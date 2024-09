Deskovka Heroes 3 je skvělá, věrná předloze a v češtině. Hledali jsme grál a kosili kostlivce jako na PC

Uložit 0

Taky patříte mezi uctívače kultu Heroes of Might and Magic 3? Strategické videohry, která uměla a stále umí na dlouhé hodiny přikovat k obrazovkám? Tak se těšte na podobný zážitek u vás doma v obýváku. A s papírovými a plastovými pomůckami, nikoliv digitálně. Je tu desková hra Heroes of Might and Magic 3!

Když všechny kartičky ze základní krabice rozbalíte a rozdělíte, žetonky vylámete, kostičky dáte na hromádky a konečně připravíte první hru, budete se cítit jako jeden maličký goblin proti deseti rudým drakům. Bude se to zdát hrozivé, možná dokonce složité. Ale zdání klame, opravdu.

Jakmile totiž první šok pomine a prokoušete se prvním kolem, zjistíte, že základní principy hry od polského studia Archon – jejímž českým distributorem je obchod Xzone – nejsou náročné ani pro začátečníky. A jestli máte ve videoherních Heroes nahráno aspoň pár hodin, bude vám to všechno příjemně povědomé. OK, to jsme trochu ustřelili. Je nám jasné, že těch hodin máte spíš pár stovek!

Jako videohra, ale jinak

Můžete hrát proti kamarádům, kooperativně po jejich boku i v sólo režimu. A stejně jako v počítačových „hírousech“ se hraje na tahy a i stolní hra se dělí na tři části. Zaprvé spravujete město a trénujete armády. Zadruhé jezdíte s hrdinou po mapě království, zabíráte důležitá místa, sbíráte poklady nebo vybíráte výpalné od mlynářů. Zatřetí při střetu s nepřítelem velíte svým vojákům (či příšerákům) v taktických soubojích.

Všechny tyhle prvky jsou ve hře přítomné a feeling z nich je stejný, i když se něco v otázce pravidel řeší jinak. V digitálních Heroes 3 třeba můžete velet vícero hrdinům. Na stole maximálně dvěma a ten druhý má trochu zkrouhnuté možnosti. Stejně tak budete zvelebovat jen jeden hrad v podobě kartonové karty před vámi. Možností něco v něm vylepšit je méně, výsledek je totožný – větší armády, silnější kouzla…

Podobně to platí při pohybu hrdiny po mapě. Místo pixelových čtverečků se posouváte přes šestiúhelníky. Můžete se pohnout jen třikrát za kolo, ale na rozdíl od předlohy se na každém políčku něco stane. Někde najdete zlatý poklad či magický předmět. Jinde důl, který vám dodává suroviny. Tedy pokud porazíte jeho strážce. A možná objevíte i mystický obelisk, co vás dovede ke svatému grálu.

Hrací plán zpočátku nevidíte celý, musíte jednotlivé části odhalit. A obvykle to znamená mnohem nebezpečnější výpravy než cválání kolem vaší startovní pozice. Může to sloužit i k taktizování vůči protihráčům – na své straně odhalíte samé bohatství, ale na té nepřítelově to je jedno nebezpečí vedle druhého…

Když legie archandělů útočí na jednoho kostlivce

Podobně jako město před sebou máte i přehled svého hrdiny. Včetně jména a portrétu, co znáte z PC. A s postupným vylepšováním jeho schopností si budujete čím dál větší balíček karet. Jsou v něm namixované dovednosti a kouzla (nekromancie nechybí!) a artefakty, které získáte porážením silnějších nepřátel nebo průzkumem mapy.

Je to zjednodušení oproti videohře, kde kniha kouzel, inventář s předměty i dovednosti byly oddělené? Ano. Ale nevadí to, protože právě správa vašeho balíčku přináší zábavná a důležitá rozhodnutí. Použijete všechny karty, ale risknete tím oslabení až do dolízání dalších? Raději je pošetříte, ale třeba zbytečně? Není to komplikované, ale přesto to nabízí taktické možnosti.

Když je řeč o taktice, stejně klíčové jako v předloze (mimochodem, Heroes 3 nedávno oslavili 25 let!) jsou boje. Ty se odehrávají na zvláštní mapě, po které se pohybujete svými jednotkami. Tedy kartičkami s obrázkem válečníků a s hodnotami poškození, které při útoku způsobí – a které naopak vydrží. Aby to vypočítaví matematici mezi námi hned nevykalkulovali, každý útok doplňuje hod kostkou, která ho buď zvýší, sníží, nebo neovlivní.

Prvních pár bojů vám přijde primitivních. Až se budete divit, proč ve hře jsou, když je fakt hned hotovo. Jenže fáze „moje mega armáda útočí na jednoho sedláka“ brzy pomine. A když se střetnou třeba čtyři karty-jednotky na každé straně, záleží na každém tahu. Většina jednotek má samozřejmě nějakou zvláštní schopnost – účinkem kopírující tu z videohry – a každou akci můžete ozvláštnit některou ze svých karet.

Tohle všechno můžete dělat proti živým soupeřům či po jejich boku v kooperativním režimu, v jednotlivých kláních i navazujících kampaních, ale také v sólo hře, kdy nepřátelské hrdiny pohání „umělá inteligence“, která má podobu balíčku karet. Ty vám ukážou, co fiktivní soupeř udělá. A to jsme prosím pouze u základní krabice!

Jenže hra, která od 27 tisíc lidí na Kickstarteru vybrala 3,8 milionu eur neboli 100 milionů korun, má ještě půltucet rozšiřujících boxů navíc. Ty přidávají další strany konfliktu, komplexnější souboje nebo plastové figurky bojovníků i hradů. Jejich české vydání v obchodech ještě neseženete, ale zástupci Xzone zmiňují, že během pár týdnů začne předprodej.

A už během pár dnů se můžete zapojit i do dalšího crowdfundingu. Archon Studio spustí na platformě Gamefound kampaň, která do deskových Heroes přidá tři další hrady a jejich hrdiny. Pokud vás neláká možnost megalomanského pořízení všeho možného, tak si pouze základní krabici deskovky Heroes of Might and Magic 3 můžete pořídit za 1 899 korun. I tahle jedna krabice skrývá desítky hodin zábavy. Možná víc. Stejně jako digitální Heroes.