DC našlo svého Kevina Feigeho. Superhrdinskou franšízu dostane na starost režisér Strážců galaxie

Propast mezi masivním úspěchem univerza podle adaptací komiksů Marvelu a nekonzistencí filmů podle komiksů DC stvořil zejména jeden muž – šéf Marvelu Kevin Feige. To si alespoň myslí vedení Warner Bros. Discovery (WBD), které pro vlastní superhrdinskou franšízu už několik let hledá podobnou vůdčí osobnost. A teď ji podle všeho našlo ve dvojici režisér James Gunn a producent Peter Safran.

Spolu se ujmou nedávno zformované divize pojmenované DC Studios, kde mají od začátku listopadu zastávat pozice spolupředsedů a spoluředitelů. Dohlížet přitom budou na všechny filmové i televizní projekty divize, Gunn se zaměřením na kreativní stránku, Safran se bude starat o byznys a produkci. Oba se přitom budou zodpovídat řediteli WBD Davidu Zaslavovi a v rámci čtyřleté smlouvy pracovat také na projektech mimo DC.

„Desítky let zkušeností ve filmařině, úzké vazby na tvůrčí komunitu a prokázaná schopnost nadchnout fanoušky superhrdinů po celém světě jim poskytují jedinečnou kvalifikaci pro to, aby vytvořili dlouhodobou strategii napříč filmem, televizí a animací a aby tuto ikonickou franšízu posunuli na novou úroveň,“ uvedl v oficiálním prohlášení Zaslav.

O vlastní odpověď na Kevina Feigeho, kterému se přisuzuje hlavní role ve vybudování obřího filmového a televizního univerza Marvelu, se Warneři snaží dlouho. Původně jí měl být režisér a producent Zack Snyder, který ale po mizerném přijetí filmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, neshodách se studiem a rodinné tragédii z projektu odstoupil. Následující filmy měly různou kvalitu i příjmy a celé DC v Hollywoodu působilo jako chabý bratranec tvorby konkurence.

