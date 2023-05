Děti ze Star Wars, ztracená Katy Perry i Meghan s knírem. Vtípky z korunovace obletěly internet

Děti prince Williama a princezny Kate v oblečení, pro jehož návrh se krejčí inspiroval Lukem Skywalkerem a Leiou Organou ze Star Wars, neohlášený přílet Meghan, manželky prince Harryho, která přišla v přestrojení, nebo ztracená Katy Perry, která ne a ne najít své místo k sezení. Slavnostní korunovace Karla III. byla velice významnou událostí, to ale neznamená, že z hlubin internetu nevyplují na povrch vtipné momentky, kterými se teď sociální sítě po celém světě náležitě baví.

Westminsterské opatství v Londýně v sobotu hostilo něco, co Velká Británie nepamatuje od roku 1953. Tehdy tam byla korunována královna Alžběta II. – nyní to byl její syn Karel III., který před zraky více než dvou tisíců přítomných a milionů lidí po celém světě prošel tradičním korunovačním procesem.

Jak už to ale u takto ostře sledovaných akcí bývá, na sociálních sítích se začala objevovat spousta nových příspěvků, v nichž se lidé nutně jen nerozplývali nad majestátností celé korunovace a negratulovali novému královskému páru. Naopak si našli momentky, které vytrhli z kontextu a posadili je na vlnu internetové virality.

Zatímco tak král Karel III. a královna Camilla stáli před fotografem a čekali, než je navždy zvěční v oficiálním portrétu, internetem se začaly šířit více či méně vtipné memy, které si v těchto dnech dopřávají pozornost celého světa.

Kam mám jít?

Ve Westminsterském opatství mělo být během korunovace až 2 200 lidí – a vedle například členů královské rodiny nebo prezidentů (včetně Petra Pavla, který do Londýna odcestoval se ženou Evou) byly mezi nimi i celebrity. Slavnostní události se zúčastnila také slavná americká zpěvačka Katy Perry. Nejspíš ale netušila, že bude tak vidět.

Na sociálních sítích se objevilo video, jak nemůže najít své místo k sezení – a její hlava se pod rozměrným růžovým kloboukem otáčí různými směry, aby se zorientovala, kam má jít. Z nějakého důvodu se několikavteřinový klip stal virálním a reagovala na něj i sama protagonistka. „Nebojte se, místo jsem našla,“ napsala nakonec na Twitter.

The moment Katy Perry is lost looking for her seat at the #Coronation of King Charles lll is going viral. pic.twitter.com/Bx47Q3XpAJ — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 6, 2023

Červené pírko

Ačkoliv se princ Harry vzdal svých královských povinností, na korunovaci svého otce v sobotu z Kalifornie, kde s manželkou Meghan žije, přiletěl. Navíc jen na otočku, protože ho doma měla čekat oslava narozenin syna, a proto neměl v plánu se zdržovat. I za krátkou dobu, co v Londýně pobyl, se ale stal terčem internetových vtipálků.

Tak docela za to ale nemohl. Princ Harry měl místo ve třetí řadě – a když byli lidé vyzváni, aby se postavili, na nějaký čas byl jeho obličej skryt za výrazným červeným pírkem, které měla na svém klobouku princezna Anna, jediná dcera zesnulé Alžběty II. Záměr? Pravděpodobně ne, ale internet touto „boční misí princezny Anny“ žije.

“So Princess Anne, you have one mission. Just sit right in front of Harry with a massive red feather on top of your hat. Perfect. Nailed it. Mission accomplished.”#Coronation pic.twitter.com/HGRIqHXN9k — James Melville (@JamesMelville) May 6, 2023

Britské impérium vrací úder

Pozornost kamer byla směrována i na dětské osazenstvo, v tomto případě na prince Louise a princeznu Charlottu, dvě ze tří dětí prince Williama a princezny Kate. Louis dorazil v tmavě modré tunice a černých kalhotech, Charlotta naopak v hedvábných šatech v barvě slonové kosti. Jak by si mohl kdokoliv myslet, že vypadají jako ze Star Wars?

Při troše fantazie lze vypozorovat, že oblečení ve spojení se sestřihem vlasů obou dětí je podobné s kostýmy, které měli Luke Skywalker a Leia Organa, jedny z nejznámějších postav popkulturní filmové ságy George Lucase. A nejlépe to ukazuje přímé srovnání, které na Twitteru teď koluje. Britské impérium vrací úder?

The British Empire Strikes Back#Coronation pic.twitter.com/S9fbllBJx2 — Prince & Princess of Wales  (@TribesBritannia) May 7, 2023

Camilla a Camilla

Hned po královi Karlu III. byla druhou nejdůležitější osobou celé korunovace jeho žena, královna Camilla. Když proto šly v průvodu její sestra Annabel Elliotová a královnina blízká přítelkyně Fiona Petty-Fitzmauricová, netrvalo dlouho, než se na sociálních sítích objevily fotky, kde jsou dámy zachycené.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem nevypadaly jako Camilliny dvojnice. Obě ženy měly totiž podobné šaty i účesy, což jen nahrálo internetovým vtipálkům k tomu, aby například reagovali slovy, že je „hezké vidět, že vzali s sebou také dvě náhradní Camilly, kdyby náhodou“.

Nice to see they brought two spare Camillas just incase pic.twitter.com/U2FkUeenY7 — Nicola Thorp (@nicolathorp_) May 6, 2023

Meghan s knírkem

Meghan se na korunovaci neobjevila, a to kvůli stejnému důvodů, kvůli kterému měl její manžel, princ Harry, rychle z Londýna odjet – chystala oslavu čtvrtých narozenin svého syna Archieho. Co když ale na slavnostním ceremoniálu skutečně byla, akorát v přestrojení, aby ji nikdo nespatřil? A raději rovnou s knírkem?

Na Twitteru se objevila fotka, na které podle internetových vtipálků má Meghan být, jen takříkajíc inkognito – s brýlemi, parukou a nalepeným knírem. Ve skutečnosti ale šlo o sira Karla Jenkinse, slavného hudebního skladatele, jehož skladby zazněly i během samotné korunovace. Mnohé tento vtip pobouřil kvůli přílišné zaujatosti vůči Meghan.

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise 🥸 pic.twitter.com/Tnutn8REOW — Daily Loud (@DailyLoud) May 7, 2023

Hodinka s mečem

Britská politička Penny Mordauntová se během korunovace postarala o velký mezník – stala se vůbec první ženou, která v historii anglických korunovací nesla meč. Členka kabinetu Rishiho Sunaka, lídryně Dolní sněmovny a předsedkyně Královské rady ho ve svislé poloze držela celých 51 minut.

To je s ohledem na skutečnost, že korunovační meč váží 3,5 kilogramu a měří 121 centimetrů, velmi dobrý výsledek. Navíc je nutné, aby byl meč po většinu času třímán rukama, které jsou v pravém úhlu k tělu. Ostatně si za to vysloužila i uznání na sociálních sítích, kde ji lidé za její schopnost a soustředění chválili.