Narcius a Napoli se vrací v původním kabátu. Dostihy a sázky slaví 40 let limitovanou retro edicí

Kdo má ve stáji Narcia a Napoli, k tomu pár trenérů a pěkný balík peněz po kapsách, z toho se během deštivých dnů na chatě stává nejlepší hráč Dostihů a sázek. A to už dlouhých 40 let. Legendární česká desková hra se při této jubilejní příležitosti vrací ke kořenům. Vychází v limitované retro edici se stejným designem jako její vůbec první vydání, které tehdy nedalo spát soudruhům strachujícím se o morálku socialistické mládeže.

Zatímco dětem v Americe dávaly první lekce o fungování kapitalismu Monopoly, dětem v Česku je již dlouhých 40 let vštěpují Dostihy a sázky. Vzhledem k počtu čtyř milionů prodaných kusů za celou dobu existence hry se dá říci, že ji najdeme téměř v každé české domácnosti. Její distributor, společnost Dino Toys, jí i nyní prodá každý rok okolo 25 tisíc kusů.

První vydání hry vyšlo v roce 1984 a autor Ladislav Mareš jej tehdy vytvořil pro jablonecký státní podnik JAVOZ, který vedl. Téma dostihů pro něj bylo coby milovníka koní zcela jasné, a jelikož hru od začátku vymýšlel tak, aby byla zaměřena především na starší děti a dospělé, přidal prvek sázení.

Sázení na dostihy bylo v tehdejším socialistickém Československu jedna z mála legálních hazardních aktivit. Přesto se hra pro svou kapitalistickou podstatu tehdejšímu režimu příliš nelíbila a v roce 1985 o ní vyšel článek v Rudém právu. Autor ve stranických novinách popsal, jak hra může narušovat morálku socialistické mládeže. A světe div se, díky tomu se Dostihy a sázky okamžitě staly hitem, kdy produkce 700 kusů denně nedokázala ani zdaleka pokrýt poptávku.

Po revoluci založil Mareš značku Dino, která mimo Dostihů a sázek dodnes produkuje i další deskové hry, puzzle, karty, plastovou Tatru a další hračkářský sortiment. V jejím čele stojí vnučka Ladislava Mareše Kristýna Miškovská se svým manželem Václavem.

A právě ti se rozhodli, že 40 let existence deskovky oslaví reedicí, která se vrací k úplným počátkům. Za čtyři desítky let se totiž Dostihy a sázky dočkaly řady změn, které se týkaly zpracování grafiky či jednotlivých komponentů, a vznikla také řada mutací, včetně jazykových. Dostihová hra se prodávala do Anglie, Estonska, Lotyšska či Maďarska.

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Kristýna Miškovská se svým manželem Václavem a nejmodernějším vydáním hry Dostihy a sázky

Současnou edici, která vychází ve stejném designu již deset let, doplní limitovaná edice v nákladu tří tisíc kusů. Dostihy a sázky se díky ní vrací do původního kufříku, na kterém je motiv sedla, jezdeckých bot a peněz.

Uvnitř se nachází velký herní plán složený ze čtyř samostatných dílů, které nesou stejné ilustrace, jaké měla hra před 40 lety. Též se vrací design původních dostihových peněz, v růžové stáji podupávají koně s výrazně žlutou srstí a hnědá stáj opět patří bílým grošákům.

Jak přiznávají autoři reedice, její příprava byla velmi náročná. Zabrala zhruba půl roku, a jelikož se nedochoval původní herní plán ani grafická data, vše se muselo vyrábět znovu. Plán, peníze i karty musely být oskenovány, vyretušovány a dále upravovány, aby vše co nejvíce odpovídalo původnímu provedení. Problémem se ukázaly být barvy, protože digitální tisk se od původního ofsetu liší, a náročný byl i výběr materiálu.

Edice by se měla brzy objevit na e-shopech, v knihkupectvích, hračkářstvích, hypermarketech a ve specializovaných prodejnách s deskovými hrami. Cena byla stanovena na 999 korun.