Byl v Applu i Twitteru, založil miliardový fond. Velvyslancem USA v Česku má být startupový investor

Z nadšence do počítačových technologií na Bostonské univerzitě se postupně stal startupový investor, který podporou technologických firem vydělal stamiliony dolarů. Kromě byznysu působí ale i v politice. A to čím dál víc. Má blízko k Demokratické straně a nyní Bijana Sabeta nominoval americký prezident Joe Biden na post velvyslance v České republice. Kdo přesně je muž, který by měl dlouho prázdné diplomatické místo obsadit?

Když se jednadvacetiletý Bijan Sabet v Bostonu v roce 1991 poprvé přijel podívat na veletrh Macworld, kde firma Apple představovala nové produkty, připadal si jako dítě v hračkářství. Firma Outbound Computers tam například představila první přenosný počítač kompatibilní se systémy od Applu. Protože technologie Sabeta fascinovaly už od malička, zážitek z výstavy pro něj byl natolik přelomový, že se rozhodl sbalit, nasedl do auta a z východního pobřeží USA vyrazil směr Silicon Valley.

Čerstvý absolvent informatiky z Boston College se nastěhoval do malého bytu v San Francisku a z počátku své kariéry působil v několika technologických startupech. Jediné, co ho tehdy zajímalo, bylo kódování. Jediné, po čem prý opravdu toužil, bylo pracovat po Apple, který ho na začátku profesní cesty tolik ovlivnil. Sen se mu v roce 1995 splnil, měl ale špatný konec, protože se Sabet kvůli neshodám s nadřízenými s firmou po pár měsících rozešel.

Z prvního neúspěchu si však nic nedělal, dál se pohyboval v technologickém prostředí a sbíral kontakty, které by se mu v budoucnu mohly hodit. Nějakou dobu pracoval pro Microsoft poté, co koncern založený Billem Gatesem koupil startup WebTV Networks, ve kterém Sabet působil. Jenže to dopadlo podobně jako v Applu, v korporátním prostředí se cítil nesvůj a i tam brzy skončil.

V Kalifornii se také oženil a po narození prvního ze tří dětí se s rodinou přestěhoval zpátky do Bostonu, který začal hrát na americké investiční scéně poměrně důležitou roli. Začátkem jednadvacátého století získal Sabet díky kontaktům místo partnera ve venture kapitálové firmě Charles River a podle jeho vyjádření do sebe v ten moment „všechno zapadlo.“ V roce 2005 pak s jedním z kolegů založil vlastní investiční fond Spark Capital.

Jejich první úspěšný obchod podle deníku Wall Street Journal firmě vydělal sto milionů dolarů, mediální korporaci Comcast tehdy prodali startup ThePlatform, který vyvíjel redakční systémy pro digitální média. Sabetova kariéra začala v ten moment nabírat na obrátkách, vášeň pro technologie využíval i jako investor.

Vybíral si jen startupy, které ho opravdu nadchnuly. A vybrat si uměl dobře, při rozjezdu pomohl sociálním sítím, jako jsou Twitter, Discord a Tumblr. Investoval také do aplikací Foursquare, Trello nebo Slack. Tři roky byl členem představenstva Twitteru a dodnes je na něm velmi aktivní, sleduje ho tam bezmála 80 tisíc lidí.

V roce 2017 se Sabet dokonce umístil v první stovce nejvýraznějších startupových investorů podle časopisu Forbes. Portfolio společností, do kterých Spark Capital od svého vzniku investoval, je mimořádně atraktivní. Najdou se v něm kromě Twitteru a spol. jména jako Snap, Oculus, Coinbase nebo eToro. Fond má celkovou hodnotu 3,8 miliardy dolarů.

Dnes už se ale Sabet na byznysovém životě fondu, který založil, moc nepodílí, v loňském září oznámil, že ve Spark Capital upozadí svou roli. Měl tehdy v plánu věnovat se víc osobním investicím, filantropii a také být aktivní v politice.

Ideově má blízko k americkým demokratům, finančně se zapojil do kampaně Hillary Clintonové v roce 2016, kritizoval Donalda Trumpa za jeho protiimigrační politiku, protože jako řada dalších význačných postav technologické scény má kořeny v zahraničí – jeho otcem je Íránec, matka je Korejka.

nyc in june // rolleiflex 3.5f + kodak film pic.twitter.com/EL60mB6W2w — Bijan Sabet (@bijan) July 11, 2022

Sabet, milovník analogové fotografie, podpořil i Joea Bidena a právě dlouholetá pomoc straně by ho teď měla přivést k diplomatickému postu. Americký prezident Biden ho totiž spolu s kandidáty do dalších zemí nominoval na velvyslance v Česku. Pokud jeho návrh projde Senátem, což by měla být spíše formalita, nebude ale Sabet prvním americkým velvyslancem v Česku, který má blízko k velkým hi-tech společnostem.

Mezi lety 2014 a 2017 post zastával Andrew Schapiro, který se před svou diplomatickou kariérou proslavil mezi lety 2010 a 2013 jako advokát YouTubu ve sporu s americkou mediální skupinou Viacom, jež platformu žalovala za porušování autorských práv

Ani předchozí velvyslanec USA v Česku Stephen King nemá k byznysu daleko. Jeho firma King Capitol podniká mimo jiné v nemovitostech. King ale odstoupil v roce 2020 po zvolení Joea Bidena prezidentem, od té doby je křeslo velvyslance v Petschkově vile v pražské Bubenči neobsazené.

