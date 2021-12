Už několik let vzniká necelých sto kilometrů od východního pobřeží Anglie projekt, který nemá ve větrné energetice obdoby. Dánská společnost Orsted v chladných vodách Severního moře buduje největší „nepevninskou“ větrnou farmu na světě s potenciálem zásobovat více než milion domácností čistou energií. Teď si v ústředí firmy mohou hlasitě zatleskat – jejich obří park totiž vygeneroval první dávku elektřiny.

Projekt pod názvem Hornsea Two se na vodní ploše o rozloze přes 460 kilometrů čtverečních buduje již od roku 2016. A minimálně na papíře vypadal od samotného začátku velkolepě. Alespoň co se projektů vznikajících v neustále rostoucí oblasti větrné energeticky týče. V ideálním světě by totiž mělo být v provozu 165 vysoce výkonných turbín od Siemensu, díky nimž by kapacita přesáhla hranici 1,3 gigawattu.

Podle propočtů dánských inženýrů by tak masivní větrná farma měla zajistit přísun čisté energie více než 1,3 milionu britských domácností. Ty by ostatně jednoho dne mohly těžit také z projektu startupu Xlinks, který namísto větrných turbín sází na zhruba čtyři tisíce kilometrů dlouhý elektrický podmořský kabel, jenž má do domovů britských rodin přenášet solární a větrnou energii vygenerovanou v Maroku.

Na kabelové infrastruktuře bude ostatně založena i větrná elektrárna z dánských dílen, která má posílat větrnou energii zpět na pobřeží prostřednictvím více než osmi set kilometrů kabelů – ty se poté připojí k národní síti v anglické obci Killingholme. Ba co víc, Hornsea Two v tom nebude sama. Od loňského roku je totiž v provozu i její starší sourozenec s přídomkem One. Společně tak zajistí ještě větší přísun energie.

Očekává se, že dvojice těchto větrných farem bude poskytovat dostatek energie pro více než 2,3 milionu domácností. Pracuje se také na projektu Hornsea Three, který v loňském roce obdržel povolení k výstavbě, a Hornsea Four, který je v současné době ve fázi plánování. Nejprve se ale musí vyladit „dvojka“, než se dojde k dalším, možná ještě větším projektům tohoto rázu.

Pohled na jednu z mnoha turbín Foto: Orsted

„Vygenerování první elektřiny z naší nové elektrárny je důležitým milníkem projektu a hrdým okamžikem pro celý tým. Aktuálně ještě instalujeme zbývající turbíny, přičemž v novém roce budeme pokračovat v testování. Pak ji celou uvedeme do provozu,“ říká pro magazín New Atlas ředitel programu Hornsea Two Patrick Harnett.

Pokud vše půjde podle plánu, nová větrná elektrárna od Orstedu by měla být oficiálně spuštěna během roku 2022. Zaměření na Velkou Británii je pak vcelku pochopitelné – v zemi je sektor větrné energetiky „na moři“ vyspělý a hojně podporovaný. Tamní úřady navíc do roku 2030 plánují dosáhnout kapacity 40 gigawattů.