Decathlon začal vykupovat použité vybavení. Nejvíc je dětských kol, v nabídce jsou ale i běžky

Na začátku týdne oznámila francouzská společnost Decathlon, že bude dodávat sportovní vybavení týmu AG2R na největším cyklistickém závodě Tour de France. Nahradí tak dosavadního hlavního sponzora, kterým byl Citroën. Velké ambice má ale společnost nejen s koly vlastní značky. V Česku sází hned na několik udržitelných projektů, které letos spustila. Osvědčily se natolik, že s nimi má i další plány.

V rámci nich Decathlon například zavádí bezobalový prodej e-shopového zboží. Jednoduše zákazník přijede s taškou, vloží si zboží a na smetišti nebude o další papírovou krabici nebo plastový pytel víc. Decathlon má ale od letošního roku služby, jež mohou zaujmout i takového zákazníka, který nenakupuje na internetu.

Jednou z nich je projekt BuyBack. Sportovní obchod ho spustil letos v červenci, kdy si ho ozkoušel na výkupu použitých dětských kol. Nyní Decathlon vykupuje od zákazníků i další položky, které z různých důvodů člověk už nechce. „Produkty odkoupíme, vyčistíme, seřídíme a dáme jim garanci, že jde o bezpečný produkt,“ líčí Tomáš Gall, lídr udržitelného rozvoje společnosti v Česku.

Foto: Decathlon Společnost letos spustila také službu Druhý život, v rámci níž se prodává funkční, ale mírně poškozené zboží

Zákazníci, od nichž Decathlon zboží odkoupí, nedostanou peníze, ale dárkovou kartu, kterou pak mohou v obchodech využít. Od července tuto službu využili lidé s pětistovkou výrobků, za které dostali dohromady více než 800 tisíc korun. Přes devadesát procent zboží tvoří jízdní kola, přičemž dvě třetiny z nich jsou kola dětská. Od listopadu obchody přijímají také běžky, v nabídce by ale měly být i koloběžky, lyže či snowboardy. Všechno zmíněné zboží z druhé ruky pak jde také koupit.

Od července podle společnosti odešlo z obchodů až 79 procent lidí s uzavřenou smlouvou na odkup jejich použitého vybavení. Průměrně trvá sedmnáct dní, než se odkoupené zboží zase prodá. Příští rok chce proto sportovní velikán službu digitalizovat a umožnit odprodávat třeba i fitness stroje. Na ty, které jsou těžké, se přijede podívat technik, provede kalkulaci a zařídí odvoz.

Bezmála milionový obrat v tomto segmentu je pro Decathlon jen začátek, cílem je v roce 2026 vykoupit zboží v hodnotě až sto milionů korun. Společnost věří, že potenciál služby je obrovský. Ostatně má k tomu průzkum, podle něhož až 95 procent lidí v Česku by rádo využilo možnost odprodat svoje sportovní vybavení, ale pouhá dvě procenta z nich to dnes dělají.

Platí přitom, že v současné době bere Decathlon primárně výrobky, které si zákazníci koupili právě u něj. Francouzská firma ale nevylučuje ani to, že odkoupí zboží zakoupené jinde. „V tuto chvíli záleží na tom, v jaké kategorii je nabízené zboží. Například v případě lyží prodáváme i cizí značky, takže jsme schopni přijmout i ty,“ uvádí Gall s tím, že do budoucna by se výkup zboží cizích značek mohl ještě rozšířit.

Podobnou službou je také projekt Druhý život, kterou Decathlon spustil už v únoru. Společnost skrze ni prodává produkty, které by jinak skončily v koši, ať už kvůli kosmetické vadě nebo poškozeném obalu. Od února se podobných kusů zboží prodalo 13 200 a ušetřilo se tak až 66 procent odpadu. Zákazník díky tomu zaplatí nižší cenu a společnost slibuje, že výrobky jsou vždycky stoprocentně bezpečné.

Obrat v tomto odvětví byl zatím 27 milionů korun. „Nejde přitom o náklady, které bychom ušetřily, ale o náklady, které jsme nemuseli mít s výrobou nových produktů,“ vysvětluje Gall s tím, že v příštím roce je cíl ušetřit zboží až za 36 milionů a v roce 2026 za 115 milionů korun.

Foto: Decathlon Autostan, jedna z nejčastěji půjčovaných položek

Třetí službou jsou pronájmy. Decathlon je provozuje od začátku srpna na osmnácti prodejnách v Česku ze šestadvaceti. Využívají ji dvě skupiny lidí. Zhruba polovina si chce půjčit něco, o čem ví, že to už víckrát nevyužije, nebo alespoň ne tolikrát, aby mělo smysl to kupovat. Druhou skupinu tvoří zákazníci, kteří zvažují, že by si pořídili nějaké zboží, ale nejdřív by ho rádi otestovali. Padesát procent zákazníků si tak půjčilo kolo, aby ho před nákupem vyzkoušelo. Pro firmu byl poměrně překvapivý i letošní zájem o jednorázové půjčení autostanu.

„Máme konkurenceschopné nabídky, výjimkou je u nás fakt, že když si vybavení půjčíte na delší čas, vyjde vás levněji,“ líčí Gall. Když si tak člověk například bude chtít půjčit lyže, budou ho stát na jeden den 250 korun. Čím déle je bude mít, tím bude denní sazba nižší. Láme se to u čtrnáctidenní zápůjčky, kdy je denní sazba poloviční, tedy v tomto případě 125 korun.

Cirkulární ekonomika letos tvořila 1,9 procenta z celkového obratu společnosti, ještě více by ji měly nakopnout zmíněné služby. Kromě toho skrze ni šetří životní prostředí. Například hned začátku zmíněný projekt bezobalového doručování ušetří za letošek asi 65 tun odpadu.