Davida Beckhama a Marka Wahlberga čeká zápas. Nikoliv na hřišti, ale u soudu, a tak trochu ve fitku

Sejdou se fotbalová ikona, špičkový golfista a hráč amerického fotbalu… a podají žalobu na hollywoodského herce. Tohle není začátek vtipu, ale konec jedné velké reklamní spolupráce. Jde o to, že fotbalová star David Beckham žaluje firmu F45 Training herce Marka Wahlberga, prý mu dluží peníze. Anglický ex-fotbalista v roce 2020 totiž uzavřel s Wahlbergovou společností zabývající provozováním a franšízou fitness center pětiletý kontrakt a měl se stát jejím ambasadorem. Podle materiálů předložených u soudu měl dostat odměnu 1,5 milionu dolarů (zhruba třicet milionů korun) ročně plus akcie společnosti, a to šest a dvanáct měsíců po jejím vstupu na burzu.

F45 Training v roce 2021 na burzu opravdu vstoupila. Fotbalová hvězda ale tvrdí, že akcie získala ale později, než bylo domluveno, navíc když už výrazně poklesly na hodnotě. Beckham tvrdí, že přišel o 9,3 milionu dolarů a aktuálně požaduje po firmě celkem 14 milionů dolarů (kolem 280 milionů korun).

Není to přitom jediný sportovec, který se s firmou soudí. Společně s ním podala v roce 2022 žalobu někdejší golfová jednička Greg Norman, který měl také figurovat jako ambasador firmy. Soudce ale rozhodl, že oba případy se musí rozdělit a řešit samostatně a australský golfista se rozhodl ustoupit.

Třetí případ jde ještě dál do minulosti. V roce 2017, tedy před vstupem Beckhama i Normana na scénu, se s Wahlbergovou firmou soudil Terrell Owens, bývalý hráč amerického fotbalu. Owens tvrdil, že měl získat 15 tisíc dolarů (zhruba tři sta tisíc korun) za propagační video plus další peníze za každou novou posilovnu, kterou společnost otevře. První platbu za spot prý obdržel, peníze za otevřené posilovny už ale ne. Společnost F45 Training vše veřejně popřela a varovala, že naopak ona zažaluje Owense. Co se s žalobou bude dít dál, není dosud podle časopisu Fortune jasné.

Wahlbergova firma se ale potýká s mnoha dalšími problémy. Předloni ji podle časopisu Forbes zažalovalo i několik investorů, obvinili ji, že změnila svůj byznys plán a vydávala falešné nebo zavádějící zprávy o tom, kolik dalších fitness center otevřela. Podle magazínu sama F45 Training uvádí, že ji výrazně poškodila pandemie covidu. Třeba David Beckham nicméně tvrdí, že za finanční problémy může hlavně špatné řízení společnosti.

A přitom to nejdřív vypadalo, že si Mark Wahlberg díky byznysu s budováním svalů přijde na slušné peníze. Slavný hollywoodský herec do firmy v roce 2019 investoval 110 milionů dolarů skrze investiční společnost MWIG spolu s fondem FOD Capital a vlastnil asi čtvrtinu. Ještě v roce 2022 byla firma oceňována skoro na 1,4 miliardy dolarů (28 miliard korun). Bublina ale splaskla a její aktuální hodnota je zhruba setinová, což je shodou okolností přesně tolik, kolik po Wahlbergovi soudně žádná David Beckham.

F45 Training je původně australská firma založená Adamem Gilchristem a Robem Deutschem v roce 2011 v Sydney. Jméno je odvozeno právě od speciálního způsobu, jakým se v jejich fitness centrech cvičí. Cvičení je složeno ze 45 minutových sérií „funkčního cvičení“, vysoce intenzivního intervalového tréninku, který má podporovat růst svalů.

Foto: Daniel McFadden/Netflix Mark Wahlberg ve filmu Spravedlnost podle Spensera

Společnost expandovala pomocí franšíz do více než šedesáti zemí světa. Její hlavní myšlenkou je, že je prospěšné pro lidi cvičit společně, i když jsou různě zdatní. Sám Wahlberg v rozhovoru pro CNBC v roce 2021 řekl, že jako fanatik byl zvyklý cvičit spíš sám a velice brzy ráno.

„To je fajn, ale může se z toho stát nuda a začnete stagnovat. Chcete energii sdílet s ostatními, cvičit, vzájemně se motivovat a podporovat,“ dodal. Studia F45 nemají žádná zrcadla ani váhy, takže je i pro nováčky snazší se do komunity začlenit. „Našim posilovnám proto říkáme útočiště,“ dodal v rozhovoru tehdejší ředitel F45 Training Adam Gilchrist.