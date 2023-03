Depeche Mode jedou znovu ovládnout Prahu. Slavná britská kapela přiveze novou desku a kapku smutku

Poprvé se v Praze představili ještě za tvrdých dob komunistického režimu. Tehdy v roce 1988 nikdo nevěřil, že západní kapela takových hudebních kvalit může do Československa dorazit. Legendární Depeche Mode ale přesto dorazili – a sedmnácti tisícům fanoušků naservírovali album Music for the Masses s megahity jako Strangelove nebo Never Let Me Down Again. Letos se do české metropole vypraví znovu, a to rovnou s novou deskou. Tentokrát už však bez Andyho Fletchera.

Zatímco poslední studiový projekt Depeche Mode s názvem Spirit z roku 2017 se zabýval tématem znečišťování životního prostředí a apelem na jeho ochranu, chystané album, pojmenované jako Memento Mori, má být inspirováno časy, které lidstvo zažívalo během dvou let pandemie koronaviru. A speciální bude i proto, že na něm již nebude figurovat spoluzakladatel této elektronicko-rockové kapely a její dlouholetý klávesista Andy Fletcher, který loni kvůli disekci aorty zemřel.

Vstříc dalším úspěchům na hudebním poli, kterých Depeche Mode za více než čtyřicet let na scéně zaznamenali celou řadu, tak letos bude pokračovat pouze zpěvák Dave Gahan a klávesista lomeno kytarista Martin Gore. Vydání nové desky jedné z nejzásadnějších britských kapel osmdesátých let je plánované už na 24. března, kdy se objeví v klasickém prodeji i na Spotify, Apple Music a dalších hudebních streamovacích službách. A fanoušci si již mohou udělat drobný obrázek o tom, jak bude znít.

Depeche Mode už stihli vydat dva singly – nedávno My Cosmos Is Mine, předtím Ghosts Again, který posluchačům připomíná, že se každý život nakonec promění v „duchy“, což je zřejmý odkaz na Fletcherovu smrt i mnohdy kritické situace, jež lidé zažívali během pandemických časů. A podle Gahana má zachycovat „dokonalou rovnováhu mezi melancholií a radostí“. Zbylých deset písniček z celkových dvanácti pak bude dostupných s pátečním vydáním v pořadí už patnácté studiové desky.

Spolu s vydáním alba chystají Depeche Mode i turné, kterým potěší i své fanoušky z Česka. Evropské zastávky se totiž nevyhnou ani Praze, konkrétně letišti Letňany, kde se 30. července uskuteční údajně největší koncert Depeche Mode v zemi. Legendární hudebníci tak navážou na vystoupení v roce 2018, kdy se v české metropoli objevili naposledy. Tenkrát se vydali do O2 areny, kam nalákali zhruba dvacet tisíc lidí. Teď má být ovšem situace mnohem velkolepější.

Depeche Mode, kteří za svou kariéru prodali více než sto milionů desek a mnohokrát okupovali první místa v hudebních žebříčcích napříč světem, hráli v Praze už jedenáctkrát – poprvé v roce 1988, pak v letech 1993, 1998, 2001, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 a právě ve zmíněném roce 2018. Nikdy ale nebyli na letišti Letňany, kde je kapacita okolo šedesáti tisíc lidí. A podle toho, jak rychle zmizely vstupenky (byť ještě nějaké jsou k dispozici), lze očekávat, že bude beznadějně vyprodáno. Koncerty Depeche Mode budou ale i v okolních zemích.

Poté, co 23. března turné odstartují v kalifornském Sacramentu, na které navážou dalšími městy v Severní Americe, se vydají i do německého Lipska (26. května), slovenské Bratislavy (28. května) a pak znovu do Německa – na dvoják v Düsseldorfu (4. a 6. června), do Mnichova (20. června), dvakrát do Frankfurtu (29. června a 1. července) a dvakrát do Berlína (7. a 9. července). Zahrají i v Rakousku, konkrétně v Klagenfurtu (21. července), a po Praze zavítají i do Polska, respektive Varšavy (2. srpna) a Krakova (4. srpna).