Dabing Petra Rychlého, lahváče a cíga. V nekorektní české hře si užijete léto na vesnici v roce 2000

Původně jsme chtěli autorům české hry Last Holiday prostě položit pár dotazů o jejich připravované prvotině. Jeví známky toho, že by mohla být přinejmenším pro pamětníky tuzemských devadesátkových her zábavná. Simulátor přežití pubertálního výrostka v severočeské vesnici před dvaceti lety? To se vidí málokdy. Vlastně nikdy. Ale místo toho nás Boomer Games pozvali přímo na natáčení dabingu. A ukázali, že i za pivem a cigaretami nasáklým zevnějškem se může skrývat překvapení. Tedy příjemné, ne takové, které čeká v noci před nádražní restaurací.

„Zabrzdil jsem a po autě se mi rozletěly stránky scénáře,“ vysvětluje šéf vývojářů z Boomer Games, když v nahrávacím studiu vítá Petra Rychlého a zároveň se snaží dát dohromady dabingové podklady ve správném pořadí. Což se ukazuje jako náročný úkol, protože stránky nebyly očíslované. Známého herce to ale nerozhodí, podle vlastních slov něco podobného nezažívá prvně. A poprvé nezažívá ani dabing videohry, ačkoliv jinak je do češtiny namluvených her poskrovnu.

Petr Rychlý spolu s několika dalšími dabéry a hereckými kolegy propůjčil svůj hlas právě vznikající české hře Last Holiday od studia Boomer Games. To za sebou sice nemá žádný titul a jeho členové jsou převážně herním vývojem nepolíbení, ale rovnou se rozhodli vydat plnohodnotnou hru s dabingem ve čtyřech jazycích, s nemalými ambicemi… a také s pivíčkem, vesnickými holkami a výherními automaty.

Ve vší upřímnosti se ještě před stisknutím zvonku studia na pražských Vinohradech v hlavě pohybovala myšlenka, jestli Last Holiday nebude trapná hříčka, která sází na pár uchechtnutí a pokusí se tím zastínit jinak nezajímavý produkt. Pár hodin strávených u natáčení onen řekněme devadesátkový nádech humoru Zdeňka Izera úplně nerozptýlilo, ale současně ukázalo mnohem víc. Péče, kterou svému dílu tvůrci věnují, profesionálním českým dabingem jen začíná. Však už na hře studio pracuje třetím rokem.

Foto: Boomer Games Ve hře Last Holiday budete řešit holky i trabanta. A to v autentických kulisách

Právě před třemi lety studio Boomer Games vzniklo. A k nálepce boomerů se napůl hrdě a napůl ironicky hlásí. „S druhým spoluzakladatelem jsme pracovali v jedné firmě, výrazně mladší šéf nás po čase oba vyhodil. Že jsme boomeři a neděláme dobrou atmosféru. Když pak hledal náhradu, doslova v inzerátu napsal, že to ‚nesmí být boomer‘,“ vysvětluje původ jména vedoucí osobnost studia. Ale podobně jako ingredience guláše v hospůdce páté cenové skupiny je i tvorba Boomer Games obestřena tajemstvím.

Muž středního věku se šibalským výrazem a nezastavitelným nadšením vypráví historku o zrodu názvu firmy a přidává více i méně publikovatelné anekdoty nejen o vzniku studia a hry, ale jednu věc do světa vypustit nechce. Členové týmu – povětšinou skutečně boomeři, ale i mladší kolegové a kolegyně – si chtějí zatím zachovat anonymitu. Nicméně až vyjde hra a vyjde najevo, kdo Last Holiday tvoří, objeví se jisté spojení s jiným podobně kuriózním a žertovným projektem.

Rom, černoch a babička

Původní význam slova boomer pro označení americké generace poválečného baby boomu už dnes moc lidí nezajímá. Dnes je boomer třeba ten, kdo úplně nesouzní s mladšími lidmi a progresivnějším pohledem na svět. Nebo někdo, kdo holduje komentářům na Novinkách spíš než TikToku. Tak trochu je boomer kdokoliv, kdo má pocit, že mu nějakým způsobem ujel či ujíždí vlak. Ať už v názorech, nebo technologiích. Pokud tedy v sobě alespoň malého boomera máte, Poslední prázdniny by vás mohly bavit. Jestli ne, možná to bude trochu cringe.

V Last Holiday si na PC užijete léto u babičky na severu Čech. V roce 2000. Coby neúspěšný maturant. Příběh, který jste možná v drobných variacích sami zažívali, bude plný obhroublých vtípků a škodovek. K nim přidává hratelnost survival her, v nichž se musíte celkem realisticky starat o potřeby hlavního hrdiny. Nutnost opravovat váš vůz nebo shánět jídlo je v nich celkem obvyklá. Ale potřeba vykonávat potřebu? Ta už úplně ne. Ale tady ano.

Záměr zůstat prozatím v anonymitě šéf Boomer Games vyslovuje v okamžiku, kdy se ve vedlejší místnosti připravuje k nahrávání replik Petr Rychlý. Herec, který svůj hlas propůjčil dodnes milovanému dabingu první Mafie. Nebo sedmému dílu videoherní krimikomedie Polda. Mimochodem, právě srovnání s Poldou anebo s Horkým létem se Zdeňkem Izerem v hlavní roli se při poslechu vývojářů Last Holiday nelze ubránit. Ne hratelností, ale právě českým dabingem a svérázným humorem.

Ten je v Last Holiday nicméně výrazně ostřejší a provokativnější než policejní poťouchlosti Luďka Soboty. „Štve nás, když si z něčeho nemůžeme udělat legraci. Já sám jsem milovník trošku nekorektního humoru. To je vidět třeba i na stránkách hry. Takže tam máme vtípky, co mohou být pro někoho za hranou, ale my je máme rádi. Rád překračuji některé hranice, ale ty nejsilnější samozřejmě respektuji. Nestrefujeme se do konkrétních lidí, ale do stereotypů,“ říká lídr Boomer Games a scenárista v jedné osobě.

Foto: Boomer Games Místního kněze ve hře od Boomer Games dabuje Petr Rychlý. Ale úplného světce nečekejte

Ve hře se tak objeví například romský majitel vrakoviště Demeter, který mluví přesně tak, jak si právě teď asi představujete. A když má zrovna natáčení Petra Rychlého v roli vesnického kněze krátkou přestávku, zvukař Demeterovy hlášky na ukázku pustí. Museli je už slyšet kdovíkolikrát, ale přesto se půl tuctu boomerů ve studiu rozřehtá. Anebo je citují ještě předtím, než je hlas dalšího známého dabéra vůbec vyřkne.

Hráče čeká i černoch, který nemá jinou roli než prohlásit, že je zde pro splnění kvót pro Američany. Autoři tím prý poukazují na podle nich přehnanou korektnost v zábavním průmyslu. „O černocha víc než v Kingdom Come,“ zazní v nahrávacím studiu žert s odkazem na hru od Warhorse Studios, jež se v době vydání potýkala s hlasitou hrstkou uživatelů internetu, kteří se divili absenci diverzity ve středověkém Posázaví.

Počet „vole“ vyřčených jinou postavou v další ukázce zase přesahuje matematické znalosti autora tohoto textu, ale nejen dabing provokuje svou nekonformní nekorektností. Přivydělávat si ve hře tak můžete na automatech nebo drobnou kriminalitou. Úroveň stresu zase snížíte kouřením cigaret. Humorný přístup tu nemají jen jako kulisu, ale přímo jej míchají s herními mechanismy. Potřebujete peníze na benzin? Zkuste korunky vyhrát v partičce prší v hospodě.

Natáčení s podporou starostky

Spousta věcí, jež vás napadnou při představě pubertálního trávení léta v malé vesnici na začátku tisíciletí, v Last Holiday je. Včetně tuningu trabanta po vzoru herního hitu My Summer Car. Boomer Games totiž mimo jiné sází na poměrně překvapivě autentický zážitek: „Vesnice, kde se hra odehrává, je kopií skutečné obce. Máme čtyři kilometry čtvereční, které odpovídají realitě. Naskenovali jsme domy, ulice, strávili jsme tři týdny v místním společenském sále, kde jsme natáčeli scény motion capture technologií.“

A co na to říkají severočeští domorodci, že si nějací videoherní boomeři vzali jejich obec na paškál a zasadili do ní svůj nekorektní příběh? „Jsou na to hrdí. Ve společenském sále jsme natáčeli s posvěcením paní starostky,“ zní odpověď hlavního tvůrce. Jak o Last Holiday autoři říkají – děj hry je částečně smyšlený, ale podobnost s reálnými místy a postavami není čistě náhodná.

„Lidé na sociálních sítích už vesnici dokonce poznávají a posílají nám fotky skutečných míst, která viděli na obrázcích ze hry. My jsme přitom čekali, že na to přijdou třeba až měsíc po vydání,“ přidává největší z boomerů. K tomu, že hru lidé poznávají, přispívá i jeden v nezávislém videoherním vývoji ne úplně obvyklý fakt, který je navíc dalším důkazem toho, že s touto nevážnou hrou to Boomer Games myslí vážně. Prakticky veškerý herní obsah si podle skutečných předloh studio vytvořilo samo.

Foto: Boomer Games Pivko, holky a cigára. Last Holiday vás vezme na prázdniny do roku 2000

Takzvané assety se v dnešní době často kupují. Dává to smysl, proč byste vyráběli model nějakého domu nebo plotu, když už zcela použitelný vytvořil někdo před vámi? Podobnou cestou se vydal například sólo vývojář Petr Kubíček ve svém nedávném husitském fantasy 1428: Shadows over Silesia a výsledek je velice povedený. Boomer Games se to ale rozhodli vyřešit po svém: „Na začátku přitom byla prostě lenost.“

„Nechtěli jsme vymýšlet koncepty, jak by to mělo vypadat, jak bychom měli postavit vesnici a tak dále. No a tak nás napadlo udělat kopii vesnice skutečné. A když už jsme dělali vesnici, tak jsme se rozhodli vytvořit i další objekty ve hře,“ přibližuje vedoucí projektu. Až se tedy hráčem ovládaný hrdina Ben napije z laciného lahváče, může vás těšit skutečnost, že byl opravdu řemeslně zpracovaný. Žádná výtvarnická rychlokvaška nebo grafické europivo.

Tohle nasazení ale šlo mnohem dál. Tak trochu po vzoru série Grand Theft Auto se vývojáři rozhodli do Last Holiday nahrát vlastní obsah televizního vysílání: „Když si ve hře pustíte televizi, můžete se na ni normálně dívat. Vytvořili jsme pro ni osm hodin originálního obsahu. A podobných kravinek nebo třeba odkazů na další díla je tam spousta.“ Není to revoluční, ale u malého a nezkušeného týmu to ani není obvyklé.

Nezkušenost, nadšení a miliony

Nebylo by tedy přece jen levnější a jednodušší co nejvíce obsahu pořídit? „Nebylo by to tak hezké,“ odpovídá boomerský velitel s úsměvem. „A kdybychom náhodou nebyli úspěšní, tak naše assety prodáme,“ dodává už s hlasitým smíchem. Oním úspěchem by podle něj bylo padesát tisíc prodaných kopií. V ten okamžik by se hra zaplatila a umožnila Boomer Games začít pracovat na novém titulu. Ten by prý byl mimochodem podobně vtipný. Navíc by úspěch potěšil i tři investory, jejichž jména zmínit lze.

Sice šeptem, ale s jejich souhlasem a veřejně tak Boomer Games zmiňují Jana Skřičku, jenž postavil svou společnost Omega na poradenství při prodeji firem, fúzích a akvizicích. Ten navíc sám prokázal náklonnost k trochu nekorektnímu humoru, když během vlastního korporátního působení psal populární a provokativní blog Život v korporaci. Dalšími investory jsou zkušení manažeři Jan Mašek a Jaromír Šantrůček. Výměnou za menšinové podíly ve studiu do něj vložili jednotky milionů korun.

To není ve videoherním vývoji nijak závratná částka, ale Boomer Games si s ní prý vystačí. A to navzdory skutečnosti, že na hře začala pracovat trojice tvůrců a postupně firma narostla už o tucet spolupracovníků. „Sehnat investory bylo velice těžké. Ze začátku o nás vůbec nebyl zájem, pomohly až naše osobní kontakty. A není to moc, ale stačit to bude. Děláme skoro zadarmo, protože tomu věříme a protože nás to baví,“ dodává hlavní autor.

Foto: Boomer Games Tuning trabanta bude ve hře patřit ke klíčovým činnostem. Tak jako na skutečné vesnici

To už ho ale opět přerušuje pokyn režie, že Petr Rychlý je připravený nahrávat další repliky. Nadšení tedy vývojářům nechybí, ale nějaká míra nezkušenosti je přece jen znát. Třeba když známý herec suverénně promlouvá do herního scénáře a jeho autor navzdory jinak velmi aktivnímu vystupování jen poslouchá a přepisuje. Vytvořit hru totiž není žádná sranda. Ačkoliv srandy může být plná.

Autoři z Boomer Games to zjišťují na vlastní kůži už tři roky a nyní se blíží do finiše, byť přesnější termín nezmiňují. Před vydáním plné hry bude jejich prvotina dostupná v takzvaném předběžném přístupu, kdy si zájemci budou moci vyzkoušet zhruba třetinu obsahu, konkrétně osm z celkem jednadvaceti příběhových misí. Ty budou prokládané aktivitami v otevřeném světě. Třeba sázením na prasečí závody.

Už teď je jisté, že Last Holiday nesedne každému. Vyvolá spoustu výživných internetových komentářů o korektnosti, vkusu a humoru. Ale Boomer Games nelze jedna věc upřít. Ošemetný první dojem naznačoval něco mnohem méně promyšleného. Ale návštěva při nahrávání dabingu a rozhovor s tvůrci hry o jejich práci ukázaly velkou dávku nadšení, profesionality a plánování.

A že svou aktivitu směřují k něčemu, u čeho by někdo mohl čekat Zdeňka Izera, braníček v akci a soundtrack od Michala Davida? Tak ať, však cílová skupina je v Česku dost velká. Nelze se zbavit dojmu, že Last Holiday bude v očích některých lidi tak trochu trapná ostuda – ale současně to bude lehce kultovní hit, který budou především hráči-boomeři citovat ještě hodně dlouho. „A to nejhorší, co se může stát, je to, že to bude špatné,“ loučí se s úsměvem šéf Boomer Games.