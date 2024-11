Co dělat při dopravní nehodě a kdy je nutné volat policii? Jednoduchý návod nabízí aplikace v mobilu 

Uložit 0

Srovnávače autopojištění slouží k vyhledávání těch nejzajímavějších nabídek pojišťoven a obvykle toho neumí o moc víc. Srovnávač Suri.cz se však rozhodl ze své aplikace udělat nástroj, který řidičům kryje záda i během velmi nepříjemných momentů. Umí ohlídat končící platnost pojištění, dálniční známky či technické kontroly, ale hlavně dokáže asistovat i u dopravní nehody. Provede uživatele všemi kroky tak, aby byli účastníci incidentu v bezpečí a pojišťovny dostaly vše, co potřebují pro plnění pojistky.

Automobilová nehoda není jen samotný střet, ale přidělává starosti i poté – během řešení všeho, co po ní následuje, třeba požadavků od pojišťovny. Proto je důležité vědět, co po střetu dělat. Kvůli šoku a stresu však mohou veškeré znalosti během okamžiku zmizet. „Řešení nehody je záležitost, která se stává zpravidla jednou za několik let, bývá psychicky náročná a může způsobit, že z hlavy vypadnou i naprosto základní informace, které by měl člověk znát,“ říká Martin Daneš ze Suri.cz, srovnávače pojištění, který se proto rozhodl vyvinout aplikaci, jež řidiče složitou situací, jako je autonehoda, provede.

Těm, kdo se chtějí okamžitě pouštět do péče o zraněné, aplikace připomene, že je nutné nejprve zajistit vlastní bezpečnost. Tedy zapnout výstražná světla, obléct reflexní vestu a umístit výstražný trojúhelník. Teprve poté lze skrze aplikaci vytočit tísňovou linku 112, vyhledat aktuální polohu a nahlásit ji záchranným složkám. Samotná první pomoc je pak prováděna dle hlasových pokynů operátora, nicméně aplikace pro jistotu vše ilustruje fotografiemi.

Pokud není první pomoc potřeba nebo již dorazily složky záchranného systému, lze si do aplikace zanést přesné datum a čas incidentu, místo a další náležitosti, které se hodí při předávání celé věci pojišťovně. Aplikace poradí, co všechno vyřídit s protistranou, a také upozorní, kdy je nebo není nutné k nehodě volat policii, případně umožní uložit sepsaný policejní protokol.

Foto: Suri.cz / CzechCrunch Aplikace Suri.cz je šikovným pomocníkem i během nehody

Během čekání na příjezd policie také provede účastníky incidentu potřebnou fotodokumentací všech škod, které během něj vznikly. Poradí, co konkrétně na místě vyfotit a z jakých úhlů pořídit snímky vozidla, nebo připomene, že je důležité zaznamenat i stav tachometru. Výhodou aplikace je, že si v ní lze všechny náležitosti projít nanečisto a funkce si vyzkoušet.

Může však pomoci i při takových situacích, jako byly nedávné povodně. I v případě zaplavení automobilu vodou může majitel využít manuálu v aplikaci, jak správně škodu – tentokrát spojenou s havarijním pojištěním – nahlásit.

Správa dokumentů i osobní konzultant

Kromě tohoto průvodce aplikace nabízí majitelům vozů i další vychytávky. „Rodiny mají dnes často dvě auta a k tomu třeba i motorku. Potom je snadné zapomenout na některou SPZ nebo termín spojený se správou vozu. Proto aplikace hlídá a posílá notifikace k termínu obnovy pojištění, STK, parkovacího oprávnění nebo dálniční známky,“ vysvětluje Daneš.

Samotným upozorněním to přitom nekončí. Aplikace uživateli pomůže jeho potřebu i vyřešit – vyhledá třeba nejbližší stanici STK, přesměruje na e-shop s dálničními známkami nebo pomůže najít vhodné pojištění.

Foto: Suri.cz Martin Daneš a Jiří Lahoda, kteří stojí za Suri.cz

Aplikaci vyvíjí stejný tým pod vedením Jiřího Lahody, který stojí i za vývojem a provozem aplikace Zelená karta. Ta má v obchodě Google Play přes sto padesát tisíc stažení. Suri.cz má dnes více než 100 tisíc klientů a patří tak k předním hráčům na trhu. Plánem podle Lahody je do pěti let toto číslo mnohonásobně zvětšit.

Pomoci k tomu má i podpora a zázemí Renomia Group, která Suri.cz vlastní a patří mezi největší poskytovatele služeb v oblasti pojištění v Česku i střední Evropě. „Rozšířená péče a pomoc klientům je trendem, který proniká do různých oblastí e-commerce od vyhledávačů letenek až po klasické e-shopy a často působí jako rozhodující přidaná hodnota. Jsme přesvědčeni, že to bude důležité i pro klienty autopojištění,“ uzavírá Lahoda.

Aplikace Suri.cz je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS i Android.