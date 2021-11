Když pojedete v Praze přes známou křižovatku U Bulhara, narazíte jednak na desítky dalších aut, ale také vás do oka trkna obří billboard nesoucí název Crypto.com. Původem singapurská kryptoměnová platforma, která umožňuje nakupovat i prodávat digitální měny, se rozhodla, že oblehne doslova celý svět a bude všem neustále na očích. Do reklamy zlákala i slavného herce Matta Damona a teď uzavřela velké partnerství se slavnou americkou arénou.

Multifunkční aréna v americkém městě Los Angeles, ve které své domácí zápasy hrají hokejisté z LA Kings, basketbalové týmy Lakers a Clippers i ženský výběr Sparks, se od svého otevření v roce 1991 jmenuje Staples Center. To se však nyní mění. Crypto.com oznámilo, že uzavřelo dvacetileté partnerství s majitelem v podobě společnosti AEG a arénu přejmenuje na Crypto.com Arena.

Podle deníku The Financial Times jde o spolupráci v hodnotě 700 milionů dolarů (15,6 miliardy korun), která zajistí kryptoměnové platformě přejmenování celé arény, do níž se vejde dvacet tisíc diváků. Zároveň se Crypto.com stane oficiálním kryptoměnovým partnerem týmů Los Angeles Lakers a Los Angeles Kings. K oficiálnímu přejmenování dojde 25. prosince při basketbalovém zápase mezi Lakers a Brooklyn Nets.

Staples Center platí za jednu z nejznámějších sportovních a zábavních hal v celých Spojených státech. Vedle sportovních klání se v ní konají i ty největší koncerty. Každoročně hostí přes 240 akcí, na kterých se vystřídá přes čtyři miliony hostů. Zásah je tedy obrovský, i díky tomu, že je tato multifunkční aréna v Los Angeles podobně vyhledávaná jako například slavná Madison Square Garden v New Yorku.

Reklamní kampaň Crypto.com je vidět i v Česku Foto: Crypto.com

Pro Crypto.com se jedná o další velké partnerství, kterým se ještě více zviditelní. „Za pár let se lidé ohlédnou za tímto dnem a řeknou si: OK, tohle je okamžik, kdy kryptoměny tak trochu překročily vesmír a dostaly se do mainstreamu proudu,“ komentuje spolupráci se Staples Arenou Kris Marszalek, šéf Crypto.com. Právě nejnovější deal by měl být dosud největší, který platforma uzavřela.

V první polovině letošního roku Crypto.com sponzorovalo hokejové mistrovství světa, v létě si pláclo se slavnou organizací smíšených bojových umění UFC a ani to není zdaleka vše. Tříleté partnerství za 30 milionů dolarů má s francouzským fotbalovým klubem PSG, pětiletou smlouvu v hodnotě 100 milionů dolarů podepsalo Crypto.com s Formulí 1 a na dresech zápasníků MMA ve zmíněném UFC bude následujících deset let za 175 milionů dolarů. Do toho firma rozjela velkou billboardovou kampaň, která běží také v Česku.

Diváci mohou logo Crypto.com vídat také na ledové ploše Montreal Canadiens, v italské nejvyšší fotbalové soutěži Serie A a šestileté partnerství za 10 milionů dolarů uzavřela kryptoměnová platforma s basketbalovým týmem Philadelphia 76ers. Před několika týdny se navíc stal tváří Crypto.com také slavný herec Matt Damon. Podle agentury Bloomberg firma za reklamní kampaň, kterou točí režisér a kameraman Wally Pfister, zaplatí přes 100 milionů dolarů a vysílat se bude ve více než dvaceti zemích.

I to je další důkaz, jak obrovské prostředky do své globální kampaně Crypto.com vkládá a že míří za největšími jmény, které oslovují miliony lidí po celém světě. Crypto.com přitom není v krypto světě jediné, které do marketingu masivně šlape. Vidět jsou na vybraných sportovních událostech a různých akcích také například Coinbase či FTX a další služby, které se chtějí svézt na vlně rostoucího bitcoinu a dalších kryptoměn, což k oblasti přitahuje stále více zájemců.

Samotné Crypto.com bylo založeno v roce 2016 a dnes patří do první desítky největších směnáren na spotové kryptoměnové transakce. Podle The Financial Times se přes ní za 24 hodin tento týden provedly transakce v objemu kolem 1,8 miliardy dolarů, zatímco na největší burze Binance to bylo více než 40 miliard dolarů. Zmíněná směnárna je součástí velkého ekosystému Crypto.com, v němž jsou nabízeny také platební karty a další nástroje pro nákup, prodej i placení v kryptoměnách.