Mají na kontě devět desek, kterých se prodalo přes sto milionů kusů. Z šestatřiceti nominací na cenu Grammy proměnili sedm, nehledě na to, že vyhráli i celou řadu dalších ocenění. Tři z jejich alb se dokonce staly nejprodávanějšími v historii hudebních žebříčků ve Velké Británii. Coldplay je právem jednou z nejúspěšnějších hudebních skupin tohoto století, nyní ale uskupení okolo zpěváka Chrise Martina ohlásilo poměrně šokující krok – skončí s dalším nahráváním.

Frontman slavné britské kapely, která vznikla již v roce 1996, v britském Radiu 2 oznámil, že Coldplay natočí poslední regulérní desku v roce 2025, poté s nahráváním nových alb nadobro skončí. Konec kapely jako takové se ale neočekává – Chris Martin zmínil, že nadále budou jezdit koncerty v rámci svých turné, zároveň ani nevylučuje, že by nadále nárazově nespolupracovali.

„Naše poslední pořádná deska vyjde v roce 2025 a pak už budeme jen koncertovat. Možná uděláme nějaké společné věci, ale katalog Coldplay jako takový pak takříkajíc skončí,“ uvedl Martin v rozhovoru pro Radio 2. Že by ale šlo vyloženě o překvapivé rozhodnutí, se říci nedá. Coldplay už v minulosti zmínili, že mají nastavený přesný počet desek, který chtějí natočit.

V plánu mají nahrát ještě tři další alba, respektive skončit na počtu dvanáct. Jejich poslední album je Music Of The Spheres a vyšlo v polovině letošního října. A byť bylo v rámci streamovacích služeb a hudebních žebříčků úspěšné, na diskuzních fórech a sociálních sítí to pouze nadšením nehýřilo. Kapela je totiž za svou muziku „kritizována“ už nějakou dobu.

Rojí se názory, že Coldplay podlehli tlaku komercializace a dělají hudbu především pro rádia a hudební žebříčky. „Nemusí končit. Stačí, když budou hrát hudbu jen do alba Viva La Vida – a zbytek nechají k využití ve špatných reklamách,“ zní jeden z mnoha názorů z diskuzní sítě Reddit, který otisklo BBC.

Někteří pak tomuto rozhodnutí nevěří a myslí si, že Coldplay akorát obmění bubeníka nebo kytaristu, a pak se vrátí. Jedná se samozřejmě o pouhé spekulace bez bližšího podložení. Až čas ukáže, zda legendární britská kapela dostojí svým slovům. Nyní se fanoušci Coldplay mohou těšit na velké turné, které odstartuje v srpnu příštího roku a které bude na poměry hudebních skupin velmi netradiční.

Coldplay totiž již před pár měsíci oznámili, že turné bude šetrnější vůči planetě. Slíbili, že sníží emise oxidu uhličitého o padesát procent ve srovnání se svým světovým turné v letech 2016 a 2017 a že k napájení pódiové show budou téměř výhradně využívat obnovitelnou energii. Součástí má být i „kinetická podlaha“, která bude využívat energii vytvořenou fanoušky, pódium z obnovitelných materiálů i solární panely.