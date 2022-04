Pokud se zakladatelé mají rádi, mají společný cíl a nechtějí se svým startupem zestárnout, není třeba komplikovat si život a řešit právníky. Jenže všechno klape vždy jen do prvního problému, varuje Jana Sedláková, zakladatelka advokátní kanceláře Sedláková Legal. Právní služby můžou být velmi snadno extrémně důležité, vysvětluje. Jenže jak vybrat ty, které mají smysl?

Právo je třeba vyjasnit si u vztahů mezi spoluzakladateli, při vstupu investora i během jakéhokoliv většího posunu startupu, říkají odborníci. Jejich rady jsme sesbírali ve speciálu Právo ve světě startupů. Teď navrch přidáváme debatu, která řeší otázky přímo z praxe.

„Myslím, že není potřeba na začátku startupu utrácet miliony za právníky. Ale jsou věci, se kterými bych za právníkem šla,“ doporučuje Sedláková. Tak třeba ve chvíli, kdy společnost stojí na duševním vlastnictví. V tuzemsku podle ní totiž zůstává dlouho u původního autora.

„Pokud se s ním rozejdete ve zlém, tak kdyby to byl autor vašeho loga, bolí to. Ale je to řešitelné. Ale když se rozejdete ve zlém s autorem svého softwaru nebo jiného duševního vlastnictví, které na vás nepřešlo, je to věc, kterou vám investoři nemusejí odpustit. Švarcsystém je řešitelný. Tak ty zaměstnance zaměstnáme, víme, že tu máme nějaký pohrobek z minulosti. Ale když váš software není váš, do čeho by vám ten investor posílal peníze?“ ptá se.

Jana Sedláková je jedna z právniček, která se na problémy startupů zaměřuje. Z druhé strany přišel diskutovat Jan Strnad, spoluzakladatel společnosti Pointee, která řešila jak vstup investorů, tak nastavení vztahů mezi foundery a jejich budoucí fungování.

„Hodně jsme to diskutovali a vyjasňovali si. Myslím, že u startupů je jedna velmi důležitá věc, a to vesting. Bez toho bych startup nezakládal. Pokud se něco stane a jeden ze zakladatelů v průběhu času odejde, je potřeba mít mechanismus, jak na to zareagovat. Aby se nestalo, že ve startupu zůstává mrtvá váha. Tedy že někdo vlastní polovinu firmy, ale nic pro firmu nedělá. To by pro ten startup bylo takřka smrtelné,“ vysvětluje Strnad.

Jaké další problémy v Pointee řešili a co teď s odstupem času doporučují? Jaké podoby firmy jsou podle právníků pro mladé společnosti nejvhodnější? Jaké možnosti odměňování zaměstnanců české právo umožňuje a proč nad nimi přemýšlet? Vyplatí se rozdávat podíly ve firmě, a pokud ano, v jaké podobě?

Podívejte se na debatu s Janou Sedlákovou a Janem Strnadem. Je součástí našeho speciálu Právo ve světě startupů, průvodce určeného pro mladé společnosti, které chtějí vědět – minimálně z právního hlediska – na co si dát pozor a jak správně nastavit smlouvy a vztahy, aby se dostavil úspěch.