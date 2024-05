Disney naučilo diváky spoléhat na streamování a ti nechodí do kina. Pixar teď i kvůli tomu propouští

Uložit 0

Před několika lety, krátce po vypuknutí pandemie a uzavření většiny kin, oznámilo Disney záměr stavět svůj byznys do budoucna primárně kolem streamování. Tato strategie ale minimálně prozatím tak docela nevychází a jednou z obětí se teď stává animační studio Pixar, které do kolosu patří – zábavní gigant propouští asi 14 procent z jeho zaměstnanců. Menší část propustil už loni.

V době, kdy Disney s plány na reorganizaci ve jménu streamování přišlo, dávala tato strategie smysl. Firma takřka ze dne na den přišla o minimálně dva stěžejní zdroje svých příjmů, a sice o vstupné z kin a ze zábavních parků, resortů či výletních lodích. Jen o pár měsíců dříve se přitom spustila streamovací služba Disney+, velice rychle nabírala kvanta předplatitelů a očekávalo se, že v dohledné době by mohla překonat i Netflix. V domové myšáka Mickeyho proto rozhodli, že streamování je budoucnost a jeho úspěch vyžaduje kvanta původního obsahu.

Zatímco vydání Black Widow z produkce Marvelu se o kus odložilo a film poté vyšel v kinech a online zároveň, několik velice nákladných titulů od Pixaru se vydalo rovnou na Disney+. Koncem roku 2020 tak diváci mohli doma zhlédnout premiéru snímku Duše s rozpočtem 150 milionů dolarů, následující rok stejným způsobem vyšel film Luca a předloni také Proměna s rozpočtem 175 milionů dolarů.

18. července do kin dorazí novinka Pixaru V hlavě 2

Když pak ale do kin zamířila novinka Rakeťák, bylo jasné, že Disney něco přehlédlo. Film o fiktivní předloze jednoho z hrdinů Toy Story: Příběhu hraček se sice setkal s méně pozitivními recenzemi, než je u titulů Pixaru zvykem, pokles kvality ale zdaleka neodpovídal propadu příjmů. Rakeťák při rozpočtu 200 milionů dolarů v kinech utržil pouze 226 milionů – to je podle pravidla, že zaplacení blockbusteru vyžaduje minimálně dvojnásobek uvedeného rozpočtu v příjmech, velice špatný výsledek.

Loňskému Mezi živly se dařilo o poznání lépe, když při stejném rozpočtu prodalo vstupenky za necelou půlmiliardu dolarů. To je ovšem stále výrazně menší částka, než na jakou bylo studio zvyklé v minulých letech. Divákům, kteří pro zábavu mířili na Disney+, se do kin s velkým plátnem a kvalitním zvukem, ale dražším vstupným a nutnou dopravou jednoduše nechtělo.

Prezident Pixaru Jim Morris fakt, že se změnami ve způsobu distribuce jinak věhlasné studio dostalo do problémů, přiznal už loni. „Za covidu jsme diváky naučili sledovat naše filmy na Disney+,“ řekl v rozhovoru pro server Variety. „Neřekl bych, že jsme měli moc na vybranou. Po nějakou dobu to bylo to jediné, co jsme mohli dělat,“ dodal s poznámkou, že Pixar teď musí svoje publikum opět naučit chodit do kina a nečekat pár měsíců, než se film objeví na streamovací službě.

Ta totiž v současnosti není dostatečně úspěšná na to, aby dokázala tituly s cenovkami v řádu stovek milionů dolarů zaplatit. Počtem předplatitelů ani příjmy z jednotlivých předplatných se Netflixu ani nepřibližuje, a přestože počátkem května Disney ve čtvrtletních příjmech oznámilo, že Disney+ se poprvé dostalo do zisku, takový výsledek vychází z nemalé míry z ořezávání nákladů a nemusí zahrnovat útratu za blockbustery jako Duše nebo Proměna.

V lednu se proto očekávalo, že Pixar ve snaze ušetřit v průběhu roku propustí až pětinu ze svých zaměstnanců. Toto číslo se nyní snížilo na zmíněných 14 procent, tedy asi 175 lidí, přesto se však jedná o poměrně výraznou ztrátu pro studio prakticky zvyklé na miliardové příjmy. „Přes problémy, které v našem oboru v posledních letech nastaly, jste v našem studiu všichni neustále přispívali, inovovali a odváděli skvělou práci. Hluboce vám za to děkuji,“ napsal Morris v interním dopise, v němž se loučil s propuštěnými zaměstnanci.

Pixar už za měsíc do kin pošle pokračování filmu V hlavě, který v roce 2015 v kinech utržil přes 858 milionů dolarů. Očekává se, že novinka by měla diváky zaujmout dostatečně na to, aby se ji vydali zhlédnout na velkém plátně. Na příští rok se chystá původní příběh Elio o chlapci, co shodou náhod reprezentuje celou Zemi před návštěvníky z vesmíru. V roce 2026 pak dorazí čtvrté pokračování Toy Story.