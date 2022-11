Dal rapu šťávu, kariéru mu ale utnula kulka při hraní kostek. Zemřel Takeoff, člen slavných Migos

Migos jsou považováni za jedno z nejvlivnějších rapových uskupení dnešní generace, které pomáhalo formovat původně tvrdý žánr do popovějších a nadčasovějších tónů. Se svými hity se umísťovali v prestižních hudebních žebříčcích, oslovovali miliony mladých fanoušků, vyprodávali koncerty a měli tak chytlavé skřeky mezi slokami, že si je nešlo nezapamatovat. Teď ale byli ochromeni tragickou smrtí jednoho ze zakládajících členů.

Americký rapper a zpěvák Kirshnik Khari Ball, známý pod uměleckým pseudonymem Takeoff, byl dnes v časných ranních hodinách amerického času zastřelen. Tragédie se odehrála v bowlingovém centru v texaském Houstonu, kdy po neshodě během hraní kostek vytáhl neznámý pachatel zbraň a stěžejní třetinu Migos postřelil. Na místě byl rapper prohlášen za mrtvého. Zemřel v osmadvaceti letech.

Pro rapový svět jde o velkou ránu – byl to totiž mimo jiné Takeoff, který coby součást této formace, v níž působil i jeho strýc Quavo (se kterým Takeoff v osudný moment byl) a bratranec Offset, pomohl zmodernizovat celý žánr a protlačit do něj melodičtější prvky typické pro takzvaný jižanský rap. A byť to Migos v poslední době moc nefungovalo, jejich vliv jim nikdo odepřít nemůže.

Atlantský sound do všech koutů světa

Takeoff začal s hudbou v roce 2008, nechtěl však fungovat jako sólo interpret. Přemluvil proto svého strýce, kterého svět zná pod profesní přezdívkou Quavo, aby začal rapovat s ním. Poté se k dvojici přidal Takeoffův bratranec Offset. Spolu založili vlastní kapelu, nejprve pojmenovanou Polo Club, později přejmenovanou na Migos. Za pár let o nich bylo slušet všude.

V roce 2011 vydali svůj první projekt pod názvem Juug Season, rok nato vydali další mixtape No Label. Rapoví fajnšmekři hned v počátcích vycítili, že má trojice talent, jelikož dokázala své úderné rýmy chytře kombinovat s melodickým zvukem typickým pro jih USA, respektive město Atlanta v americkém státě Georgia. Mixtapy je ale na výsluní nedostaly.

Naprostý zlom přišel v roce 2013, kdy Migos vydali písničku Versace, která se mimo jiné líbila i kanadskému kolegovi z branže Drakeovi, jenž ji dokonce zremixoval. Skladba se následně dostala do hudebního žebříčku Billboard Hot 100 a začala se skloňovat napříč hiphopovými médii. Šlo o velký, zcela zásadní hit, který Migos nastartoval ke slávě.

Po tomto veleúspěšném singlu vypustili v roce 2015 do světa své první studiové album Yung Rich Nation, které jim zčásti produkoval i legendární rapový producent Zaytoven. O rok později pak naprosto ovládl rapový éter banger s názvem Bad and Boujee, jenž byl čtyřikrát certifikován jako platinový. Paradoxní je, že v něm Takeoff nijak nefiguroval.

Následovala desková trilogie Culture, která z Migos udělala fenomén dnešní rapové doby. Právě na těchto deskách se výrazně zpopularizoval trend na bázi takzvaných ad-libů, laicky řečeno doplňkových slov a „skřeků“ mezi jednotlivými řádky, což skladbám dodávalo nový náboj – a samozřejmě to sloužilo pro lepší zapamatovatelnost písniček.

Ostatně i jejich kompletní hudební flow byla něčím specifickým. Měli ji totiž založenou na takzvaných rapových triolách, v rámci kterých v rychlosti drmolili tři slabiky po sobě. Zjednodušeně řečeno šlo o rytmicky rychlé rapování, které se odlišovalo od zbytku jiných umělců a skupin. To jim také přineslo značný úspěch na scéně.

Takeoff své umění přenesl i do sólové kariéry – v roce 2018 nahrál vlastní projekt s názvem The Last Rocket, přičemž teprve včera vyšel ven nový singl z chystaného releasu Unc & Phew, který založil se Quavem. Menší odbočení od hlavní kariérní dráhy tak naznačovalo, že s Migos něco není v pořádku, pořád tady ale byli. Až doposud.