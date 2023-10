Commandos se vrací za nepřátelské linie. Podívejte se na první trailer nového dílu válečné strategie

Uložit 0

Už příští rok se opět vydáte do boje s nacisty. Stejně jako jste se před čtvrt stoletím stali velícím důstojníkem neohrožené party vojáků v Commandos: Behind Enemy Lines, tak se stanete jejich velitelem v novém díle s podtitulem Origins. Znovu vás zavede do okupovaných zemí za druhé světové války, kde se budete nepozorovaně plížit, vyhazovat základny do povětří a odstřelovat oficíry.

Jak se zformovala zkušeným hráčům dobře známá sestava sapéra, odstřelovače, špióna, žabího muže, řidiče a drsňáka v zeleném baretu? Už název chystané novinky Commandos: Origins prozrazuje, že pokračování oblíbené série válečných her bude prequelem. Tedy představením počátků jedné z nejspeciálnějších jednotek v herní historii.

Commandos: Origins opět sází na oceňovanou kombinaci opatrného plánování, plížení, ale i přímé likvidace německých vojáků. Muži pod vaším velením se vydají na západní i východní frontu, do Afriky i do arktických oblastí. Všude tam totiž čekají nacistické krky k podříznutí, sklady paliva k vyhození do vzduchu nebo radarové stanice k sabotování.

Už dříve oznámený nový díl série, jejíž zakladatel Commandos: Behind Enemy Lines nedávno oslavil 25 let od vydání, si navíc budete moci užít nejen v osamělém dumání důstojníka nad nejlepší cestou k vítězství, ale i v kooperativním režimu se spolubojovníkem. Kdo kdy Commandos hrál, tak potvrdí, že druhý pár rukou by se k vykonání plánů, u nichž záleží na každé setině sekundy, častokrát hodil.

Origins jsou dílem nově založených Claymore Game Studios a vydavatele Kalypso Media. Německá společnost práva na značku pořídila od původních španělských vývojářů ze zaniklých Pyro Studios, pod Kalypso vznikla před třemi lety i modernizovaná verze druhých Commandos. Po nich Pyro Studios stvořili o něco hůře hodnocený díl třetí a také jednu střílečkovou odbočku. Commandos: Origins, jež vyjdou na PC, Xbox i PlayStation, nicméně slibují návrat nejen za nepřátelské linie, ale hlavně ke kořenům milované série.