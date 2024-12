Co hrát o svátcích? Nejlepší hru roku, karty z fotbalového kotle nebo klasiku, co rozhádá celou rodinu

Uložit 0

Nebudeme si nic nalhávat. Vánoční pohodu je potřeba občas trochu opepřit. Třeba partičkou nějaké veselé hry s babičkou… která se z rodinného zápolení promění na vulkán emocí a soupeření! Tedy ta hra, ne babička. Jakými hrami vyplnit sváteční čas? Přinášíme vám tu hromadu tipů na hry digitální i stolní.

Někdo nedá dopustit na karty. Jiný má raději videohry. Tak či tak jsme v CzechCrunchi dali dohromady seznam her, které si během vánočních svátků sami zahrajeme. Anebo které s klidným svědomím můžeme doporučit, abyste si je sami zahráli. Dokonce máme něco i pro ty, kdo se straní větší společnosti a nejraději hrají sólo.

Ondřej Holzman doporučuje:

Kotel!

Midu Games

Mecenáš, předseda, trenér, kapitán, kotelník, vlajkonoš, permanentkář, fanoušek nebo gaučák. To je pestrá sestava, kterou potkáte v karetní hře Kotel! A ta není o ničem jiném než o fotbale. Svižná hra pro tři až sedm hráčů je podle jejích tvůrců určena všem milovníkům napětí, taktiky a zábavy a uvítáte ji třeba v případě, že si při čekání na zápas svého oblíbeného fotbalového klubu už nechcete krátit čas u ohraného prší nebo jinou vylomeninou.

Michal Mančař doporučuje:

Overcooked 2

Steam, GOG, PlayStation, Xbox

Jedna z nejzábavnějších kooperativních her vůbec. Sednete k počítači nebo konzoli a prověříte nejen reflexy a kuchařské dovednosti, ale hlavně sílu vzájemných vztahů. Nic není víc frustrujícího než spoluhráč, který navzdory jasně danému receptu KRÁJÍ RAJČATA MÍSTO PŘÍPRAVY TĚSTA NA PIZZU!!!

Evel Beníšková doporučuje:

Catan

Albi

Catan je klasikou, bez které se neobejdou žádné svátky a která zaručeně přinese do rodinného nebo přátelského kruhu naštvání, křik a frustraci. Je to zkrátka velká zábava! Cílem hry je jako první osídlit ostrov skrze propracovanou infrastrukturu. Existuje navíc hned několik rozšíření, díky kterým si vybere tematické zaměření snad každý.

Filip Magalhães doporučuje:

Europa Universalis III

Steam, GOG

Jedna z nejlepších her historie, u které vydržíte sedět dlouhé hodiny. Ono to ani jinak nejde – tahle rozvláčná strategie se nedá moc uspíšit. Tedy pokud chcete vyhrát. Hrát můžete za téměř jakýkoliv pozdně středověký nebo raně novověký útvar. A pozor si musíte dát na všechno možné: například na úmrtí následníka trůnu, revoluci nespokojených občanů nebo rostoucí inflaci. A v bezpečí samozřejmě nejste ani před okolními státy. Pokud byste chtěli, existuje již i čtvrtý díl, který je zas o něco propracovanější. Čistě z osobních důvodů tu ovšem propaguji trojku.

Lucka Černohlávková doporučuje:

Prší

Balíček karet strčíte do kapsy vždycky a stejně tak je vždycky vměstnáte i na ten nejpřecpanější stůl. A můžete si dát jednu rychlou hru nebo je opakovat až do aleluja. Můžete hrát s babičkou i dětmi, s mámou a pít u toho čaj nebo pivo… Ať si kdo chce, říká, co chce – geniálnější hru ještě nikdo nevymyslel.

