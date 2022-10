Čínské Nio rozjíždí svou expanzi po Evropě. Elektromobily nebude prodávat, ale pouze pronajímat

Čínská automobilka Nio představila plány na expanzi do Evropy. Své elektromobily, které se vyznačují mimo jiné tím, že mají vyměnitelnou baterii, začne prodávat v Německu, Nizozemsku, Dánsku a Švédsku. I když termín prodávat tu není úplně správný. Progresivní firma se totiž chystá své tři modely nabízet výhradně prostřednictvím předplatného. Ceny startují v přepočtu na 30 tisících korun měsíčně a Nio si slibuje, že to bude správný recept, jak se v Evropě prosadit. Konkurence tu roste, ale to již Nio zná z Číny, kde je nástup elektromobility ještě rychlejší.

V Evropě už automobilka se sídlem v Šanghaji, která vznikla v roce 2014, působí v Norsku. Tam si začala starý kontinent oťukávat i vzhledem k tomu, že jsou Norové v adopci elektrických vozů nejdále. Od startu sériové produkce v roce 2018 dokázala právě tam a na svém hlavním čínském trhu prodat necelých 250 tisíc vozidel. Jejich cena se pohybuje v přepočtu od 1,2 do 1,7 milionu korun, přičemž záleží nejen na modelu, ale také na tom, zda si zákazník koupí baterii, nebo jen pronajme. Netradiční byznys model přenese Nio i do dalších zemí.

„Auta nebudeme prodávat,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters výkonný ředitel Nia William Li, když v novém berlínském showroomu představoval evropskou expanzní strategii. Na místní trhy vstupuje Nio se třemi modely, které již nabízí v Číně – jde o vlajkový sedan ET7, menší sedan ET5 a také SUV EL7, které je v Číně zvané ES7, ale v Evropě drží práva na toto označení Audi.

K prvním zákazníkům mají dorazit elektromobily Nio v počátečních měsících příštího roku a zájemci si budou moci pronajmout auta s baterií o kapacitě 75 kWh za 1 199 až 1 295 eur (29 300 až 31 600 korun) podle délky předplatného, které může trvat klidně jen měsíc.

Foto: NIO Vlajkový elektrický sedan Nio ET7

Jedná se o další inovativní model, který Nio do světa elektromobility přináší. Od začátku sází i na pronájem baterie, jež je nejdražší součástí elektrických vozidel a zákazníci si ji u Nia nutně nemusejí kupovat. Navíc ji nemusejí ani nabíjet, pokud mají v blízkosti výměnou stanici, kde čínská automobilka baterie v automobilech během několika minut prohodí. Prozatím je staví hlavně v Číně, ale v Evropě jich chce do konce příštího roku nainstaloval alespoň 120.

William Li pro Reuters uvedl, že na investice je jeho firma připravena, vše bude trvat především kvůli byrokratickým úkonům. Minulý měsíc Nio oznámilo otevření své první továrny na výrobu výměnných stanic v Maďarsku a jakmile v Evropě dosáhne v prodejích baterií ekvivalentu 10 gigawatthodin, zváží i lokální produkci baterií. „Výhodou našeho podnikání spočívajícího v oddělení automobilu od baterie je, že u baterií můžeme dosáhnout úspor z rozsahu rychleji než u automobilů,“ vysvětluje šéf Nia.

Automobilka dosud vyráběla na základě objednávek a nedržela velké skladové zásoby. Zároveň se bude i nadále podobně jako Tesla soustředit na přímý prodej, mimo jiné i proto, že v Norsku je méně atraktivní zdanění modelů předplatného a v Číně platí omezení týkající se registračních značek. Příjmy společnosti Nio vzrostly ve druhém čtvrtletí meziročně o 22 procent. Čistá ztráta se přitom více než zčtyřnásobila na 410 milionů dolarů (10,3 miliardy korun). V září automobilka dodala necelých 32 tisíc vozů, což představuje meziroční nárůst o téměř třicet procent.

V Evropě by teď Nio rádo promluvilo do souboje o nejvyšší příčky v prodejích elektromobilů, kde je vpředu Tesla či Volkswagen. Velkou konkurenci ale musí odrážet také v Číně, kde je silná rovněž Tesla, ale také podobné ambiciózní startupy jako XPeng či Hozon. Nejsilnějším a největším lokálním výrobcem je ale aktuálně BYD.