Disney a guvernér Floridy si vyměnili žaloby. Sporem má republikán Ron DeSantis chtít získat voliče

The Walt Disney Company se na Floridě od konce šedesátých let těší různým privilegiím. Mezi výhodami amerického giganta zábavního průmyslu byla například autonomní správa okrsku o rozloze přes sto kilometrů čtverečních, kde rada ovládaná společností suplovala roli krajské vlády. O takové výsady však nedávno přišla. Připravil ji o ně floridský guvernér, republikán Ron DeSantis.

Koncem dubna americká společnost Walt Disney podala žalobu na floridského guvernéra Rona DeSantise za to, že převzal kontrolu nad pozemky u zábavního komplexu Disney World, protože tím firmě prý komplikuje podnikání. Podle Disney to možný republikánský kandidát na prezidenta dělá kvůli tomu, aby získal politické body, píše CBS News. O pár dnů později DeSantis reagoval protižalobou, spor tak nyní míří k soudu.

Točí se okolo zvláštního okresu, který na Floridě Disney spravuje. Firma je ve státě na jihovýchodě USA největším soukromým zaměstnavatelem, v okresu zvaném Reedy Creek zaměstnává přes 75 tisíc lidí. Ročně místo navštíví zhruba padesát milionů lidí a pro Floridu je tak významnou součástí ekonomiky. Podle Disney firma minulý rok do státní kasy přispěla částkou 1,1 miliardy dolarů (23,4 miliardy korun). Byť byly zvláštní výsady Disney povolené floridskou vládou v minulosti terčem kritiky, předchůdci DeSantise je právě kvůli hospodářskému vlivu firmy ve státě bránily, píší The New York Times.

Výsady Disney, které na Floridě firma má, se odvíjejí od faktu, že vlastní většinu pozemků. Začala je nakupovat na konci šedesátých let a otevřela na nich zábavní komplex Disney World. Podle The Wall Street Journal firma navíc donedávna vybírala vlastní členy do správní rady okresu, která ho spravuje. Mohla tak rozhodovat o územním plánování a stavbě velkých projektů. Má v oblasti dokonce i vlastní hasičský sbor, stará se o svoz odpadu nebo výrobu energie. Podle serveru Business Insider tak Disney mělo v oblasti v podstatě stejnou moc, jakou v okresech běžně drží krajská vláda.

DeSantis však výsady Disney delší dobu kritizuje – a nezůstal jen u slov. Nedávno třeba změnil pravidla týkající se zmíněné správní rady tak, aby členy orgánu nevolila firma, ale jeho floridská vláda. A jeho nová dozorčí rada nedávno odhlasovala zrušení dvou dohod, které ta předchozí schválila. Smlouvy se týkaly rozšiřování zábavního parku, píše CNN.

Právě tento krok spustil nynější právní přestřelku. Současný staronový ředitel Disney Bob Iger uvedl, že DeSantisovy kroky jdou proti byznysu a Floridě, napsal The Guardian. DeSantis naopak tvrdí, že jedná z vůle lidu, informovala agentura Reuters. „Jednoduše není správné, aby jedna korporace v podstatě korumpovala místní vládu, měla výhody, které nikdo jiný nemá, a nevztahovaly se na ni zákony,“ řekl floridský guvernér.

Americký server The Hill dává nynější vyhrocení konfliktu do souvislosti s nedávnými průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že DeSantis v teoretickém souboji o post republikánského kandidáta pro prezidentské volby příští rok ztrácí oproti Donaldu Trumpovi krok. Je ale možné, že se floridskému guvernérovi tato sázka nevyplatí. Spor s Disney totiž za zbytečný označuje čím dál víc republikánských politiků, jejichž podporu by DeSantis v případné kandidatuře potřeboval, informuje server Politico.

Foto: Depositphotos Ulice jednoho ze zábavních parků v Disney World nedaleko floridského Orlanda

Pře mezi obrem zábavního průmyslu a republikánským politikem začala před více než rokem ohledně floridského zákona o sexuální výchově, který tamní vláda vedená DeSantisem vydala. Podle něj mají základní školy v americkém státě na jihovýchodě USA zakázáno s žáky do určitého věku mluvit o tématech týkajících se sexuální orientace a genderové identity, napsala tehdy agentura AP.

Nová pravidla chválila část konzervativních politiků. Florida zákon hájí argumentací, že chrání základní práva rodičů rozhodovat o výchově dětí. Podporovatelé LGBTQ+ komunity a někteří učitelé ho naopak kritizovali. Vytýkají mu vágní formulace, které podle nich mohou diskriminovat LGBTQ+ lidi. Podle některých právních expertů může také porušovat první dodatek americké ústavy, píše server The Hill. První dodatek vládě mimo jiné zakazuje vydávat zákony omezující svobodu slova.

Disney se k nové legislativě nejprve nevyjadřovalo, po protestech zaměstnanců nicméně tehdejší ředitel Bob Chapek vydal kritické prohlášení, napsaly tehdy The New York Times. Na něj DeSantis reagoval slovy: „Jestli se Disney chce prát, vybralo si špatného člověka.“ A začal tak spor, který americký deník označil za národní podívanou.