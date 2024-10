Direct v Praze otevře prodejnu se 700 novými i ojetými vozy. Nikdo u nás takovou službu nedělá, říká Řehák

Uložit 0

Zakladatel skupiny Direct Pavel Řehák říká, že měl dlouho sen, jak by si chtěl vybírat nové auto. Zkráceně lze popsat zhruba takto: přijde do prodejny, kde bude mít vedle sebe vyskládanou většinu aut z jím zvolené kategorie, aby si je mohl všechny projít a případně projet. A k tomu dostane veškerý potřebný servis. Zkrátka aby vše vyřešil na jednom místě a nemusel přemýšlet, zda zrovna v téhle prodejně mají auta jedné, nebo druhé značky. Teď jedna z divizí jeho rychle rostoucí skupiny právě takový projekt rozjíždí. Pod značkou Direct Auto Park má v následujících dvou letech vyrůst deset až dvanáct poboček po celém Česku, ve kterých mají být na jednom místě stovky nových i ojetých vozů.

Loni dosáhla celá skupina Direct obratu ve výši 8,1 miliardy korun. Divize Direct Auto, kterou doplňuje pojišťovna, finanční služby pod značkou Fidoo a nově také investiční platforma Fondee, přitom patří mezi hlavní motory růstu. Její další rozvoj by se tak měl výrazně podílet na plánu celého Directu, kterým je dosáhnout v roce 2027 více než dvojnásobného obratu ve výši až 18 miliard korun. „Naše vize je poskytovat zákazníkům přístup k mobilitě s maximální flexibilitou a jednoduchostí. Direct Auto Park je jen začátek,“ říká Martin Frko, CEO společnosti Direct Auto.

Zakladatel Directu Pavel Řehák hovořil o velkém potenciálu v automobilovém světě v našem podcastu Money Maker, kde mimo jiné prozradil, že právě prodej a další služby spojené s auty generují více peněz než pojišťovna, která aktivitu celé skupiny v roce 2014 odstartovala. Cíl společnosti Direct Auto je jasný. „Chceme lidem i firmám maximálně zjednodušovat život s autem,“ říká Pavel Řehák, který na odstraňování překážek a co největší jednoduchosti služeb staví všechny své firmy.

V rámci aut poskytuje servis a další služby prostřednictvím své sítě dealerství a autoservisů, před dvěma lety spustil službu flexibilního operativního leasingu Birne a nyní přidává zmíněné „parky“. Půjde o velké obchodní domy, kde si budou moci zákazníci koupit nové či ojeté auto anebo si vybraný vůz pořídit v rámci flexibilního leasingu. První pobočku menšího formátu testuje Direct v Olomouci.

První velký Direct Auto Park se má otevřít na konci února v pražských Horních Počernicích, kde bude na jednom místě na výběr ze sedmi stovek vozů. „Do čtyřiadvaceti měsíců chceme být v deseti až dvanácti krajských městech. V prvním čtvrtletí příštího roku plánujeme otevřít Ostravu, máme vyhlédnutou Plzeň, Hradec Králové, Brno. Naší prioritou je, abychom byli co nejblíže zákazníkům po celé zemi,“ popisuje plány Martin Frko. Právě působnost po celém Česku má být jednou z předností celého konceptu.

Obrovský showroom, kde je na jednom místě několik tisíc předváděcích, zánovních i ojetých aut, otevřel nedávno u středočeských Poděbrad největší dealer škodovek Pavel Louda, ale dál se zatím nechystá. V Direct Auto Parcích mají být navíc i úplně nové vozy a k tomu Martin Frko vyjmenovává ještě další klíčové služby: „Auto u nás bude možné bez udání jakéhokoliv důvodu do tří dnů vrátit. Do čtrnácti dnů je pak možné auto vyměnit. Zároveň budeme klientům poskytovat co nejhlubší historii daného auta, aby měl kompletní informace.“

Foto: Birne Skupina Direct nabízí v rámci služby Birne operativní leasing na auta

V nabídce velkých prodejen Directu mají být vozy těch nejprodávanějších značek v Česku. „Zaměřujeme se spíše na mainstreamová auta, nejde nám primárně o luxusní značky. Při otevření pražské pobočky budeme mít sedm nebo osm značek,“ popisuje šéf společnosti Direct Auto s tím, že tímto konceptem budou naplňovat v úvodu zmíněný sen Pavla Řeháka.

Alespoň tak zní plán – když bude chtít člověk koupit rodinný kombík, bude si moci na jednom místě vyzkoušet třeba pět nebo sedm vozů různých značek, a kdyby se nakonec rozhodl pro jiný typ auta, pravděpodobně ho opět najde tady. „Je to služba, kterou v Česku nikdo nenabízí,“ tvrdí Řehák.

Do budoucna chce zakladatel Directu hledat další synergie napříč skupinou. Zmiňuje například rostoucí poptávku klientů jeho pojišťovny, kteří by prý rádi na Directu nechali i péči o jejich auta. „Přemýšlíme, jak postavit servisní kapacitu pro 500 tisíc aut, protože máme v pojišťovně 500 tisíc klientů,“ přemítá Řehák, který celý byznys ovládá prostřednictvím skupiny Vigo Investments, v níž drží většinový podíl.

Vedle Česka začíná Direct pronikat také do Polska, kde jeho pojišťovna nedávno převzala 400 tisíc klientů lichtenštejnské společnosti Wefox Insurance. Podobným způsobem historicky vznikala pojišťovna i v Česku, kde před deseti lety Řehák koupil odcházející pojišťovnu Triglav.

Jelikož má Direct ambiciózní plány pro další růst, chystá další akvizice a bude na jejich realizaci potřebovat kapitál, otevřela se skupina prostřednictvím nového fondu také velkým investorům. „Umožní nám to akcelerovat, aniž bychom nad svými firmami ztráceli kontrolu. Je to otevření dveří pro kvalifikované investory, kteří nám rozumí,“ popisoval před pár týdny Pavel Řehák fond nazvaný Direct Pro, který by měl postupně nabývat prioritní akcie všech firem ze skupiny Direct.

V horizontu dvou až tří let by chtěl od investorů získat miliardu korun. „S mezinárodní expanzí jsme ale začali přemýšlet trochu ve větším. Polsko je pro nás obrovská studnice příjemných překvapení a to jsme tam teprve pár měsíců. Je možné, že za rok řeknu výrazně větší číslo,“ dodával Řehák.