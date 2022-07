Dárkové bedýnky s páčidlem vymysleli u piva. České Manboxeo jich loni prodalo za čtvrt miliardy

Dřevěná krabice, uvnitř ní dárky, ale abyste je dostali, do ruky musíte vzít páčidlo a cestu k nim si doslova dobýt. Samotné otevírání beden Manboxeo má přitom trvat co nejdéle, proto jsou vyrobené z vysušeného a slícovaného dřeva, aby nebylo jednoduché páčidlem najít spáru a bednu otevřít. Když jsem to ale do pěti minut zvládl já, obecně to opravdu takový problém není.

Zážitek se samotným otevíráním určitě zaujme. Ruku na srdce, kdy naposledy jste v ruce měli páčidlo a mohli jste s ním rozbít dřevěnou bednu? Běžní lidé takovou možnost nemají zrovna každý den. Právě tuto zkušenost už posledních devět let nejenom mužům zprostředkovává český e-shop Manboxeo, jenž za výrobou dárkových krabic naplněných různými dárkovými předměty stojí. A stojí o ně i zákazníci.

Zatímco v prvním roce poslal Lukáš Legát, zakladatel a strůjce myšlenky na atypické dárky pro muže, celkem 850 beden, nyní jich a dalších dárků pro ženy či děti posílá přes 120 tisíc, a to zákazníkům ve čtyřech zemích. K bednám v průběhu let přibyly i truhly se zámečkem nebo cihly s kladivem. A jde o hezký byznys. Loni společnost Rewild meziročně navýšila svůj obrat o 37,8 procenta na celkových 259 milionů korun.

„Období covidu bylo pro prodejce dárků velkou výzvou. Specializujeme se na dárky s přidanou hodnotou zážitku, prémiovou kvalitou i co největší možností personalizace a také na produkty, jež jsou na trhu ojedinělé. Jsou vhodné pro rodinné oslavy nebo svatby, které nebylo v posledních dvou letech možné normálně pořádat. I přesto se nám podařilo v roce 2021 udržet provozní zisk 17 milionů korun a náš obrat narostl téměř o 40 procent. To nám dává optimismus do dalšího období,“ popisuje Legát.

Foto: Manboxeo Tým firmy Manboxeo

Dnes čtyřiatřicetiletého Legáta napadla myšlenka na založení takového byznysu s kamarádem, když popíjeli pivo. Dostávat pořád stejné a ohrané věci od dárkových košů přes voňavky až po lahve alkoholu je totiž často nuda. Co kdyby někdo vybral prémiové dobroty a vychytávky, a navíc je dal do zábavného dárkového balení, jaké tu ještě nikdo neviděl?

Legát si v prosinci 2013 nechal vyrobit od svého táty řemeslníka první prototyp dřevěné bedýnky i s páčidlem. Pak nastal problém – čím ji naplnit? První pokus s nákupem potravin z velkoobchodu nevyšel, zákazníci totiž zájem neměli. Mladý podnikatel se ale nevzdal. Svůj přístup změnil, do boxů začal balit jen prémiové věci, ke kterým se běžně člověk v obchodě nedostane. A v roce 2014 už odeslal prvních 850 beden, které se svou rodinou kompletoval v garáži.

Dnes Manboxeo za rok vyexpeduje 120 tisíc objednávek, kromě Česka a Slovenska také pod značkou Wowboxeo do Německa a Rakouska. Přestože až v okamžiku objednávky začíná balení věcí do bedny či truhly, její uzavření a případná personalizace, Manboxeo dokáže zaručit dodání už druhý den jak v Česku, tak na Slovensku.

Právě krátká doba dodání je podle Legáta klíčová. „Pokud někomu kupujete dárek, je nutné, aby vám přišel včas a v pořádku. Na tom si zakládáme a standardně naše zboží dodáváme do druhého dne po celém Česku i Slovensku. Zákazníci kvalitu našich služeb oceňují, což dokládá mimo jiné i cena spotřebitelů Heureka ShopRoku, kterou jsme loni získali,“ popisuje.

Foto: Manboxeo Sklad dárkových krabic Manboxeo

Růst byznysu se ukázal i v dalším ocenění – v roce 2019 se Manboxeo stalo pátou nejrychleji rostoucí technologickou firmou v Česku podle žebříčku Deloitte. O rok později se v tomtéž žebříčku umístilo v top 50 za celý středoevropský region. Tím ovšem firma nekončí a plánuje růst i nadále.

„V létě chceme do naší expanze zahrnout nově také Maďarsko, kde se obecně české e-commerce tradičně daří,“ říká Legát a popisuje také nově chystané produkty. Cílem firmy totiž je nabídnout dárky každému, a to pro každou příležitost. Ještě letos tak chce do portfolia zařadit personalizované, tedy potištěné nebo gravírované dárky.

„Jako první vlaštovku jsme na začátku léta přidali do nabídky dřevěné brýle s možností vlastního gravírování. Ještě letos v létě také plánujeme spustit možnost potisku textilu, který si bude moct člověk přes online rozhraní sám navrhnout a do druhého dne mu přijde domů,“ uzavírá Legát.