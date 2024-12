Světová premiéra Zaklínače 4. CD Projekt odhalil šestiminutový trailer, hlavním hrdinou už není Geralt

Uložit 0

„Žádní bohové tu nejsou. Jen monstra.“ Nabruste své stříbrné meče, namíchejte lektvary a na krk si zavěste magické medailony… A pusťte si premiérový trailer očekávaného pokračování Zaklínače od polského CD Projektu. Kromě něj taky hromadu dalších trailerů, které se představily na herních Oscarech.

V noci na pátek skončily The Game Awards, nejprestižnější ocenění videoherního světa. Hrou roku se stal Astro Bot (celkové výsledky najdete níž), ale troufáme si říct, že většinu hráčů víc zaujme tradiční odhalení herních novinek. A že bylo na co se koukat – na akci se totiž světu představila nejen nová Mafia, ale také Zaklínač 4 od studia CD Projekt Red, veleočekávané pokračování slavné fantasy série na motivy knih Andrzeje Sapkowského.

Zaklínač 4 s novým hrdinou

Čtvrtý Zaklínač se ukazuje v šestiminutovém filmečku, který dává připomenout nesmírně povedené trailery třetího dílu. Motiv boje s monstry zůstává, stejně jako fakt, že někdy je největší zrůdou nikoliv obluda, ale prachsprostý člověk. Mění se však hrdina polské hry. Hlavní slovo tentokrát dostává Ciri, chráněnkyně předchozího protagonisty Geralta z Rivie. Index očekávání? Off the charts.

Sci-fi od tvůrců The Last of Us

Dali nám The Last of Us a Uncharted, teď se vývojáři ze studia Naughty Dog pouští do sci-fi zážitku. Intergalactic: The Heretic Prophet v prvním traileru opět sází na velkou filmovost, retrofuturistickou stylizaci, remixovanou hudbu od Pet Shop Boys a příběh lovkyně odměn, na kterou kromě lidské kořisti čeká i velký robot v souboji s darksoulsovským nádechem.

Mafia: Domovina neboli The Old Country

To nejdůležitější o nové Mafii si přečtěte v našem povídání s Romanem Hladíkem, šéfem brněnského studia 2K Czech, které na pokračování pracuje. A to včetně několika veteránů úplně všech dílů milované série. Tady jen připomeneme, že Mafia: The Old Country není Mafia 4, ale prequel odehrávající se na Sicílii začátkem 20. století. Kdy vyjde plnokrevná Mafia 4? To se dozvíte v rozhovoru.

Pusťte si intro Civilization VII

„Musíme se poučit ze své minulosti. Budoucnost čeká.“ Vzletná slova pro video plné naděje z už sedmého dílu královny tahových strategií Civilization. Sami vývojáři z Firaxisu se jimi nejspíš řídili, protože Civilization VII slibuje docela zajímavé změny, jako je třeba proměna vašeho herního národa napříč staletími. Takže už by antičtí Římané nemuseli létat do vesmíru.

Robotická akce od tankistů z Wargamingu

Studio Wargaming, které má i velkou pobočku v Praze, odhalilo po svých válečných hrách World of… nehistorickou novinku. Steel Hunters mění opravdové tanky/lodě/letadla za transformeroidní roboty ve free to play akci. Jestli máte rádi Michaela Baye, výbuchy a obří roboty, mrkněte na to.

První pohled na nové Borderlands

Desítky milionů prodaných kopií, status nejspíš toho nejslavnějšího looter shooteru, ale taky pět let čekání… které jsou však u konce. Komiksově stylizovaná střílečka Borderlands plná podivností a humoru se vrátí už příští rok.

Elden Ring pro umírání s přáteli

Není to druhý díl Elden Ringu, ale je to nový Elden Ring. Nese podtitul Nightreign a je to odbočka zaměřená na kooperativní hraní, což tedy v případě tohoto žánru znamená spoustu umírání. Společně s až dvěma přáteli budete poráženi na konzolích i PC.

Open world RPG ze Hry o trůny! Ale…

Proč to „ale“? Protože Game of Thrones: Kingsroad míří jen na mobily. V roli rytíře, žoldáka nebo vraha se podíváte do Západozemí. Trailer překypuje známými postavami od Jona Snowa až po Varyse. Zazní i známý ústřední hudební motiv. Ale to nic nemění na tom, že to je hra na mobily. Věčná škoda.

Dungeons & Dragons, lovec dinosaurů Turok i Squid Game

Co ještě vypíchnout z nespočtu novinek představených na The Game Awards? Jestli máte rádi Dungeons & Dragons, potěší vás druhý díl RPG Solasta. U her na hrdiny ještě zůstaneme, a to u sci-fi Outer Worlds 2. Anebo u pokračování remaku japonské klasiky Final Fantasy VII Rebirth. Zajímavě vypadá také kooperativní Split Fiction o dvou spisovatelkách různých žánrů, které se ve hře kombinují.

Jestli jste dost staří, budete znát lovce dinosaurů Turoka, který se vrací v novince Turok: Origins. Na PC konečně míří The Last of Us Part II Remastered. A kdo se těší na novou Hru na oliheň na Netflixu, ten může vyhlížet i Squid Game Unleashed, ačkoliv na krutou kritiku kapitalismu to v herní podobě úplně nevypadá.

Vítězové The Game Awards

A i když je nový Zaklínač lákavější zpráva, nesmíme zapomenout ani na loňské hry – ty, které ovládly ocenění The Game Awards. Herního Oscara za titul roku získal vynikající Astro Bot, esence čiré hravosti, který získal i ocenění za nejlepší akční adventuru, rodinnou hru a režii. Dařilo se i nezávislému karetnímu hitu Balatro, tenhle tak-trochu-jiný-poker vyhrál ceny pro nejlepší indie hru, nejlepší nezávislý debut a nej hru na mobily. Velmi úspěšné bylo Metaphor: ReFantazio, kromě nejlepšího RPG ho porota vyhlásila hrou s nejpovedenějším příběhem a výtvarnou stránkou.

Mezi akčními hrami zvítězil Black Myth: Wukong, mezi sportovními tituly fotbalové EA Sports FC 25. Cenu za komunitní podporu získala Baldur’s Gate 3, ocenění za průběžně vyvíjený titul vybojovali Helldivers 2. V hudbě zabodovala Final Fantasy VII Rebirth, cenu za audio design získala Senua’s Saga: Hellblade 2. A nejlepší herní adaptací se stal seriál Fallout od Amazonu. Kompletní přehled vítězů a nominovaných titulů najdete na webu The Game Awards.