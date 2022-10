Data ani volání nebudou vypadávat. České dráhy slibují kvalitnější mobilní signál mezi Prahou a Brnem

Členitý terén i konstrukce samotných vlaků. To jsou faktory, které často způsobí, že internetové připojení na železnici je pomalé i na běžné surfování, natož pak na videohovory nebo streamování filmů. Spoleh přitom není ani na volání. To by se teď ale mělo změnit přinejmenším na trase mezi Prahou a Brnem.

Dceřiná společnost Český drah ČD – Telematika totiž vybavila vybranou soupravu Railjet takzvaným opakovačem mobilního signálu, který umožní využívat kvalitní volání i datové služby po celé trase. Takto vybavená jednotka národního dopravce vstoupila do šestiměsíčního testovacího provozu.

„Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů. Důvodem jsou samotné železniční vozy, které tlumí šíření signálu. Pilotní projekt instalace opakovače mobilního signálu je prvním krokem, který tuto situaci ve vlacích výrazně zlepší,“ řekl při příležitosti uvedení zařízení do provozu ministr dopravy Martin Kupka.

Jednotku Railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Štýrského Hradce. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu.

„Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériové nasazení opakovačů do dalších jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde bude dobrá dostupnost mobilních služeb uvnitř vlaků samozřejmostí,“ popisuje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Vlakový opakovač je zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů, a výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se přitom dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí na trase. Stejný podíl výstupního výkonu připadne všem operátorům bez rozdílu.

Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území Česka i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně nasazovaných 5G frekvencích. Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700–5000 Mhz) podporující přenos GPS informací a samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz.

„Instalace opakovače vyžaduje individuální řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné schválení Drážním úřadem. Jeden opakovač může zajistit pokrytí signálem až čtyř jednotlivých spřažených vozů,“ zdůrazňuje Tomáš Businský, člen představenstva ČD – Telematiky.