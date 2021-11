Daňový ráj poblíž vulkánu. Salvador postaví město, které bude poháněno bitcoiny

Středoamerický stát Salvador se na začátku září stal vůbec první zemí na světě, kde byl bitcoin schválen coby oficiální platidlo. A byť to zpočátku vedlo k rozsáhlým protestům z obavy, že nejrozšířenější kryptoměna současnosti v této chudé zemi vyvolá nestabilitu a inflaci, vláda bitcoinu stále věří. I proto nyní plánuje vybudovat město poháněné bitcoinovými bondy.

Takzvané Bitcoin City, jak se nové město má jmenovat, bude vybudováno u pobřeží, na úpatí sopky Conchagua na jihovýchodě země. A vláda celý projekt hodlá financovat právě bitcoinem, jak informují zahraniční média. Geotermální energii vulkánu chce přitom země využít při jeho těžbě. Prezident Nayib Bukele uvádí, že výstavba má začít příští rok.

Jak prezident Salvadoru dále uvádí, plánované město prý má mít „všechno“ – od obytných zón přes komerční oblasti až po služby, muzea, zábavu, bary, restaurace, letiště, přístav i železnici. Pokud vše půjde podle plánu, město bude vystavěno do kruhu (jako mince) a v jeho centru bude náměstí, na kterém má být umístěn obrovský symbol bitcoinu.

Ve městě se navíc nebudou vybírat daně z příjmu, pouze DPH. Samotný výnos z těžby bitcoinu má přijít na budování města a zbytek na udržování čistoty a pořádku v jeho ulicích, dodal. Salvador také plánuje ve spolupráci s firmou Blockstream, která se zabývá infrastrukturou digitálních aktiv, získat zhruba miliardu dolarů (22,5 miliardy korun) přes takzvané bitcoinové dluhopisy.

Polovinu prostředků hodlá použít na nákup bitcoinů, zatímco dalších 500 milionů dolarů půjde na energii a infrastrukturu pro jejich těžbu. Investoři pak nebudou moci dluhopisy prodat po dobu pěti let a budou dostávat speciální roční dividendu, uvádí Blockstream.

Along the Gulf of Fonseca, near a volcano, will live #BitcoinCity: a place with no income, property, payroll or municipal taxes, Salvadoran President @nayibbukele announced at #BitcoinWeek last night. 👇https://t.co/yJcHknpdJB pic.twitter.com/bS1mOEGX4b

