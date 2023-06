Co stojí za úspěchem největších hráčů české e-commerce? Šenkypl, Eliášová či Bena sdíleli své zkušenosti

Jak si prověřuje a vybírá Tomáš Havryluk lidi do svého týmu? Jaké byly první kroky Dušana Šenkypla při záchraně Grouponu? Co byste měli podle Eriky Eliášové udělat, pokud chcete vytvořit e-shop se svým srdcovým zbožím? Jak se hodlá podle Petra Beny Alza poprat s novou konkurencí na trhu? To vše a mnohé další zaznělo na eventu CzechCrunche s názvem Očima úspěšných z oblasti o e-commerce, který navazoval na speciál 100 největších e-shopů v Česku. A vy se už nyní můžete podívat na jeho záznam.

