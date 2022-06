Do Alzy jsem se dostal jen tak tak, říká muž, který je v ní číslo tři a nasměroval ji k desítkám miliard

S jistou dávkou nadsázky se dá mluvit o Alze před Benou a po Benovi. V roce 2015, což byl poslední rok, kdy v největším českém e-shopu Petr Bena ještě nepůsobil, byl obrat firmy 14,5 miliardy korun. Za rok 2021 už to bylo 45 miliard, tedy o 200 procent víc. Do firmy, kterou dnes řídí spolu se zakladatelem Alešem Zavoralem a jeho dlouholetým souputníkem Tomášem Havrylukem, přitom přišel přes inzerát a dostal místo, o které se ani neucházel. Do té doby strávil 23 let v americkém koncernu Procter & Gamble. „Já bych tehdy ale klidně pracoval i zadarmo… Chtěl jsem si e-commerce zkusit. Kdybych to neudělal, do smrti bych si to vyčítal,“ říká v podcastu Petr Bena, obchodní ředitel Alzy a místopředseda jejího představenstva.

Zatímco Bena se stará primárně o obchod a logistiku, Tomáš Havryluk má pod sebou technologie a většinu provozních otázek, Aleš Zavoral pak dohlíží na strategii, klíčové produkty a coby zakladatel promlouvá tak nějak do všeho. Řídící alzácký triumvirát funguje velmi spolehlivě – minimálně soudě podle hospodářských výsledků, které se rok od roku zvyšují vysokým dvouciferným tempem.

„Fungujeme spolu a zároveň nezávisle," líčí chemii v nejvyšších patrech Alzy Petr Bena, který byl hostem nového dílu CzechCrunch Podcastu.

Petr Bena je přesvědčený, že Alza, která je zdaleka největším internetovým hráčem v Česku, může být za pár let v tržbách klidně desetinásobná. „I kdybychom zmrazili sortiment a nic nepřidávali, prostor pro růst je ohromný,“ vysvětluje s tím, že i když celkový trh e-commerce se vlivem inflace ochlazuje, Alza chce a má růst – pokud by to nedokázala, byl by to prý jen důkaz, že klientům nenabídla dost zajímavé služby a nedokázala je efektivně oslovit. S tím souvisí i služby, které e-shop postupně spouští, jako je třeba program Alza Plus+, tedy předplatné dopravy zdarma za 25 korun měsíčně.

Podle dvaapadesátiletého Beny, který se ve volném čase věnuje vytrvalostnímu běhu, je potřeba se připravit na to, že česká e-commerce si projde po dvou letech covidové bonanzy výrazným zklidněním. Přičemž je možné, že někteří hráči to nepřežijí. „Pomoc v době pandemie byla přepálená a přehnaná,“ říká. I když se stane, že někteří internetoví prodejci se vinou drahých energií nebo konfliktu na Ukrajině dostanou do problémů, stát by jim podle Beny neměl pomáhat, protože zásahy vlády jsou prý opodstatnitelné pouze ve výjimečných případech.

Zkušený manažer před příchodem do Alzy v roce 2016 strávil v podstatě celý profesní život ve strukturách nadnárodní společnosti Procter & Gamble. Když do internetového obchodu nastoupil, dostal na starost kategorie, které se moc neprodávaly, ovšem vybudoval z nich miliardový byznys. A rychle postupoval v hierarchii firmy. V novém díle CzechCrunch Podcastu rozebírá následující témata:

Jak mají s Alešem Zavoralem a Tomášem Havrylukem rozdělené pravomoci.

Co se děje a bude dít na trhu e-commerce.

Plány Alzy pro nejbližší i vzdálenější budoucnost, kterým segmentům se firma bude i nadále vyhýbat a proč.

Zahraniční expanze Alzy, její průběh a zhodnocení.

Prostředí nadnárodní korporace vs. menší, dravější technologická firma.

Specifika českého internetového zákazníka a zdejšího trhu.

