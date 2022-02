Cristiano Ronaldo je nejen špičkový fotbalista, ale také pořádná mašina na peníze. Aby také ne, když patří k nejúspěšnějším sportovcům světa a jeho profesní i osobní milníky sledují stovky milionů lidí na sociálních sítích, například na Instagramu. Právě ten je pro slavného útočníka s nekompromisní pravačkou slušným byznysem kvůli příspěvkům, za které si nechává platit. A neustále svou přítomnost na oblíbeném influencerském médiu stupňuje.

Cristiano Ronaldo, který aktuálně hájí barvy rudých ďáblů z Manchesteru United, se stal vůbec prvním člověkem na světě, který na Instagramu pokořil hranici 400 milionů sledujících. Stalo se tak zhruba den po jeho sedmatřicátých narozeninách – při té příležitosti sdílel fotku se svou partnerkou Georginou Rodríguez a dortem, na které za necelé dva dny nasbíral přes 14 milionů lajků.

Aktuálně má tak pouze účet samotného Instagramu více sledujících než on – 469 milionů oproti 400 milionům. Oficiální profil služby se ale běžně do výčtu uživatelů s největším počtem sledujících nepočítá. Poměrně hluboko za portugalskou megahvězdou se pak s počtem okolo 309 milionů sledujících nachází americká modelka Kylie Jenner a trojku uzavírá další fotbalista, Argentinec Lionel Messi (306 milionů).

Přes 1,5 milionu dolarů za fotku

Cristiano Ronaldo se na Instagram registroval v roce 2012, kdy ještě síť nebyla tak populární – a mezi prvními, u kterých zmáčkl tlačítko Sledovat, byl americký herec Dwayne „The Rock“ Johnson, mimochodem čtvrtá nejsledovanější osoba Instagramu. V té době už byl zhruba tři roky ve španělském velkoklubu Real Madrid a jeho sláva postupně rostla. A tím se logicky navyšoval i počet jeho sledujících.

Stovky tisíc fanoušků následovaly další stovky tisíc, až začal svou digitální základnu příznivců počítat v desítkách milionů. A poté ve stovkách. Předloni v lednu dosáhl jako první uživatel na Instagramu 200 milionů sledujících. A trvalo to „jen“ přibližně dva roky, než svůj following zdvojnásobil. Růst sledujících navíc může špičkovému fotbalistovi zajišťovat i další příjmy, a to přes takzvané placené příspěvky.

Stejně jako řada jiných celebrit, které se možná nedobrovolně vžily do role influencerů, i Cristiano Ronaldo využívá svůj instagramový kanál @cristiano byznysově. Díky jeho obrovskému jménu se na něj obrací řada společností, jež od něj chtějí propagovat své produkty. To zpravidla funguje tak, že se člověk s výrobkem firmy vyfotí a příspěvek označí formou, ze které je patrné, že jde o placenou spolupráci.

Cristiano Ronaldo má několik takových partnerství, na základě kterých se předpokládá, že si ročně jen za sdílení reklamních fotek vydělá zhruba 40 milionů dolarů, tedy téměř 850 milionů korun. Vychází to z průměrného počtu sponzorovaných příspěvků a sazby, kterou si za jednu nasdílenou fotku může účtovat. A ta se pohybuje až k částce 1,6 milionu dolarů, respektive 34 milionů korun.

Alespoň to vyplývá ze zprávy britské marketingové agentury Hopper, která tyto statistiky sleduje. Za necelé tři roky se navíc sazba za jeden placený příspěvek měla u Cristiana Ronaldo zhruba o 700 tisíc dolarů navýšit – ještě v roce 2019 činila téměř 900 tisíc dolarů (19 milionů korun). V tomto ohledu ale jeho náskok mezi ostatními světovými celebritami není tak vysoký.

Například zmíněný Dwayne Johnson, známý také z novějších dílů kultovní závodní filmové ságy Rychle a zběsile, si za jeden sponzorovaný příspěvek účtuje zhruba 1,5 milionu dolarů. Podobně na tom je i americká zpěvačka Ariana Grande i Kylie Jenner, těsně pod nimi se nachází další zpěvačka Selena Gomez a jedna z nejslavnějších celebrit planety Kim Kardashian.

Co se samotného Cristiana Ronalda týče, na zvyšujících se instagramových výdělcích měl podíl i jeho obrovský přestup. V roce 2018 totiž po devíti sezónách opustil svého dosavadního chlebodárce z Madridu a vydal se těšit zraky fotbalových fanoušků na Apeninský poloostrov, konkrétně do turínského Juventusu. Tehdy znatelně narostl following nejen jemu, ale i samotnému klubu.

Těsně předtím, než Cristiano Ronaldo do slavného klubu, ve kterém je na pozici viceprezidenta klubu i bývalý český reprezentant Pavel Nedvěd, nastoupil, měl tým zhruba 10 milionů sledujících. Rok poté, co tam Portugalec hrál, už Juventus evidoval přes 30 milionů sledujících. Obdobný efekt měl mimo jiné i přestup Lionela Messiho z Barcelony do pařížského PSG.

Podle žebříčku magazínu Forbes je pak jeden z nejlepších fotbalistů planety třetím nejvýdělečnějším sportovcem minulého roku s výdělky okolo 120 milionů dolarů. Vedle platu z Manchesteru United, který má činit zhruba 385 tisíc liber týdně (11 milionů korun), a výdělků z Instagramu má Cristiano Ronaldo i příjmy ze své značky CR7, pod kterou nabízí spodní prádlo, sluneční brýle či parfémy. A samozřejmě z dalších placených partnerství.