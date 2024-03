Diskotéka, hospoda a nově i kavárna. Lucerna se rozrůstá, majitel music baru přidal další podnik

Na rohu Vodičkovy ulice a vchodu do pasáže Lucerny se objevil nový podnik

Palác Lucerna prochází od roku 2017 postupnou rekonstrukcí, v jejímž průběhu se mění i jeho nájemci. Stálicí ve zdejších prostorách je ale majitel Lucerna Music Baru Michal Filip, který v pražském paláci u Václavského náměstí provozuje i Hospodu Lucerna. V místech na rohu ulice Vodičkova a vchodu do pasáže domu na sklonku loňského roku otevřel ještě jeden podnik, který zve přes den na posezení u snídaně a kávy a večer se mění na bar, kde si lze dát kromě koktejlů také něco k snědku.

Loni byla fasáda Paláce Lucerna zakrytá, kolemjdoucí tak neviděli, jak se proměňují obchodní prostory, v nichž se dlouho nacházely prodejny zaměřené na módu. Po sundání lešení začalo být zřejmé, že se funkce jedné z nejatraktivnějších lokalit v centru Prahy zásadně mění. Objevil se zde totiž Lucerna Cafe Bar, podnik Michala Filipa, kterým majitel oblíbeného music baru doplnil své zdejší portfolio.

„Do Lucerny jsem přišel v roce 1995, kdy jsme tady začali budovat Lucerna Music Bar. Od roku 2003 provozujeme v podzemní části Hospodu Lucerna, což je pivnice plzeňského typu, takže jsme k otevření třetího podniku měli dvě motivace. Jednak jsme chtěli hospodu ve spodní části přivést na světlo, jelikož je s touto částí propojená schodištěm, a jednak nám bylo líto, že hlavní vstup do paláce působí smutně a prodávají se v něm kabelky,“ říká Michal Filip.

Foto: Lucerna Cafe Bar Lucerna Cafe Bar je třetím podnikem Michala Filipa

Myšlenka využít prostor nad hospodou a propojit jej s ní byla přitom v hlavě Michala Filipa už dlouhou dobu. Zažádal o něj s návrhem nového konceptu už před covidovými roky a do rekonstrukce se mohl pustit během pandemie. Na návrhu interiéru se podílela dvojice mladých designérů a čerstvých absolventů pražské ČVUT Max Koreis a Roman Mareš z ateliéru dvoutakt. Společně vytvořili mimo jiné i dominantu interiéru, kovotlačená světla.

„Jsou to taková hudební světla, která odkazují na Lucernu mosazí a na hudbu svým tvarem. Sami je vyrobili na soustruhu. Chtěli jsme, aby měl podnik nadčasový design, protože jsme do Lucerny chtěli přinést něco trvalého. Příští rok tady budeme už 30 let, takže k tomu tak přistupujeme,“ dodává Michal Filip.

Atmosféra se v podniku mění díky osvětlení od české firmy Spectoda. Uherskohradišťská společnost dodala i LED panely na bar, které mohou měnit barvu a intenzitu, a tak dotvářet dopolední či večerní atmosféru. Osvětlení je zakomponováno i v obložení baru – prosvítá skrze perforované plechy a mění se v závislosti na denní době.

„Grafickou podobu nového prostoru vytvořilo Studio Najbrt, které přímo navázalo na vizuální identitu Lucerna Music Baru,“ doplňuje za podnik Jaromír Telenský a dodává, že rebrandingem projde i hospoda, aby tak trojice utvořila po vizuální stránce jeden celek. Do ní navíc návštěvníky kavárny s barem vede i neonové značení nad schodištěm.

Koncept Lucerna Cafe Baru je navržen tak, aby podnik žil celý den. Od rána do páté hodiny odpoledne je tak možné sem vyrazit na snídani i něco jiného na zub či na kávu a zákusek. Od pěti baristy střídají barmani a prostor kavárny se mění na bar. Nabídku koktejlů vytvořil Tomáš Kubíček, který se zaměřil jak na klasiky, tak na nové koktejlové trendy.

Součástí menu jsou tak i drinky s nízkým obsahem alkoholu či zcela bez něj. Majitel Cafe Baru dodává, že při navrhování nového konceptu šlo především o to, aby vzniklo příjemné místo i pro lidi, kteří vyrážejí z koncertu, kina či divadelního představení a chtějí ještě někde posedět. Proto má podnik otevřeno do pozdních nočních hodin, během kterých zde hraje i DJ.

Rekonstrukce Paláce Lucerna, který je v majetku Dagmar Havlové, vdovy po Ivanu M. Havlovi, stále pokračuje. Hotová je prozatím část orientovaná směrem do Vodičkovy ulice – v úrovni ulice se nacházejí zmíněné obchodní prostory, ve vyšších podlažích kanceláře. Původně zde byly bytové jednotky, což je patrné i na stávajících dispozicích a také na štucích, které zdobí stropy. Svého času zde žila například prvorepubliková módní návrhářka Hana Podolská.

Aktuálně začíná rekonstrukce v protilehlé části paláce, která se nachází ve Štěpánské ulici. Počítá se i se zavedením nového výtahu, který propojí Velký sál se střešní terasou a umožní bezbariérový přístup do Galerie, Mramorového sálu i kancelářských pater.