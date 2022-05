Kupovat drahou a kvalitní čokoládu v Česku ještě před pár lety zdaleka nebylo tak běžné. Ne že by se teď dál neprodávaly tabulky lahodné pochutiny za pár desítek korun, stále více jsou ale v kurzu také dražší produkty od menších lokálních čokoládoven. Své o tom vědí v Čokoládovně Janek z Uherského Brodu, kde během dvou pandemických let vyrostli zhruba o 700 procent. Tržby se v loňském roce přehouply přes 70 milionů korun a další růst má podpořit jak nová výrobní hala, tak i premiérový kamenný obchod v Praze.

Po příchodu pandemie přitom měli v Jankovi namále. Vše se ale nakonec i díky e-shopu v dobré obrátilo a spoluzakladatel čokoládovny Václav Durďák tak už dnes při cestách do Prahy, kam jezdí na byznysové schůzky, může navštívit i vlastní a dlouho odkládaný kamenný obchod. A mluví také o stavbě nové haly, která je nevyhnutelná. „Na růst se připravujeme průběžně, a když pak přijde, jsme nachystaní,“ popisuje. Na mysli má jak velikost prostor, kde se čokoládové produkty vyrábí, tak třeba i technologie či nábor lidí.

Když se jim v roce 2018 na veletrhu v Itálii zalíbila jedna výrobní linka, museli si ještě nechat zajít chuť. Tehdy totiž měla Čokoládovna Janek obrat kolem pěti milionů korun a celé výrobní zařízení stálo stejně.

„Tehdy to pro nás byl nesmysl, ale linka dokázala za den vyrobit produkty za půl milionu korun. Když jsme v roce 2019 viděli, jak rosteme, hned jsme naplánovali, že linku za rok pořídíme, a vše do sebe zapadlo,“ říká Durďák, který má podnik společně s manželkou Anetou a společníkem Vlastimilem Urbancem. Ve firmě dnes zaměstnávají 20 lidí a v největší sezoně dalších až 50 brigádníků.

Krásné, ale nesmyslně přestřelené

Stejné jako s nákupem technologií to bylo také s rozšiřováním výrobních prostor. Čokoládovna začínala v Uherském Brodě na šedesáti metrech čtverečních. K nim postupně přidala dalších 320, 220 a 130 metrů na dnešních 730 metrů čtverečních. Ale dnes už se pořádně nevejde ani do těchto násobně větších prostor. „Proto už teď malujeme novou halu a věříme, že se do dvou až tří let přestěhujeme,“ plánuje šéf Janka, byť přiznává, že při současné ekonomické situaci a zvedajících se nákladech musí vše velmi dobře propočítat.

Původně měli v Jankovi naprojektovanou honosnou stavbu, která měla podobné výstavní parametry jako například nové sídlo vinařství Lahofer. „Připomínala fotbalovou Allianz Arenu v Mnichově, kde hraje Bayern. Bylo to krásné, ale nakonec jsme usoudili, že je to pro nás v této fázi nesmyslně přestřelené,“ vysvětluje projektovou anabázi Durďák.

Foto: Čokoládovna Janek Vlastimil Urbanec, spolumajitel Čokoládovny Janek

„Proto jsme vše trochu zjednodušili a chceme letos finálně dotáhnout všechny plány a příští rok začít stavět,“ doplňuje s tím, že ceny hal jsou aktuálně dvojnásobné. Přestože se firmě daří rychle růst, půjde o investici v desítkách milionů korun, a tak hlavní tvář čokoládovny nechce nic přepálit. Ostatně i proto, že očekává, že růst teď bude o něco těžší.

V letošním roce se uherskobrodská čokoládovna plánuje zvětšit zhruba o třetinu až polovinu a překročit v obratu sto milionů korun. Durďák říká, že růst každý rok o 300 procent není jednoduché uřídit, a tak chce teď trochu zvolnit, aby firma mohla vyladit všechny procesy a připravit se na další roky. Prozatím prý jde vše podle plánu. Nejrychleji roste B2B segment, kdy čokolády pro různé účely stále více poptávají ve firmách, zatímco nejmenší meziroční růst zaznamenávají prodeje v e-shopu, což potvrzuje celkový trend, který hlásí i další online prodejci.

Cílem je mimo jiné i dál podnikat ekonomicky udržitelně, tedy v černých číslech. „V zisku už jsme delší dobu. Jsme totiž postavení úplně jinak než většina firem z našeho oboru, na mysli mám hlavně e-shopy. Ty jedou na obrat, protože vidí, že prodají, a potřebují tržní podíl. My jedeme na to, aby nás to bavilo a vydělávalo to. Od začátku je naší vizí mít vlastní halu, vlastní provoz a dělat to udržitelně. Ne nutně vystřelit na miliardu, generovat při tom malý zisk a hned prodávat,“ říká Durďák.

Spolumajitel čokoládovny dosud nabídky investorů odmítal a dál si chce zatím poradit bez nich. V dlouhodobém výhledu očekává, že mezi menšími čokoládovnami začne postupně docházet ke konsolidaci. Prozatím v Jankovi odložili také expanzi do zahraničí, protože zjistili, že trh v Česku ještě zdaleka nemají tak nasycený a chtějí si nejprve dobudovat silnou pozici doma.

Právě k tomu má posloužit také nově otevřená prodejna v samotném centru Prahy. Obchod Janek se nachází přímo mezi Václavským a Staroměstským náměstím na adrese Havelská 502 a chce oslovovat jak turisty, tak lokální zákazníky. Obchod byl otevřen jako franšíza a Čokoládovna Janek by postupně ráda přidala další, a to nejen v hlavním městě. Jestli se ale k tomuto kroku rozhodne, ukážou až prodejní výsledky toho pražského.