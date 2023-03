Když se řekne online střílečka, která hra vás napadne? Bylo by sázkou na jistotu tipnout odpověď Counter-Strike, legendární titul neodmyslitelně spojený s videoherní firmou Valve. Právě ten se po dlouhých jedenácti letech od vydání aktuální verze dočká pokračování. Vývojáři oznámili Counter-Strike 2 s datem vydání ještě letos v létě.

Začalo to v roce 2000, kdy původně fanouškovskou modifikaci ikonického Half-Life koupilo Valve – a z betaverze vyšel ostrý Counter-Strike. Přinesl akční zápolení týmu teroristů a protiteroristických jednotek, které se nepřátelům pokoušely zabránit v položení bomby nebo z jejich spárů zachraňovaly rukojmí. Byl to hit, který uchvátil herní svět. O třiadvacet let později Valve představuje novou éru své giganticky populární hry.

Counter-Strike 2 vyjde už letos v létě a přinese proměnu hry do enginu Source 2. Tedy technologie, na níž běží například populární online souboje Dota 2 nebo kterou využívá skvěle hodnocená hra pro virtuální realitu Half-Life: Alyx. Pro „céesko“ to znamená nejen očekávané vylepšení grafiky, ale i proměnu hratelnosti. Například volumetrický kouř z dýmovnic se bude chovat realističtěji, střelba a výbuchy ho rozptýlí.

Transformace do nového enginu přinese i vizuální vylepšení existujících map. Některé budou od základu přestavěny, ale jiné – a miliony hráčů během mnoha let prověřené – se změní jen vizuálně. Nový renderovací systém zdokonaluje například nasvícení a umožňuje reprodukovat realistické materiály a odrazy. Nástroje enginu Source 2 navíc budou moci využít i komunitní tvůrci nových map.

Zdokonalením projde i komunikace mezi klientem a serverem. Ten aktualizuje informace v daných intervalech (takzvaný tick rate), což mohlo vést k tomu, že jednotlivé akce nezaznamenal přesně. Nově se však podle slov autorů o zahájení každého pohybu, o výstřelu každé kulky a o hození každého granátu dozví okamžitě. O tom, jak se vývojářům novinky povedly, se už nyní přesvědčují vybraní hráči v uzavřeném testování. Do něj byli zvoleni podle statistik na Steamu, možná i na vás tak po jeho spuštění bude čekat příjemné překvapení.

Spolu s přepracovaným zvukem, vylepšeným uživatelským rozhraním nebo vizuálními efekty krve, výbuchů a ohně to jsou však jen některé z novinek, které Valve představilo ve webové prezentaci, jež je dostupná i v češtině. Během následujících měsíců plánují autoři oznámení dalších informací. Jisté je ještě to, že Counter-Strike 2 získají majitelé současné verze Counter-Strike: Global Offensive zdarma.

Oznámená novinka je pokračováním série s dlouhou tradicí, která výrazně ovlivnila i vývoj esportu. Už krátce po vydání původní hry před třiadvaceti lety se kolem ní vybudovala základna profesionálních hráčů a štědře dotovaných turnajů. Hrály se i v Česku především pod záštitou organizace ProGamers, jejíž akce na začátku milénia lákaly stovky účastníků a tisícovky diváků. A už tehdy se hrálo o desetitisícové částky či pod sponzorskou záštitou technologického giganta Nvidia.

První Counter-Strike z roku 2000 následovalo o čtyři roky později vydání jedné z nejlepších akčních her historie Half-Life 2. S ním se objevil i nový herní engine Source. Díky němu lépe vypadající neprůstřelnou vestu a kuklu navlékl i Counter-Strike právě s podtitulem Source. Jenže komunita ho nikdy zcela nepřijala, a tak CS:S existoval souběžně s CS 1.6, naprosto famózní verzí, jež byla dlouho etalonem online střeleckého soupeření.

Situaci mezi Source a „jedna šestkou“ v roce 2012 začal řešit titul Counter-Strike: Global Offensive, který je dodnes jedničkou v portfoliu Valve a její platformy Steam. Může to znít až neuvěřitelně, ale jedenáct let stará hra stále sílí. Podle serveru SteamDB, který nejpopulárnější platformu s PC hrami monitoruje, je Counter-Strike: Global Offensive její nejhranější hrou a počet jeho hráčů s časem stále stoupá.

V průměru CS:GO hraje v jeden okamžik kolem 800 tisíc lidí (před rokem to bylo zhruba o 150 tisíc méně), ve špičce atakuje jejich počet milion a půl. Dota 2 nebo Lost Ark se k tomuto vrcholu přiblížily, PUBG ho dokonce překonalo, v dlouhodobé a stabilní popularitě ale na souboje teroristů se zásahovými jednotkami jednoduše nemají. Jak zaznívá ve hře od Valve – Counter-Terrorists win.