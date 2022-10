Creative Dock za poslední rok nakoupil firmy za skoro miliardu a půl. Už musíme být světoví, hlásí

Hledí do budoucnosti. A to doslova, je to totiž jeho práce. Tobias Heger si na vhledu do toho, co se asi stane, založil firmu. S ní dokázal s budoucností radit mnoha zajímavým jménům: značkám jako Adidas, Bosch, Deutsche Telekom, LG nebo třeba Siemens. Už roky jim našeptává, jak se popasovat se scénáři, které ještě ani nenastaly. Nebo jak co nejlépe digitalizovat. Jeho společnost Rohrbeck Heger přitom letos do své vlastní budoucnosti elegantně vplula, když ji pohltil tuzemský Creative Dock. Tím se všichni její klienti stali i klienty této české společnosti. Je to jen jeden z jejích zajímavých nákupů z poslední doby.

Zároveň jde o pořád ještě poměrně nezvyklý model. Jsou to společnosti ze Západu, které sbírá česká firma. Kromě zmíněné prognostické a strategické společnosti je to švýcarská inovační firma Spark Works nebo německá FoundersLane. V tuzemsku si pak Creative Dock pořídil Idea Sense, firmu, která sama dělala v podstatě totéž, co on sám. Tedy pomáhá firmám chytit se digitalizace a přijít s novými projekty, okolo kterých by mohly vystavět nový byznys.

Způsob, jakým to takové firmy dělají, někdy může působit na první pohled zvláštně. Tak třeba projekt, na kterém aktuálně pracuje Hegerův tým pro společnost Siemens: mimo jiné zdejší vývojáři a specializovaní technologičtí pracovníci v posledních týdnech chodí ve sklenících a okukují rajčata. Zkoumají jejich barvu, sahají na ně a zjišťují strukturu, nebo je taky ochutnávají. Všechny vjemy jsou důležité.

„Když si sami nevyzkouší, jak poznat zralé rajče, jak pro ně mají nastavit aplikace nebo to naučit stroje?“ ptá se Heger. „Myslím, že nečekali, že budou běhat ve sklenících a zjišťovat každou drobnost o rajčatech. A zkoušet, kdy jsou k jídlu nejlepší,“ dodává s úsměvem.

Miliarda lidí po světě

Důvod, proč tolik technologických pracovníků nyní zkoumá zralé plody, je naprosto přímočarý – skleníky se tu mají automatizovat. Patří jednomu z klientů společnosti Siemens, což je zase zákazník společnosti Rohrbeck Heger. Tedy nyní i Creative Docku. „Siemens moc dobře ví, jak používat stroje. Vědí, jak je postavit i nastavit. Ale to, co nevědí, je odpověď na otázku, co vlastně mají postavit,“ přibližuje Heger.

Foto: Creative Dock Tobias Heger už hledal budoucnost pro firmy Adidas nebo Bosch

Právě on se v rámci všech změn uvnitř Creative Docku stal zdejším generálním ředitelem pro inovace a strategie. Další manažerské pozice obsadili i jiní bývalí šéfové z nakoupených firem. Společnost tím vybudovala celé oddělení, do něhož spadá skoro stovka lidí a kanceláře v Curychu, Berlíně a v Praze. A které se zabývá výhradně budoucností a inovacemi, jež by mohla přinést. Což by v ne až tak vzdáleném výhledu mělo přinést peníze zase tuzemské skupině.

Ve spojení se všemi zmíněnými a budoucími nákupy to má být podle zdejších představ poměrně prudký růst. Loni firma vykázala obrat 26,4 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 650 milionů korun. Během následujících dvou let se má ale zvýšit na víc než 100 milionů eur. To je v přepočtu 2,5 miliardy korun. A v dalších letech by měl růst 50procentním tempem. Stoupat má kromě peněz i počet zaměstnanců.

Na nákupy přitom firma vydala dohromady 1,3 miliardy korun. A hlásí, že se celá mění. Už nechce být na první pohled společností z Česka, což prý některé věci poněkud komplikuje. Vedle nákupů a mezinárodních týmů zdůrazňuje své kanceláře v Curychu, Berlíně, Paříži, Vídni či Rijádu. Soustředit se chce i na severní Afriku.

Už teď celkem 65 procent příjmů plynulo ze zahraničních projektů. Creative Dock doufá, že to brzy bude výrazně víc. Věří totiž, že během následujících pěti let bude produkty společností, které pod ni spadají, používat víc než jedna miliarda lidí na světě.

Teď už chápou, co jim říkáme

Creative Dock se měnil během několika posledních let, ale předešlých 12 měsíců přerod ve velkou skupinu výrazně urychlilo. Nejen kvůli zmíněným nákupům. Nyní už skupina zastřešující firmy funguje v kancelářích deseti zemí světa, včetně například Saúdské Arábie.

Foto: Creative Dock Martin Pejša, ředitel Creative Docku

Je to jedna z oblastí, ve které Creative Dock jako takový vidí svou budoucnost. Tady zároveň firma a její odnože rostou nejrychleji. Do regionu se Creative Dock „přiženil“ koupí zmíněné společnosti FoundersLane, která se dokázala slušně zavést kromě jiných zemí právě v Saúdské Arábii.

„Je to mimo jiné region MENA, tedy Střední východ a severní Afrika. Jsou to regiony, které jsou v investování do nových produktů a rozvoje velmi progresivní a vidíme tu velký potenciál. Na Středním východě mnoho států zbohatlo na ropě a teď hledají nové investice. Chtějí vytvářet světově úspěšné digitální projekty a my jim v tom můžeme pomoct,“ věří Heger.

Vedle toho Creative Dock ve svých vyhlídkách neopouští Evropu, kde se taky v budoucnosti vidí. Tady se chce soustředit hlavně na Německo, Rakousko a Švýcarsko. V tom mu prý pomáhá digitalizace, k níž zase cestu otevřela nedávná covidová pohroma.

„Pandemie obecně plány změnila hodně. Třeba Německo bylo v tomto smyslu v mnoha ohledech velmi pomalé, už jen kdybychom měli řešit práci z domova, ta příliš nefungovala. Stejně tak se urychlila digitalizace. A směrem k našim klientům můžeme být progresivnější. Teď jsou teprve v situaci, kdy naše návrhy přijímají bez dalšího zpochybňování, jsou připraveni naslouchat. Dřív to tam prostě nebylo. Nechápali, co jim navrhuju,“ popisuje německý manažer české firmy.

Pravda, občas nebylo divu. „Někdy je to opravdu zvláštní, bavit se o možnostech, které s nejvyšší pravděpodobností nikdy nenastanou. A znějí opravdu hodně podivně,“ krčí rameny. Jenže zkušenost ukázala, že i na takové varianty budoucnosti nakonec může dojít.

Takto s Lufthansou kdysi Heger vytvářel scénáře pro případy, kdy by došlo ke zrušení evropských letů. Předpoklad zněl, že 65 procent všech letů v Evropě bude zrušeno, důvodem měla být opatření proti klimatickým změnám. „Původně jsme chtěli nastavit 80 procent, ale to nám přišlo opravdu extrémní. Nakonec to i přes veškerou nepravděpodobnost opravdu nastalo, i když z jiných důvodů. A zrušených bylo přes 90 procent letů,“ dodává Heger.

Trendy, co jen tak nezmizí

Přes veškeré pohledy do budoucna Creative Dock, který založil Martin Pejša, vyrostl na stavbě samostatných projektů, případně rovnou celých firem na klíč. Takhle pod jeho křídly vzniklo například Zonky, Mutumutu nebo HoppyGo od Škody. Aktuálně v tuzemsku pracuje na aplikaci Můj Albert a jejím věrnostním programu. Podle firmy chce Ahold, pod který Albert spadá, rozšířit aplikaci i do dalších zemí, kde působí.

Projektům se daří hlavně v oblasti finančních technologií. Z tohoto segmentu přichází 80 procent příjmů. Nejde přitom nutně o služby pro banky nebo finanční společnosti. Heger vysvětluje, že se takové projekty uplatní i daleko od nich. Dává za příklad bránu Apple Pay. „Apple taky není bankovní společnost, a přeci její platební služba funguje,“ vysvětluje.

Zbytek přísunu peněz je z retailu či projektů pro pojišťovací služby, ale firmě rostly i příjmy ze služeb z oblasti výroby. „Ekologie a udržitelnost byl další rostoucí segment. Tady pracujeme pro společnost Veolia, kde na českém trhu máme projekt instalací solárních panelů na bytové domy a sjednocení odběrných míst do jednoho,“ přibližuje Gabriela Teissing, provozní ředitelku Creative Docku, projekt Domy sobě. „Také dále pracujeme pro švýcarský Swissgrid, který vlastní švýcarskou přenosovou síť,“ přidává.

Udržitelnost je zároveň jeden z trendů, které podle zdejšího hlavního šéfa pro předpovědi jen tak nepomine. „Hodně společností potřebuje být udržitelnější. Potřebují vědět, jak to udělat. Je to teď velká věc. A je to nejen zajímavé téma, ale i byznysový potenciál,“ říká Heger.