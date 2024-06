Největší, nejdesignovější, nejchytřejší. Louda vystavěl u Poděbrad autosalon za miliardu

Uložit 0

Jednotlivé automobilky se rády chlubí tím, co nabízí. Najímají si tak architekty, aby svoje zboží doprovodily i unikátním designem a nabídly i co možná nejlepší prostředí do míst, kde hrají prim čtyři kola. V případě prodejce, který prodává více značek, navíc nejen nových, ale i ojetých vozů, se to nestává. Louda Auto nyní přesně takový autosalon otevřel u Poděbrad. A zdá se, že je tím největším v republice – dal do něj totiž jednu miliardu korun.

„Naším cílem nebylo postavit největší budovu, ale takovou, aby nám poskytla dostatečné zázemí. Chtěli jsme také, aby zákazníci měli při nákupu ojetého vozu stejný zážitek, jako kdyby kupovali nový,“ říká Pavel Louda, zakladatel značky. Nový autosalon tak dostal za svůj název znaménko plus, aby bylo jasné, že jde o něco víc.

Zážitek je to přeci jen o trochu jiný než v klasickém autosalonu. Snad už jen proto, že auta jsou tady schovaná pod střechou, aby si je mohl zákazník v klidu prohlížet, ať už je venku čtyřicet stupňů ve stínu, právě probíhá ta největší bouřka, nebo přišla sněhová vánice. Při příchodu do budovy, která má čtyřicet tisíc metrů čtverečních, dostane člověk do ruky tablet. S ním může už od soboty vyrazit na cestu.

Tablet člověku pomůže se vším, co je potřeba. Ať už je to orientace v budově, nebo informace o jednotlivých autech. Každé z nich tu má QR kód, po jehož sejmutí se na mobilním telefonu zobrazí informace o daném voze, tedy cena, typ vozidla, základní výbava i možnosti způsobu financování. Přes tablet může člověk rovněž přivolat obsluhu, která s čímkoli poradí.

Pod střechou jsou tady ve třech patrech asi tři tisícovky aut od předváděcích přes zánovní až po ta ojetá. Na výběr je benzin, nafta i elektřina. „Málokdo by si tady nevybral. Dokážeme uspokojit každého v Česku,“ říká Louda s tím, že nejlevnější auto na skladě je momentálně za 250 tisíc, nejdražší za pět a půl milionu. Nejsilnější stránkou Loudy Auto jsou ale právě zánovní vozy. Těch, kterým jsou maximálně tři roky, jsou tady dvě třetiny. „Nechceme konkurovat velkým autobazarům. Vyplňujeme díru na trhu. Jiné místo, kde by bylo pod jednou střechou takové množství aut stáří do tří let, v Česku není,“ říká Louda.

Pokud si člověk auto vybere, může v podstatě všechno ostatní vyřídit na místě. To znamená, že tu rovnou může prodat svoje původní auto, může si tady domluvit financování či pojištění, a dokonce i zajet na registr vozidel a rovnou nechat auto přepsat. Státní úřad má v Poděbradech hned vedle nového salonu pobočku, což šetří čas, a tedy i peníze. Kdo auto zatím nemá, může sem přijet díky carsharingové společnosti Car4Way, se kterou má Louda domluvu.

Pro všechny finanční transakce je v Louda Auto obrovský automat, který přijímá i vydává peníze. Když člověk auto prodá, automat peníze vydá, když auto koupí, automat peníze vezme. Vše opět přes QR kód, který je připojený na faktuře. „Svojí kapacitou je automat ojedinělý. Vymýšleli jsme něco takového hodně dlouho a oslovovali jsme mnoho firem, než se to podařilo,“ líčí ředitel divize ojetých vozů Robert Imling.

V autosalonu je kromě jiného také myčka aut, kam se vejdou až tři vozy za sebe, a je tu servisní oddělení, kterým projde každý příchozí vůz. Louda Auto je vozí nejen z Česka, ale z celé Evropy. „Nakupujeme jen u prodejců, které jsme si už ověřili,“ říká Imling.

Centrum Česka není Praha

Louda otevřel svůj vůbec první autosalon na konci dálnice D11. Tehdy končila právě u Poděbrad, do Hradce Králové se jezdilo po staré. Louda, který z Poděbrad pochází, se rozhodl zůstat doma, a tak je na exitu dé jedenáctky číslo 35. „Říká se, že centrum Česka je Praha. Geograficky jsou to ale Poděbrady,“ míní Louda s tím, že novou prodejnu vybudoval proto, že i v branži prodeje aut je potřeba se posouvat někam dál. „Dnes si auta lidé často vybírají na internetu, ale nikdy z toho nebudete mít takový zážitek, jako když přijdete, sednete si, zjistíte, jestli v autě někdo nekouřil, jestli fotka bazaru není moc navoněná nebo jestli to při jízdě někde nedrhne,“ dodává zakladatel značky.

Louda Auto Plus ale není jen o autech. Za prvé proto, že si Pavel Louda pozval architektonické studio, aby mu navrhlo interiéry. Za druhé proto, že má sloužit i těm, kdo se chtějí jen na chvíli zastavit u dálnice, odpočinou si a dát si něco dobrého k jídlu. K tomu slouží zdejší bistro, jehož součástí je i dětský koutek. Do třetice jsou zase auta, jen trochu jiná. V hale je totiž rovněž sbírka autíček Matchbox, která čítá až čtyři tisíce kousků, mezi nimi i ta raritní.

Interiér má na svědomí holešovické architektonické studio Archicraft, které Pavel Louda přizval, když už měl stavební povolení v ruce. „Často navrhujeme restaurace, u kterých musí být přesně dané, co bude jejich náplní. Ptali jsme se tedy na identitu a postupně jsme společně tvořili obraz toho, jak by měl prostor vypadat,“ líčí jeden ze zakladatelů studia Tomáš Ciesla.

Foto: Louda Auto Při příchodu člověk dostane tablet, se kterým zjistí informace o každém autě

V obrovském domě bylo především potřeba se zorientovat. Každé patro má totiž velikost okolo jednoho hektaru. Hned za vchodem tak vznikla dlouhá chodba, uprostřed níž se nachází světlík. Ten je v každém patře orientovaný stejně, je to tedy jakýsi orientační bod v budově, který navíc dovnitř přináší spoustu denního světla. Inspirace přišla z obchodních domů, které se většinou orientují kolem atria. Ostatně podobně jako v obchodních domech se tu člověk z jednoho patra do druhého dostane eskalátory. Dalším rozpoznávacím prvkem jsou červené rampy a také žluté označení sloupků s obrazovkami, na kterých se promítají informace, jaké typy aut člověk v sekci najde.

„Velikost objektu byla největší výzva. Za patnáct let, co tu práci děláme, jsme nepracovali na interiéru, který by měl čtyřicet tisíc metrů čtverečních. Všechno je tu potřeba násobit a prosadit funkční hodnotu je těžké, protože materiály jsou drahé, v této velikosti je to navíc extrém,“ líčí druhý ze zakladatelů Miroslav Krátký.

U Poděbrad se ale rozhodně nešetřilo. Do haly jsou vložené různé menší kostky, které tvoří oddělené místnosti. Jsou tu ale i kostky větší. Hned za recepcí je jedna z dýhy, jež má velikost menšího rodinného domu. V ní se ukrývá jedenáctka prodejních míst ve dvou patrech, kam se prodejci mohou se zákazníky zavřít a dořešit vše, co je potřeba. Dýhu chtěl sám majitel, který se inspiroval skandinávským stylem. Na čem se naopak šetří, je energie. Světla jsou tu řízená pohybem, to znamená, že se rozsvítí, když je v blízkosti člověk. Dražší řešení šetří na provozu a je také ekologičtější.

Celý interiér pak provází úhel 23 stupňů, který je v logu Louda Auto, ale připomíná například také šikmo zaparkovaná auta. Motiv 23 stupňů je tu například na lamelách i na světlech. Interiér také poněkud netradičně doplňují rostliny, které se prolínají prostorem kolem aut.

To všechno dělá z Louda Auto u Poděbrad docela jiný zážitek z pořizování auta. A tak pozor, kdo by si myslel, že to tu chodí jako v jiných prodejnách, kde prodávají mimo jiné ojeté vozy. Tady se o cenách nesmlouvá.