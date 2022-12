Delší ubytování byl těžký problém, tak pro něj Češka založila startup. Teď nabrala 200 milionů

Když má vyjmenovat, v kolika zemích bydlela, je to dlouhý a velmi zajímavý seznam. Karolína Saviová zmiňuje Indii, Gabon, Turecko, Indonésii i Švýcarsko. Pracovala jako obchodní cestující a v každé zemi dělala vždy zhruba půl roku. To je příliš krátce na to, aby si pořizovala vlastní být nebo pronájem. Ale velmi dlouho na to, aby bydlela v hotelu. To, co vypadalo jako nepřekonatelný problém, přetavila s kolegyní v zajímavé služby startupu AltoVita. A právě od investorů vybraly 200 milionů korun.

Není divu, že si jich investoři všimli – společnost meziročně roste o 486 procent a používají ji firmy jako Hewlett Packard Enterprises, Google či americké vládní agentury. To proto, že AltoVita spravuje 2,5 milionu apartmánů, působí v 1 553 městech a 165 zemích. Najdete ho v Singapuru, Dallasu i Bangalore. Tam nabízí nejen ubytování na několik měsíců, ale k němu i řadu služeb, které byste očekávali spíš od hotelu, případně jako bonus od svého velmi přívětivého zaměstnavatele – od každotýdenního úklidu až po lekce jógy se soukromým instruktorem.

Zmíněných 200 milionů korun, tedy přesněji 9,5 milionu dolarů, startupu poslaly v rámci takzvané série A fondy Fifth Wall a Novum Capital, přičemž se na investici podíleli také soukromí andělští investoři. Vypadá to na český startup na poněkud nezvyklé fondy? Je to proto, že AltoVita je startup britský. Karolína Saviová ho založila v Londýně spolu s Vivi Cahyadi Himmelovou, jeho nynější generální ředitelkou.

Kromě české spoluzakladatelky, která má momentálně pozici provozní ředitelky, a číselných úspěchů, je AltoVita zajímavý ještě z jednoho důvodu. Společnost získala investici na trhu, kde letos směřovala méně než dvě procenta finančních prostředků rizikového kapitálu do podniků vedených ženami.

„Řešíme opravdu reálný a globální problém na trhu a celý proces důkladně digitalizujeme,“ popisuje Saviová. Odráží se od toho, že v brzkém cyklu startupového života spolupracuje mladá firma s klienty z žebříčku Fortune 2000, tedy seznamu nejlepších společností na světě.

Londýnské sídlo projektu AltoVita pak zdůvodňuje několika fakty. Himmelová v Británii žije a Saviová říká, že pendluje mezi Londýnem, Prahou a Spojenými státy. Kromě toho zmiňuje, že Velká Británie má zralý startupový ekosystém.

Zpátky k tradiční práci a cestování

Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Vlastní „expatí“ zkušenost mají jak Saviová, tak Himmelová. Dohromady procestovaly přes dvacet zemí, kde potřebovaly na nějakou dobu ubytování. A často narážely na stejnou skutečnost – pokud jedete do nějaké země na více než měsíc, ale dlouhodobě v ní žít nehodláte, začíná to být problém.

Na Booking.com je možné objednat si pobyt maximálně na dvacet osm dní. Airbnb zase negarantuje kvalitu a neposkytuje služby, které jako zaměstnanec v cizí zemi minimálně očekáváte, nebo rovnou potřebujete – a ke kterým se ještě dostaneme. „V Indii jsem dokonce skončila na ulici, protože se majitel bytu jednoduše vůbec neobjevil,“ vzpomíná dnes Saviová.

Foto: AltoVita Karolína Saviová, spoluzakladatelka AltoVita

Projekt AltoVita založily v roce 2018. Saviová zdůrazňuje, že tady kvalitu garantují. Má specializovaný tým, který ubytování ověřuje a standardizuje. Mezi kritéria patří mimo jiné relevantní pojištění, nonstop zákaznická podpora, kvalitní design i hotelové vybavení. A pronájmy musejí být legální.

A pak jsou tu ony služby navíc, které si zákazníci můžou připlatit a objednat. Od zmíněného úklidu přes uvítací balíčky a prádelní služby až po služby typu převoz z letiště a další možnosti transportu. Nebo také hlídání dětí, pronájem dětského nábytku, kosmetické procedury i služby soukromého kuchaře.

Vedle nich ale AltoVita zahrnuje nástroj pro analýzu dat a průzkum trhu a doufá, že i díky tomu bude jednou významně zasahovat do celého ekosystému ubytování. Ať už klienti budou cestovat z obchodních důvodů, nebo z jakýchkoliv jiných. Technologie založená na datech má tady být škálovatelným zlatem. Ostatně firma se mimo jiné popisuje jako most fungující na cloudu, který zkracuje dříve dvou- až třídenní proces poptávek ubytování a jejich potvrzení na pár minut.

„Od prvního setkání jsme zcela propadli vizi Vivi a Karolíny. AltoVita je jeden z kapitálově nejschopnějších podniků, které jsem za mnoho let viděl, a růst, kterého společnost dosáhla, je vzácný, zvlášť v kontextu dnešního trhu,“ popisuje Gabriele Gallotti, zakládající partner společnosti Novum Capital Partners a nyní i člen dozorčí rady AltoVita.

„V roce 2023 se firmy vrátí k tradičním kancelářím a dojde k výraznému oživení služebních cest,“ předpovídá Miguel Nigorra, partner a šéf evropských operací ve Fifth Wall. Podle něj tým AltoVita přináší globální řešení, které umožňuje sladit správně vsadit život zaměstnanců do prostředí firemního ubytování.

Fifth Wall i Novum Capital investovaly každý 4,5 milionu dolarů. „Díky investici se budeme moci soustředit na rozvoj technologie pro střednědobé ubytování korporátních klientů a firem a růst našeho ověřeného portfolia na 2,5 milionu apartmánů globálně,“ těší se Saviová.

Zakladatelky totiž plánují vybudovat největší nabídku na trhu firemního ubytování a tím si ukrojit z jeho hodnoty 201 miliard dolarů. Celkem 2,5 milionu ubytovacích kapacit AltoVity taky znamená pětatřicet tisíc míst lokací, to vše do konce roku 2023. „Příští rok se chceme obzvlášť zaměřit na růst ve Spojených státech, Indii, Číně a Brazílii, kde vidíme obrovský potenciál,“ těší se Saviová.

Vedle toho se hodlá společnost soustředit na využití dat pro střednědobý pronájem pro provozovatele, tedy aparthotely, hotely, majitele, společné ubytování i realitní trh celkově, ale i klienty, tedy firmy, které ubytování využívají.

„Současně doufáme, že nám investice umožní posílit personální obsazení. Nově nás například posílil Ivan Peralta na pozici CTO, který dříve působil v TravelPerku,“ říká Saviová.