Digitalizace ve firmách neutichá. Obrat Komárkovy Cleverlance se vyšplhal na 1,7 miliardy

S dodáváním různých digitálních řešení do společností začali už před dvaceti lety. Od té doby dokázali vyrůst v obra, pro kterého loni na takovém úkolu pracovalo na 800 specialistů. A pro zajímavé firmy: ty největší tuzemské banky a pojišťovny, mobilní operátory, pro Škodu, DHL nebo Global Payments. Společnost Cleverlance, která patří do impéria Karla Komárka, loni rostla dál. Její konsolidovaný obrat vystoupal na téměř 1,7 miliardy korun, což je proti loňsku o 22 procent víc.

Jsou specialisty na otázky, jak dodat do firem digitální řešení od IT služeb přes informační systémy, webové a mobilní aplikace až po virtuální realitu. Jen loni zrealizovali 742 takových projektů. Je to prý „nastavený kurz úspěšného tržního rozvoje“, ve kterém firma pokračuje.

Hrubý provozní zisk EBITDA, tedy ukazatel před zdaněním, úroky a odpisy, se dostal na 183 milionů korun. To je asi o devět procent víc než loni. Firma se přitom podle svého vyjádření soustředila na projekty digitální transformace, které napomáhají uhlíkové neutralitě. Výsledky jsou před auditem.

K nejvýraznějším projektům společnosti loni patřil například Clever Registry Gateway, produkt, který banky využívají k zavádění bankovní identity. Cleverlance ho v poslední době zařadila do služeb pro zákazníky mimo jiné u stavební spořitelny Modrá pyramida a v její mobilní aplikaci.

Za loňský rok firma vyhodnotila jako velké téma dopad činnosti na životní prostředí a jeho minimalizaci. Nechala si vyhotovit audit vlastní uhlíkové stopy a snaží se ji zmenšit. Mezi roky 2019 a 2020 tak dokázala firma snížit zhruba o třetinu objem emisí, které svou činností vyprodukuje. Třeba díky energetickým úsporám, nízkoemisním dodávkám energie nebo šetrnějším dopravním prostředkům. Říká, že i její řešení zákazníkům pomáhají jít podobným směrem.

„Využívání čistých digitálních technologií je podle nás jedním z klíčových faktorů pro dlouhodobou udržitelnost smysluplného rozvoje,“ věří Petr Štros, CEO Cleverlance. Firma loni mimo jiné zařadila do své firemní flotily elektromobily od Škodovky, které využívá mimo jiné pro testování mobilní aplikace MyŠkoda, na jejímž vývoji se podílí. Na zapracování nových funkcí souvisejících především s elektromobilem Enyaq iV a jeho nabíjením pracovali vývojáři Cleverlance v podstatě celý loňský rok.

Cleverlance spadá pod Aricoma Group, největší ICT skupinu v regionu Česka a Slovenska, která zahrnuje desítku firem. Jejich obrat činí dohromady 400 milionů eur, tedy zhruba 10 miliard korun. A zisk před započtením daní se pohybuje kolem miliardy.