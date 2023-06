Co miliarda, to minuta navíc. Po drahé modernizaci trati z Prahy do Brna na ní vlaky pojedou pomaleji

Možná si pamatujete na hodiny fyziky či matematiky a slovní úlohy, které se týkaly rychlosti dopravních prostředků. Slovní úloha týkající se modernizace trati z Prahy do Brna by mohla znít nějak takto: První vlak vyjede z bodu A do bodu B po zastaralé a nemoderní trati. Druhý vlak pojede po té samé trati, která si ovšem prošla nákladnou desetimiliardovou modernizací. Kdo dojede do bodu B rychleji? Ne, vlak číslo dva to není. Vítejte v Česku.

Kdo v posledních dvou letech putoval z hlavního města do metropole Moravy, musel počítat s půlhodinovým zdržením, a to kvůli odklonu vlaku přes Vysočinu. Na obvyklé trati totiž probíhala modernizace, nyní se ovšem vše vrací do původních, byť modernizovaných kolejí. Výsledek prací ovšem cestujícím nepřináší očekávané benefity.

Jak informoval server Zdopravy, vlakům Českých drah i RegioJetu bude trvat cesta z Prahy do Brna ještě déle než před zahájením modernizace. Podle jízdního řádu Správy železnic, který vstoupí v platnost 1. července, budou vlaky RegioJetu překonávat trasu o osm minut déle. V roce 2021 vlaky z Prahy na hlavní nádraží v Brně přepravily cestující za 2 hodiny a 26 minut, nyní to jsou 2 hodiny a 34 minut.

U Českých drah bude doba překonávání trasy stejně dlouhá jako dříve, a to 2 hodiny a 35 minut. Ke zrychlení tak dojde jen při jízdě z Brna do Prahy, a to přibližně o minutu. V případě RegioJetu však překonávání trasy Brno–Praha bude o 11 minut delší než před modernizací. Právě modernizace si vyžádala investice přes deset miliard korun, přičemž sedm miliard bylo investováno do opravy a modernizace trati mezi Brnem a Blanskem. Další tři miliardy si vyžádaly úpravy trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí – a zbylé miliardy byly investovány i na dalších místech.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs iOS Developer Cleverlance

Senior produktový specialista SAZKA a.s.

Head of IT and Security SatoshiLabs

/^(Full-?stack|Frontend) Engineer$/i Better Stack

Database Developer Betsys, s.r.o.

Podle vyjádření mluvčího Správy železnic Jana Nevoly rychlost spoje neovlivňují pouze technické schopnosti vlaku a traťová rychlost v konkrétních úsecích. Prý záleží i na vytíženosti dané trati. „Z našeho pohledu by měl být jízdní řád spolehlivý a opakovatelný. Správa železnic proto při konstrukci jízdního řádu, v zájmu spolehlivosti a včasnosti jízdy vlaků, zvyšuje rezervy v jízdních dobách. U linky Ex 3 mezi Prahou a Brnem je tato rezerva stanovena na 3 minuty, což jsou dvě procenta celkové cestovní doby,“ vysvětlil Nevola.

Server Zdopravy ovšem poukazuje na navázání odměn vedení Správy železnic na plnění jízdního řádu. „Jinými slovy: když prodlouží jízdní doby, zvyšuje se šance na vyšší procento vlaků, které dojedou včas, a tím pádem i větší bonusy,“ uvádí. Železniční paradox na svém Twitteru již okomentoval i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který napsal: „Když už to stálo deset miliard, tak si té cesty musíme užít déle, to dá rozum.“