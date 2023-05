Demolice podruhé. 50 Cent se po roce vrátí do Česka a přiveze s sebou další rapovou legendu

Byli jsme tam – a zažili, jak 50 Cent v Praze diktoval jeden hit za druhým. Loni v říjnu šlo už o čtvrté vystoupení, které legendární americký rapper v Česku měl. A vzhledem k tomu, že mu už táhne na padesát, mohlo jít o jeho poslední českou zastávku. I proto O2 arenu vyprodal, aby o den později mohl přidat druhý termín pro potěšení dalších davů fanoušků. Pokud jste ovšem tehdy na mocného Fiftyho zavítat nemohli, letos to můžete napravit. Král totiž zase přijede.

Jestli se v hip hopu trochu pohybujete, pravděpodobně znáte desku Get Rich or Die Tryin‘, tedy debutový studiový projekt 50 Centa, se kterým v roce 2003 otřásl hudební svět. Důraz na rok vydání navíc v tomto případě není náhodný – letos totiž album, mnohými považované za jednu z nejzásadnějších desek v rapové historii, slaví dvacetileté výročí. Proto se 50 Cent rozhodl, že tento milník náležitě oslaví, a to rovnou v rámci nového turné.

Koncertní šňůra s názvem The Final Lap Tour vypukne v červenci ve Spojených státech, kde 50 Cent objede desítky míst, než dorazí do Evropy – a ochuzeno o jeho přítomnost nebude ani Česko. Do pražské O2 areny přijede přesně na Den vzniku samostatného československého státu, respektive 28. října. To je skoro na rok přesně od jeho poslední tuzemské zastávky, na kterou jsme vyrazili i my – a odnesli si z ní velmi dobrý zážitek.

Fanoušky staršího amerického rapu navíc potěší i zpráva, že nepřijede sám. Speciálním hostem bude Busta Rhymes, další zásadní umělec v oboru, který svou kariéru rozjel už v roce 1986 a má na kontě nespočet hitů, díky nimž je považován za jednoho z nejrozpoznatelnějších rapperů. Pořadatelská společnost Live Nation navíc uvádí, že další hosté budou ještě oznámeni, tudíž Busta Rhymes nemusí být jediným doplňkem.

A co tedy čekat? Vzhledem k tomu, že 50 Cent bude na turné oslavovat dvě dekády od vydání Get Rich or Die Tryin‘, obsahem koncertů budou především hity z tohoto alba. Tudíž Patiently Waiting, na které hostuje neméně známý Eminem, In da Club, Many Men (Wish Death), What Up Gangsta, P.I.M.P. a další. A nikde není napsáno, že nezahraje i písničky ze svých jiných alb.

Cena vstupenek začíná na 1 690 korunách. Do oficiálního prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal se dostanou v pátek 12. května v 10 hodin, předprodej pro členy klubu Live Nation a O2 pak bude zahájen o den dříve.