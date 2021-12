Řetězový emailing pro nezaměstnané, Tiskařské techniky: výroba falešného certifikátu nebo Anatomické minimum k odstranění čipování. To jsou jen některé z humorných názvů na obálkách fiktivních skript, které vytvořil s tvůrčím týmem designér Pavel Fuksa. Pomocí výtvorů zasazených do takzvané Vysoké školy života a pracovišť jako Fakulta zemědělsko-nacionalistická chce s nadsázkou upozornit na trend dezinformací. Zároveň jejich dražbou pomůže zdravotníkům.

Celkem devětadvacet kousků pokrývá celou řadu fenoménů, které jsou s dezinformační scénou spojeny – ať už je to odmítání očkování proti onemocnění COVID-19, podivné zacházení se statistikami na sociálních sítích nebo zkrátka používání komentářů pouze s velkými písmeny.

„Vysoká škola života mě fascinovala nějakou dobu vším tím, čemu jeho příznivci věří. S příchodem covidu u mě vzrůstala frustrace, která musela nějak ven,“ říká Pavel Fuksa pro CzechCrunch. Původně projekt začal jako volnočasový vtípek, s postupem času se na něj nabalili další lidé a nové designy, až se z vtípku stal projekt čistě charitativní.

Na tvorbě se podílel tým dalších copywriterů, lékařů, vědců a podobně smýšlejících lidí ve složení Ivana Blumentrittová, Vladimír Fuksa, Adam Hrubý, Jindřich Jinoch, Markéta Monsportová, Daniel Petkevič, Michal Půta, Lukáš Turza a Tomáš Zatrapa. Celý projekt od nápadu po realizaci vznikl zhruba za týden. Několik nápadů na fiktivní učebnice tak ještě zůstalo v šuplíku a Fuksa nevylučuje, že vydá i další.

Redundantní pravidla k českému pravopisu Foto: Archiv PF

„Na sociálních sítích absolventi takzvané Vysoké školy života kralují hloupostí, kterou bohužel dále přenášejí i do reality nemocničních čekáren a ordinací,“ vysvětluje Fuksa své zdroje inspirace s tím, že v designu jednotlivých obálek se snažil odrazit všechny možné styly učebnic od 50. let do současnosti, a to jak západního, tak východního stylu.

Zájemci si mohou koupit jednotlivé obálky ve formě NFT. To znamená, že budou jedinými, právoplatnými vlastníky daných digitálních originálů a budou zapsáni v blockchainu (pomyslné účetní knize kryptoměnových transakcí). Fuksa je prodává na aukčním portálu Rarible. „Ještě se s touto formou prodeje učím, ale chtěl jsem oslovit i milovníky umění, kteří mají blízko k digitálním věcem,“ popisuje.

Kromě digitálních originálů nabízí na e-shopu i klasický papírový plakát se všemi devětadvaceti obálkami pod názvem Ediční plán Nakladatelství Vysoké školy života. Výdělek z obou forem prodeje půjde přímo do Fakultní nemocnice v Motole. Po domluvě s Fuksou nemocnice rozdělí vytíženým zdravotníkům finance ve formě dárkových voucherů. Kolik nakonec vybere, si Fuksa netroufá tvrdit, ale cokoliv na 100 tisíc korun by považoval za úspěch.

Pavel Fuksa původně pracoval jako kreativní ředitel v reklamních agenturách na třech kontinentech s klienty jako Nike, HSBC, LEGO, Heineken nebo Kitkat. Za svou práci vyhrál světové ceny za reklamu i design, v současnosti je na volné noze a pracuje pro klienty všech velikostí a budgetů z celého světa ve vlastním pražském reklamně-designovém studiu.

Mezi jeho aktuální klienty patří například Facebook, Google, Greenpeace, Mercedes, Vodafone nebo Budweiser. V letech 2014, 2016 a 2018 byl zařazen na seznam 200 nejlepších ilustrátorů světa, časopisem Computer Arts byl pak zvolen jedním z 30 nejlepších grafických designérů pod 30 let.