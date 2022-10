Co se stalo druhé lodi? Netflix ukázal trailer seriálu 1899, novinky od tvůrců oceňovaného Dark

Už je to pět let, co se na Netflixu bez jakýchkoliv fanfár objevilo zvláštní německé sci-fi Dark. Chvíli trvalo, než si získalo větší pozornost, a zpočátku ho mnozí vnímali jako depresivnější verzi Stranger Things, ambicióznímu seriálu o cestování čase se ale podařilo od srovnání oprostit. A nejen to. Podle části publika je to dodnes nejlepší sci-fi na Netflixu a jeden z nejlepších televizních počinů posledních let. Teď tvůrci Dark v traileru ukazují svoji novinku 1899, která slibuje neméně temnou, složitou hádanku.

Už samotný název prozrazuje, že mysteriózní thriller se bude odehrávat na přelomu 19. a 20. století. Zde se nám představí pasažéři parníku cestující z Evropy do New Yorku za příslibem lepšího života. Nevypadá to ale, že z lodi ještě někdy vystoupí. Uprostřed oceánu totiž narazí na druhý parník, považovaný za ztracený, začnou se dít podivné věci a odhalovat temná tajemství.

O mnoho více zatím Netflix, tvůrci Baran bo Odar a Jantje Frieseová či nový trailer neprozrazují. Naopak zcela očividná je ponurá atmosféra seriálu, v němž jakoby snad ani neexistoval slunečný den. Hned úvodní otázka, jak reagovat na zprávu z druhého parníku jménem Prometheus, odhaluje konflikty a různé motivace postav. Následující obrazy prázdné lodi a několik odkazů na konspirace kolem bermudského trojúhelníku jen zvyšují napětí.

Z toho, co o premise 1899 víme, je velice zajímavý ještě jeden aspekt, v televizi i filmu značně ojedinělý. Tvůrci chtěli divákům zprostředkovat zkušenost skupiny lidí z mnoha různých etnických, třídních a kulturních pozadí, kteří se k sobě snaží nějak najít cestu. V praxi to znamená, že uslyšíme několik různých jazyků, takže 1899 bude pro většinu diváků zcela nemožné sledovat bez titulků.

Záměrem je přitom v určitém směru sjednocovat publikum v dnešním – v mnoha ohledech rozděleném – světě. „V srdci seriálu stojí otázka po tom, co nás spojuje, co nás rozděluje a jak strach může fungovat jako spouštěč pro to druhé,“ řekli Odar a Frieseová. Různý status pasažérů na jedné straně zmizí, když se musí vypořádat s nastalou situací. Na druhé straně se pod tlakem otevírá prostor získat převahu nad ostatními a dosáhnout svého cíle.

Vedle konceptu a děje je na seriálu zajímavé také jeho technické zpracování. Ačkoliv se celé 1899 odehrává uprostřed oceánu, samotná produkce se ani nepřiblížila k pobřeží. Jak ukázal už dřívější pohled do zákulisí natáčení, ve velkém rozsahu se na doporučení Netflixu pracovalo se systémem The Volume, tedy sérií obřích LED obrazovek, které zelená plátna nahrazují přímým zobrazováním virtuálních prostředí.

Příprava je sice mnohem náročnější, jelikož prostředí musejí být z většiny hotová před natáčením, jízdy kamery a pohyby herců přesně synchronizované pro správnou interakci popředí s pozadím a podobně. Revoluční technologie, použitá třeba u seriálů Disneyho, nového Batmana (nebo s menším úspěchem u posledního Thora) ale tvůrcům nabízí zcela nové možnosti.

A zatím to vypadá, že dopomohou ke skvělému výsledku. Seriál 1899 s sebou, na rozdíl od první řady Dark, nese velice vysoká očekávání diváků, dychtících po další spletité záhadě. Podle reakcí návštěvníků Mezinárodního filmového festivalu v Torontu (TIFF), kteří mohli zhlédnout první dvě epizody novinky, by neměli být vůbec zklamaní. I když oba seriály představují výrazně jiný příběh, prostředí i centrální hádanku, mají také mnoho společného a sledování 1899 prý vyvolává velice podobné pocity jako sledování Dark.

Například stejně jako u staršího seriálu také novinka klade mnoho otázek, na něž přichází jen hrstka odpovědí, a sází na vývoj postav, do nichž se postupem času vciťujeme více a více. Výsledkem předchozího počinu bylo vyprávění, od kterého nešlo odtrhnout oči, a 1899 na tom má být podobně. K promyšlené hře s divákem pomáhá také fakt, že Odar a Frieseová mají celý příběh předem naplánovaný, takže by se nemělo stát, že se napětí rozmělní v sérii frustrujících událostí jako třeba u Ztracených.

Dark byl jedním z nejviditelnějších titulů jakési nové vlny německé televizní produkce posledních několika let. Spolu se seriály jako Babylon Berlín, Jak prodávat drogy přes internet nebo nově Císařovna divákům představil originální náměty, sebevědomé umělecké vize a jiná prostředí, než na jaká jsou diváci zvyklí z převážně americké tvorby. 1899 na tento trend naváže a pokusí se Netflixu dát další sci-fi hit. První řada vyjde 17. listopadu.