliard dolarů. A tím pádem je všechny převyšuje miniaturní asijský podnik AMTD Digital, který na burze debutoval teprve před pár týdny a jehož akcie vyletěly vzhůru o tisíce procent, aniž by to dávalo jakýkoli investiční smysl. Doba bláznivých burzovních úletů s příchodem ekonomického ochlazení zjevně neskončila.

AMTD je zkratka pro Add, Minus, Times, Divide čili sčítání, odčítání, násobení, dělení. Jde o necelé dvě dekády starou značku, kterou původně založil jeden z nejbohatších asijských podnikatelů, hongkongský miliardář Li-Ka šing. Později ve firmě svou roli zmenšoval, před deseti lety se jeho fond CK Hutchinson zbavil majority a nyní chce odprodat i posledních pár procent, které drží.

Mužem, který holding AMTD ovládá prostřednictvím složité sítě dalších firem a podílů, je třiačtyřicetiletý finančník Calvin Choi, který prošel bankami jako UBS nebo Citigroup. Na burzách v New Yorku, Hongkongu a v Singapuru se obchoduje se dvěma tituly z rodiny AMTD – pod značkou HKD budí čerstvě vášně AMTD Digital, mateřská společnost AMTD Idea (a někdy také AMTD International či AMTD Group) má ticker ADR, je na burze od roku 2019 a má – paradoxně – řádově nižší cenu.

Choi, který část života strávil v Kanadě, uvedl svou digitální divizi AMTD Digital na burzu v polovině července. O jejím byznysu se toho ví velmi málo, chlubí se, že postavila cosi jako metaverse pro influencery.

Za loňský rok měla firma tržby 25 milionů dolarů, pracuje pro ni pár desítek lidí a naprostá většina příjmů pocházela nikoli z reálného byznysu, ale z účetního přehodnocení podílů v jiných firmách, do kterých Choi investoval. Takže nic nenasvědčuje tomu, že by mělo jít o miláčka investorů. A vlastně ani tomu, že by taková firma měla být na burze Nasdaq.

Ostatně známý investiční detektiv a expert na shortování, tedy na sázky na propad vybraných nekvalitních akcií, Nate Anderson ze společnosti Hindenburg Research už upozornil, že Choi a spol. mají pověst vykuků a podvodníků: „AMTD měli v minulosti problémy s podvody, s podezřením z umělého obchodování, které proti nim vznesl významný čínský investor, a řada primárních akciových emisí, které připravovali pro jiné firmy, zkrachovala.“

Foto: AMDT International Finančník Calvin Choi

To ale běžní, málo zkušení a náhlými růsty cen akcií okouzlení investoři nevědí. Na sociální síti Reddit, kde jsou třeba sdružení ve známém fóru Wallstreetbets, se z akcií se značkou HDK stal hit posledních dní. Podobně jako se tamní uživatelé loni domlouvali a organizovali, že vyženou vzhůru tituly jako prodejce počítačových her GameStop nebo síť kin AMC, se tento týden zhlédli v čínské firmičce.

Jenže oni sami by nezvládli to, co se stalo. Když se s akciemi začalo v červenci obchodovat, jejich upisovací cena byla sedm dolarů a v posledních dnech vystoupala nahoru až o 24 tisíc procent, takže se z nich v jeden moment staly formálně 13. nejhodnotnější cenné papíry na americkém burzovním trhu.

O tom, že nejde o trvalou hodnotu, pochybuje málokdo, ostatně sama společnost AMTD Digital vydala prohlášení, že „nevidí žádné racionální důvody k takovému růstu“. Nahoru šly navíc také akcie mateřské společnosti se zkratkou ADR, ty v posledních týdnech vyrostly nikoliv o tisíce, ale o stovky procent. Co přesně a co všechno způsobilo tak drastický růst kromě retailových spekulantů, není ale pořád úplně jasné. Je pravděpodobné, že americká Komise pro cenné papíry to už prověřuje.

Jeden možný směr naznačil Nate Anderson, když upozornil, že Choi měl v minulosti problémy s umělým obchodováním, a tedy vyháněním ceny vzhůru. Roli sehrálo i to, že s akciemi HDK se obchoduje v miniaturních objemech a takové tituly jsou samozřejmě mnohem náchylnější k cenovým výkyvům, protože obecně stačí málo na to, aby se s jejich hodnotou pohnulo tím či oním směrem.

Calvin Choi by teď patřil k nejbohatším lidem na světě, pokud by někdo aktuální nacenění AMTD Digital bral vážně. Magazín Forbes uvedl, že teoreticky mu nyní náleží jmění ve výši přes 36 miliard dolarů. Ale že ho do žebříčku nejbohatších lidí světa zařazovat nebude (byl by v první stovce miliardářů), protože jde o dočasnou záležitost. Jeho reálný majetek prý odpovídá spíš středním stovkám milionů dolarů.

Od vrcholu, kterého akcie obskurní společnosti dosáhly v úterý 2. srpna, už zase klesly dolů. Z 1 679 dolarů na 750 dolarů a další propad se dá očekávat. Pořád to je ale nárůst o deset tisíc procent ze sedmi dolarů, na kterých začínaly v den burzovní premiéry 15. července. Tržní kapitalizace společnosti se po pátečním zavření burz ustálila na 140 miliardách dolarů, nedlouho předtím ale byla vyšší než i u takových obrů, jako jsou Walt Disney nebo Exxon.