Deal s vůní české historie. Pistolníci Colt kupují nábojaře Sellier & Bellot v transakci za 13 miliard

Česká zbrojovka se světovým jménem Colt zůstává při chuti. Do svého portfolia nyní přidá další globální značku, která pochází z Česka – výrobce nábojů Sellier & Bellot, za kterého zaplatí nadnárodní skupině CBC stovky milionů dolarů a přidá i vlastní akcie.

Historie České zbrojovky, jejíž výrobní základna je v Uherském Brodě, sahá do 30. let minulého století. Tehdy se začaly zbraně vyrábět na Moravě proto, že to bylo dost daleko od hranic s nacistickým Německem. Je to tedy firma s dlouhou historií.

Ještě mnohem delší dějiny má americká značka Colt, kterou vládci České zbrojovky René Holeček a Vladimír Kovařík koupili v roce 2021 a následně po ní přejmenovali celou skupinu. Samuel Colt, jehož jméno se stalo synonymem ručních zbraní, ji založil v roce 1855.

Jenže ani Colt, natož původní Česká zbrojovka nemají, co se minulosti týče, na Sellier & Bellot. Výrobce nábojů mnoha druhů totiž vznikl v roce 1825, když jej v českých zemích založil německo-francouzský obchodník Louis Sellier, jehož rodina utekla pod ochranu tehdejšího rakouského císařství před Velkou francouzskou revolucí.

Později se k Sellierovi přidal i Nicolaus Bellot, francouzský expert na výbušniny a trhaviny, a firma Sellier & Bellot byla na světě. Mimochodem ve stejném roce, kdy vznikla v Uherském Brodě Česká zbrojovka, se továrna Sellier & Bellot, nepochybně ze stejných strategických důvodů, přesunula z Prahy do Vlašimi.

A ve Vlašimi sídlí společnost i dnes, kdy skupina Colt CZ Group oznámila, že ji plně ovládne. Nadnárodnímu holdingu CBC Global Ammunition Group za ni zaplatí 350 milionů dolarů (tedy 7,8 miliardy korun), a navíc přidá vlastní akcie, takže CBC se stane výrazným podílníkem ambiciózní české zbrojní skupiny.

Podíl CBC v Coltu, s jehož akciemi se obchoduje i na pražské burze, se bude pohybovat v rozmezí 27 a 28 procent. Tržní kapitalizace skupiny Colt nyní dosahuje více než 18 miliard korun, takže souhrnná cena spojení se Sellier & Bellot dosahuje zhruba 13 miliard korun.

„Akvizice Sellier & Bellot zapadá do naší dlouhodobé strategie expandovat nejen v našem klíčovém segmentu ručních palných zbraní, ale i v souvisejících odvětvích, kdy je střelivo přirozeným doplňkem našich produktů,“ uvedl Jan Drahota, předseda představenstva Coltu.

„Úspěšný vstup jedné z vlajkových lodí CBC Global Ammunition Group do skupiny Colt CZ výměnou za významný akciový podíl představuje začátek důležité strategické spolupráce. Jsme přesvědčeni o dlouhodobé vizi vedení Colt CZ a věříme, že transakce povede k tvorbě významné hodnoty mezi segmenty munice a střelných zbraní,“ dodal finanční ředitel CBC Fabio Mazzaro.

Zbrojařům se v neklidných časech, které svět aktuálně prožívá, daří velmi dobře. Za poslední kvartál skupina Colt reportovala tržby bezmála čtyři miliardy korun a čistý zisk půl miliardy. Co se Sellier & Bellot týče, tak vlašimská firma v roce 2021 utržila 6,3 miliardy korun a vydělala před zdaněním miliardu korun.

Mimochodem, Sellier & Bellot byl podobně jako uherskobrodská zbrojovka za komunismu znárodněn, ale své zahraničně znějící jméno si svým způsobem uchoval – v 50. letech se z ní staly Blanické strojírny, které používaly značku SB.