Žádné zvláštní aplikace, postupy nebo znalosti. Políčko k vyplnění bude úplně stejné jako to, které klienti bank využívají už teď – ať už v internetovém bankovnictví, nebo ve svém mobilu. Pokud ale od příštího roku budou chtít někomu poslat peníze, nebudou muset znát číslo jeho účtu. Bude stačit to mobilní. V systému už se obě informace spárují. Projekt takzvané platby na kontakt, kterou Česká bankovní asociace a jednotlivé banky slibují už roky, spěje do finále a fungovat má začít od příštího roku.

Pokud tedy testování funkcí nového systému, které odstartuje už v létě, neodhalí zásadní problémy. Do realizace se zatím přihlásilo devět bank. K přijetí plateb je nicméně nutné, aby se jednotliví lidé přihlásili prostřednictvím vlastní banky. Teprve pak se bude banka schopná po zadání platby spojit s registrem a na základě telefonního čísla příjemce v mezinárodním formátu získat číslo jeho bankovního účtu. Platbu pošle rovnou tam.

Na projektu platby na kontakt spolupracuje Česká bankovní asociace s Českou národní bankou a dalšími bankami na českém trhu. Registr s nahlášenými páry telefonních čísel a čísel účtů povede právě ČNB. Jaké banky se konkrétně do projektu zapojily, Česká bankovní asociace říct nechce s tím, že od nich nemá souhlas.

Podle dřívějších vyjádření zástupců jednotlivých domů by ale novinka měla fungovat u České spořitelny, Komerční banky nebo ČSOB. Navíc se podle informací CzechCrunche počítá s dalšími bankami, které už projevily zájem.

„Je to opět velký infrastrukturní projekt, který připravují všechny banky společně s Českou národní bankou. Je to opět důležité, protože všech dvacet bank na trhu klidně mohlo vyvíjet vlastní řešení, což by příliš nefungovalo,“ zmiňoval například v lednu v rozhovoru pro CzechCrunch Filip Zeman, šéf digitálního bankovnictví České spořitelny. Slovem opět narážel na poslední velkou bankovní službu, která má pro klienty významnou přidanou hodnotu, a sice BankID.

Podobné projekty fungují v zahraničí a ČNB říká, že se u něj taky inspirovala, ať už jde o Spojené státy, Lotyšsko nebo Slovensko. „Začínáme s mobilními čísly, ale do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty pro párování s číslem účtu jako například o e-mailové adresy,“ slibuje člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek, který dohlíží na sekci řízení rizik a podpory obchodů, jež projekt na straně ČNB řídí.

„Kopírováním nebo přepisováním čísla účtu často dochází ze strany klientů k chybám, které banky musí následně řešit. V lepším případě chybně zadané číslo účtu neexistuje, což umí systémy bank odhalit. Bohužel se ale stává, že zadáním třeba nesprávného kódu banky peníze dorazí na úplně cizí konto. Od plateb na kontakt si vedle většího pohodlí pro klienty slibujeme méně takových omylů a další urychlení platebního styku,“ řekl Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace pro platební styk.

Organizace platby na kontakt připravují už několik let. „Jde o robustní systém, který vyžaduje důkladné zabezpečení, na nějž klademe důraz. I proto jsou do projektu zapojení experti z České národní banky,“ vysvětluje Hládek.

Na dohodu některé instituce nicméně nečekaly, například mBank si takové řešení zavedla sama. Je ale omezené na její mobilní aplikaci i počtem plateb i jejich maximální částkou. Příjemcům pak přijde zpráva s odkazem, ze kterého si peníze můžou „vyzvednout“.