Děti přežily pád letadla a za záchranou teď putují samy džunglí. Kolumbijské drama sleduje celý svět

Již několik týdnů se prodírá čtveřice dětí ve věku od 11 měsíců do 13 let deštným pralesem ve snaze nalézt záchranu poté, co přežily pád malého letounu.