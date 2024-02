Čupr vs. neférový zemědělec. Šéfovi Rohlíku se nelíbí přístup lídra protestů, a tak vyřadí jeho produkty

Uložit 0

Nabídka největšího českého online supermarketu Rohlik.cz přišla o několik položek. Prodává je totiž organizátor pondělních zemědělských protestů, v rámci nichž do ulic Prahy přijely stovky traktorů a blokovaly dopravu. To se nelíbilo Tomáši Čuprovi, zakladateli a šéfovi skupiny Rohlik Group, který se rozhodl rychle jednat. Od demonstrantů a jejich praktik se chce zcela distancovat tím, že z nabídky vyřadí veškeré produkty od potravinářské a zemědělské skupiny Rabbit CZ. Za ní stojí Zdeněk Jandejsek, jeden z předních organizátorů protestní akce.

Zdeněk Jandejsek patří v Česku k největším agrobaronům. Společnost Rabbit Trhový Štěpánov provozuje už od roku 1991 a dnes do jeho zastřešující skupiny Rabbit CZ patří také firmy Mydlářka, Skaličan nebo Jatky Český Brod. Celkem jde o téměř dvacítku společností, které se soustředí hlavně na živočišnou výrobu. Konsolidovaný čistý obrat skupiny v roce 2022 překonal 7,1 miliardy korun při čistém zisku přes 267 milionů korun. Žádné z jejích produktů se už nebudou prodávat na Rohlíku, který tím chce ukázat, že podporuje hlavně poctivé lokální farmáře.

„Chceme tímto krokem zdůraznit, že podpora, kterou poskytujeme, je založena na principech udržitelného rozvoje, férového jednání a vzájemného respektu. Není možné, aby jedna skupina držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme. Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto se rozhodujeme především v kontextu služeb pro ně,“ komentuje rozhodnutí Tomáš Čupr, spolumajitel a CEO Rohlik Group, do které vedle českého Rohlíku patří také online supermarkety v Německu, Rakousku a Maďarsku.

Rohlík se na podporu produkce a byznysu lokálních českých farmářů dlouhodobě zaměřuje a Tomáš Čupr připomíná, že bude i nadále podporovat mále farmáře a zemědělce, kteří výše zmíněné principy dodržují. Ty v jeho očích nesplňuje právě Zdeněk Jandejsek, který se rozhodl brát veřejnost jako rukojmí v politickém boji, a to Čupr považuje za nepřijatelné. Vyjadřovat nesouhlas s politikou je podle něj právem každého z nás, ale nesouhlasí s tím, aby byla v rámci toho omezována doprava a osobní svoboda obyvatel.

„Navíc je také špatně, když organizátorem stávky proti současnému systému je člověk, který právě díky němu načerpal na dotacích přes dvě miliardy korun. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na Rohlíku dále nenabízet produkty Rabbit CZ,“ doplňuje Tomáš Čupr. Zásoby produktů z této skupiny mají být v online supermarketu dostupné do vyprodání zásob, další dodávky už Rohlík nechystá. Lokální producenti, jejichž konkurenceschopnost v boji s největšími hráči se snaží podporovat, tvoří v rámci celého sortimentu Rohlíku podle sezony zhruba třicet až čtyřicet procent nabídky.