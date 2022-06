Diamanty z laboratoře na vzestupu. LVMH a další investují do syntetických nerostů miliardy

Laboratorní diamanty způsobují i přes nelibost luxusních značek disrupci na trhu šperků. Významné klenotnické firmy jako Tiffany či Cartier se bránily tomu, aby byly minerály z uhlíku vykrystalizovaného v izometrickém systému označovány za diamanty. Jenže důvěra ve stabilitu tohoto segmentu roste a s čerstvou investicí významné investiční skupiny se situace otáčí o 180 stupňů.

Do společnosti Lusix se totiž rozhodla investovat skupina LVMH zaměřená na luxusní segment. Patří do ní mimo jiné právě značka Tiffany – tu společnost koupila v roce 2020 za 15,8 miliardy dolarů. Společně s fondy Ragnar Crossover a More Investments nyní do výroby laboratorních diamantů investovala 90 milionů dolarů, tedy přes dvě miliardy korun.

Izraelská firma Lusix vznikla v roce 2016 a od té doby se počet jejích zaměstnanců vyšplhal na 150. Společnost se zaměřuje na laboratorní pěstování diamantů, které oscilují mezi jedním a pěti karáty. Při jejich výrobě pak využívá solární energii. Podle slov společnosti jde o diamanty „vypěstované na slunci“.

Díky investici Lusix zdvojnásobí svou produkci – prostředky totiž využije na vybudování druhého výrobního zařízení. Bude tak moci uspokojit poptávku, která v uplynulém roce výrazně vzrostla. Analytik Edahn Golan, který se zaměřuje právě na trh s diamanty, pro CNN uvedl, že počet prodaných zásnubních prstenů s uměle vypěstovaným drahým kamenem vzrostl v březnu 2022 v porovnání s předchozím rokem o 63 procent.

I když mají laboratorní diamanty své kritiky, kteří tvrdí, že se s těmi přírodními nebudou moci nikdy srovnávat, jejich podíl na trhu (a tudíž i hodnota) rostou. V roce 2021 prodeje šperků osazených umělými diamanty dosáhly téměř šesti miliard dolarů, což představuje osm procent z celého trhu diamantových šperků. A podle analytiků čísla budou dále stoupat, mimo jiné také díky důvěře, kterou do segmentu vložila právě LVMH.

Předností umělých kamenů je kromě jejich nižší pořizovací ceny především etický způsob, díky němuž spatřují světlo světa. Majitel takového diamantu má jistotu, že nebyl získán krvavým způsobem v afrických zemích. Díky tomu, že jsou vyráběny v laboratorních podmínkách, mají také mnohem méně kazů a v porovnání s těženými nerosty jsou ekologičtější.

Nové technologie výroby diamantů umožňují nahradit také výpadek, který na trhu způsobila válka na Ukrajině. Rusko bylo totiž významným hráčem na trhu s drahými kameny. Inovativnímu způsobu získávání nejtvrdšího nerostu tak v současnosti hraje do karet více faktorů.